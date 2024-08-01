Брентфорд - Кристал Пэлас 18 Августа прямая трансляция
Стадион: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
18 Августа 2024 года в 16:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Кристал Пэлас, которое состоится 18 Августа 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брентфорд
Лондон
Кристал Пэлас
Лондон
|1
|вр
|Марк Флеккен
|30
|зщ
|Мадс Роэрслев
|22
|зщ
|Нейтан Коллинз
|5
|зщ
|Итан Пиннок
|20
|зщ
|Кристоффер Аер
|8
|пз
|Матиас Йенсен
|6
|пз
|Кристиан Нёргор
|27
|пз
|Витали Янельт
|19
|нп
|Брайан Мбемо
|11
|нп
|Йоан Висса
|7
|нп
|Кевин Шейд
|30
|вр
|Дин Хендерсон
|26
|зщ
|Крис Ричардс
|16
|зщ
|Йоаким Андерсен
|34
|зщ
|Шади Риад
|12
|зщ
|Даниэль Муньос
|3
|зщ
|Тайрик Митчелл
|19
|пз
|Уилл Хьюз
|20
|пз
|Адам Уортон
|18
|пз
|Даити Камада
|10
|пз
|Эберечи Эзе
|22
|нп
|Одсонн Эдуар
Главные тренеры
|Томас Франк
|Оливер Гласнер
История личных встреч
|30.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|3 : 1
|26.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|18.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 1
|30.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|12.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 0
|21.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 0
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 4
|11.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 2
|04.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 0
|27.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 0
|20.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 5
|11.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|5 : 0
|11.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 3
|06.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|4 : 0
|27.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Манчестер Юнайтед
|1
|3
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|3
|7
|Борнмут
|1
|1
|8
|Ноттингем Форест
|1
|1
|9
|Лестер Сити
|0
|0
|10
|Челси
|0
|0
|11
|Манчестер Сити
|0
|0
|12
|Тоттенхэм Хотспур
|0
|0
|13
|Кристал Пэлас
|0
|0
|14
|Брентфорд
|0
|0
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|1
|0
|16
|Саутгемптон
|1
|0
|17
|Фулхэм
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|1
|0
| 19
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|1
|0
| 20
Зона вылета
|Эвертон
|1
|0