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Торпедо-БелАЗ - Неман 17 Августа прямая трансляция

Стадион: Торпедо (Жодино, Беларусь), вместимость: 6524
17 Августа 2024 года в 21:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 18-й тур
Торпедо-БелАЗ
Неман

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо-БелАЗ - Неман, которое состоится 17 Августа 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Торпедо (Жодино, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Жодино
Неман
Гродно
История личных встреч
07.04.2024 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Неман1 : 0Торпедо-БелАЗ
20.10.2023 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 1Неман
24.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Неман0 : 0Торпедо-БелАЗ
06.08.2022 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Торпедо-БелАЗ2 : 2Неман
19.03.2022 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Неман2 : 0Торпедо-БелАЗ
28.11.2021 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Неман3 : 1Торпедо-БелАЗ
03.07.2021 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 1Неман
26.09.2020 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 1Неман
21.05.2020 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Неман3 : 1Торпедо-БелАЗ
14.09.2019 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 0Неман
11.08.2024 Беларусь - Высшая лига 17-й тур 1 : 0Торпедо-БелАЗ
04.08.2024 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 1
28.07.2024 Кубок Беларуси 1/8 финала 0 : 2Торпедо-БелАЗ
18.07.2024 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 0Торпедо-БелАЗ
11.07.2024 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Торпедо-БелАЗ2 : 4
11.08.2024 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Неман1 : 1
01.08.2024 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Неман0 : 5
25.07.2024 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 0 : 0Неман
07.07.2024 Беларусь - Высшая лига 15-й тур 0 : 2Неман
29.06.2024 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Неман2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Торпедо-БелАЗ1736
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1535
3
Квалификация Лиги конференций
Неман1634
4 Динамо-Брест1832
5 Витебск1728
6 Славия-Мозырь1726
7 Арсенал1724
8 Ислочь1723
9 Слуцк1722
10 Гомель1722
11 БАТЭ1720
12 Нафтан1616
13 Сморгонь1616
14 Минск168
15
Зона вылета
Днепр М178
16
Зона вылета
Шахтёр С18-4

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