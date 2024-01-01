Гёзтепе - Фенербахче 17 Августа прямая трансляция
Стадион: Гёзтепе Гюрсель Аксель (Измир, Турция), вместимость: 30035
17 Августа 2024 года в 21:45 (+03:00). Турция — Суперлига, 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гёзтепе - Фенербахче, которое состоится 17 Августа 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Гёзтепе Гюрсель Аксель (Измир, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гёзтепе
Измир
Фенербахче
Стамбул
Главные тренеры
|Станимир Стойлов
|Жозе Моуринью
История личных встреч
|16.04.2022
|Турция - Суперлига
|33-й тур
|2 : 0
|29.11.2021
|Турция - Суперлига
|14-й тур
|1 : 1
|21.02.2021
|Турция - Суперлига
|26-й тур
|0 : 1
|18.10.2020
|Турция - Суперлига
|5-й тур
|2 : 3
|04.07.2020
|Турция - Суперлига
|30-й тур
|2 : 1
|30.11.2019
|Турция - Суперлига
|13-й тур
|2 : 2
|01.02.2019
|Турция - Суперлига
|20-й тур
|2 : 0
|25.08.2018
|Турция - Суперлига
|3-й тур
|1 : 0
|20.01.2018
|Турция - Суперлига
|18-й тур
|2 : 1
|12.08.2017
|Турция - Суперлига
|1-й тур
|2 : 2
|10.08.2024
|Турция — Суперлига
|1-й тур
|0 : 0
|22.05.2022
|Турция - Суперлига
|38-й тур
|7 : 0
|15.05.2022
|Турция - Суперлига
|37-й тур
|0 : 2
|07.05.2022
|Турция - Суперлига
|36-й тур
|3 : 1
|01.05.2022
|Турция - Суперлига
|35-й тур
|1 : 7
|13.08.2024
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 1 ДВ
|10.08.2024
|Турция — Суперлига
|1-й тур
|1 : 0
|06.08.2024
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|30.07.2024
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 1
|23.07.2024
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бешикташ
|1
|3
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Коньяспор
|1
|3
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Галатасарай
|1
|3
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Газиантеп
|1
|3
|5
|Фенербахче
|1
|3
|6
|Истанбул Башакшехир
|1
|1
|7
|Ризеспор
|1
|1
|8
|Аланьяспор
|1
|1
|9
|Эюпспор
|1
|1
|10
|Гёзтепе
|1
|1
|11
|Антальяспор
|1
|1
|12
|Сивасспор
|1
|1
|13
|Трабзонспор
|1
|1
|14
|Кайсериспор
|0
|0
|15
|Касымпаша
|1
|0
| 16
Зона вылета
|Хатайспор
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Адана Демирспор
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Бодрум
|1
|0
| 19
Зона вылета
|Самсунспор
|1
|0