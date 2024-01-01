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Гёзтепе - Фенербахче 17 Августа прямая трансляция

Стадион: Гёзтепе Гюрсель Аксель (Измир, Турция), вместимость: 30035
17 Августа 2024 года в 21:45 (+03:00). Турция — Суперлига, 2-й тур
Гёзтепе
Фенербахче

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гёзтепе - Фенербахче, которое состоится 17 Августа 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Гёзтепе Гюрсель Аксель (Измир, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гёзтепе
Измир
Фенербахче
Стамбул
Главные тренеры
Болгария Станимир Стойлов
Португалия Жозе Моуринью
История личных встреч
16.04.2022 Турция - Суперлига 33-й тур Фенербахче2 : 0Гёзтепе
29.11.2021 Турция - Суперлига 14-й тур Гёзтепе1 : 1Фенербахче
21.02.2021 Турция - Суперлига 26-й тур Фенербахче0 : 1Гёзтепе
18.10.2020 Турция - Суперлига 5-й тур Гёзтепе2 : 3Фенербахче
04.07.2020 Турция - Суперлига 30-й тур Фенербахче2 : 1Гёзтепе
30.11.2019 Турция - Суперлига 13-й тур Гёзтепе2 : 2Фенербахче
01.02.2019 Турция - Суперлига 20-й тур Фенербахче2 : 0Гёзтепе
25.08.2018 Турция - Суперлига 3-й тур Гёзтепе1 : 0Фенербахче
20.01.2018 Турция - Суперлига 18-й тур Фенербахче2 : 1Гёзтепе
12.08.2017 Турция - Суперлига 1-й тур Гёзтепе2 : 2Фенербахче
10.08.2024 Турция — Суперлига 1-й тур 0 : 0Гёзтепе
22.05.2022 Турция - Суперлига 38-й тур 7 : 0Гёзтепе
15.05.2022 Турция - Суперлига 37-й тур Гёзтепе0 : 2
07.05.2022 Турция - Суперлига 36-й тур 3 : 1Гёзтепе
01.05.2022 Турция - Суперлига 35-й тур Гёзтепе1 : 7
13.08.2024 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Фенербахче1 : 1 ДВ
10.08.2024 Турция — Суперлига 1-й тур Фенербахче1 : 0
06.08.2024 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 2 : 1Фенербахче
30.07.2024 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Фенербахче2 : 1
23.07.2024 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 3 : 4Фенербахче
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бешикташ13
2
Квалификация Лиги чемпионов
Коньяспор13
3
Квалификация Лиги Европы
Галатасарай13
4
Квалификация Лиги конференций
Газиантеп13
5 Фенербахче13
6 Истанбул Башакшехир11
7 Ризеспор11
8 Аланьяспор11
9 Эюпспор11
10 Гёзтепе11
11 Антальяспор11
12 Сивасспор11
13 Трабзонспор11
14 Кайсериспор00
15 Касымпаша10
16
Зона вылета
Хатайспор10
17
Зона вылета
Адана Демирспор10
18
Зона вылета
Бодрум10
19
Зона вылета
Самсунспор10

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