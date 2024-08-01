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Брентфорд - Кристал Пэлас 18 Августа прямая трансляция

Стадион: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
18 Августа 2024 года в 16:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
Брентфорд
Кристал Пэлас

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Кристал Пэлас, которое состоится 18 Августа 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брентфорд
Лондон
Кристал Пэлас
Лондон
1 Нидерланды вр Марк Флеккен
30 Дания зщ Мадс Роэрслев
22 Ирландия зщ Нейтан Коллинз
5 Ямайка зщ Итан Пиннок
20 Норвегия зщ Кристоффер Аер
8 Дания пз Матиас Йенсен
6 Дания пз Кристиан Нёргор
27 Германия пз Витали Янельт
19 Камерун нп Брайан Мбемо
11 ДР Конго нп Йоан Висса
7 Германия нп Кевин Шейд
30 Англия вр Дин Хендерсон
26 США зщ Крис Ричардс
16 Дания зщ Йоаким Андерсен
34 Марокко зщ Шади Риад
12 Колумбия зщ Даниэль Муньос
3 Англия зщ Тайрик Митчелл
19 Англия пз Уилл Хьюз
20 Англия пз Адам Уортон
18 Япония пз Даити Камада
10 Англия пз Эберечи Эзе
22 Франция нп Одсонн Эдуар
Главные тренеры
Дания Томас Франк
Австрия Оливер Гласнер
История личных встреч
30.12.2023 Англия - Премьер-лига 20-й тур Кристал Пэлас3 : 1Брентфорд
26.08.2023 Англия - Премьер-лига 3-й тур Брентфорд1 : 1Кристал Пэлас
18.02.2023 Англия - Премьер-лига 24-й тур Брентфорд1 : 1Кристал Пэлас
30.08.2022 Англия - Премьер-лига 5-й тур Кристал Пэлас1 : 1Брентфорд
12.02.2022 Англия - Премьер-лига 25-й тур Брентфорд0 : 0Кристал Пэлас
21.08.2021 Англия - Премьер-лига 2-й тур Кристал Пэлас0 : 0Брентфорд
19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур Брентфорд2 : 4
11.05.2024 Англия - Премьер-лига 37-й тур 1 : 2Брентфорд
04.05.2024 Англия - Премьер-лига 36-й тур Брентфорд0 : 0
27.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур 1 : 0Брентфорд
20.04.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур 1 : 5Брентфорд
11.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Кристал Пэлас1 : 1
19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур Кристал Пэлас5 : 0
11.05.2024 Англия - Премьер-лига 37-й тур 1 : 3Кристал Пэлас
06.05.2024 Англия - Премьер-лига 36-й тур Кристал Пэлас4 : 0
27.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур 1 : 1Кристал Пэлас
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион13
2
Лига чемпионов
Ливерпуль13
3
Лига чемпионов
Арсенал13
4
Лига чемпионов
Астон Вилла13
5
Лига Европы
Манчестер Юнайтед13
6 Ньюкасл Юнайтед13
7 Борнмут11
8 Ноттингем Форест11
9 Лестер Сити00
10 Челси00
11 Манчестер Сити00
12 Тоттенхэм Хотспур00
13 Кристал Пэлас00
14 Брентфорд00
15 Вест Хэм Юнайтед10
16 Саутгемптон10
17 Фулхэм10
18
Зона вылета
Вулверхэмптон10
19
Зона вылета
Ипсвич Таун10
20
Зона вылета
Эвертон10

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