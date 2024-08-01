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Монпелье - Страсбург 18 Августа прямая трансляция

Стадион: Моссон-Мондиаль 98 (Монпелье, Франция), вместимость: 32939
18 Августа 2024 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 1-й тур
Главный судья: Матьё Вернис (Франция);
Монпелье
Страсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монпелье - Страсбург, которое состоится 18 Августа 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Моссон-Мондиаль 98 (Монпелье, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монпелье
Монпелье
Страсбург
Страсбург
40ФранцияврБенжамен Леком
29КамерунзщЭнцо Чато
27ШвейцариязщБечир Омерагич
4МализщКики Куяте
3ГвинеязщИссиага Силла
12ФранцияпзЖордан Ферри
13ФранцияпзЖорис Шотар
7ФранцияпзАрно Норден
11ФранцияпзТежи Саванье
9ИорданияпзМусса Аль-Тамари
8НигериянпАкор Адамс
40ФранцияврРобин Риссер
22ФранциязщГела Дуэ
24Кот-д'ИвуарзщЛубаде Силла
13ГвинеязщСайду Соу
12СШАзщКейлеб Уайли
29ФранцияпзИсмаэль Дукуре
18ФранцияпзДжуниор Мванга
26ФранцияпзДилан Баква
19ФранцияпзХабиб Диарра
20КолумбияпзOscar Perea
10НидерландынпЭмануэль Эмега
Главные тренеры
АрменияМишель Дер Закарян
ФранцияПатрик Виейра
История личных встреч
03.03.2024Франция - Лига 124-й турМонпелье2 : 2Страсбург
17.09.2023Франция - Лига 15-й турСтрасбург2 : 2Монпелье
05.02.2023Франция - Лига 122-й турСтрасбург2 : 0Монпелье
17.09.2022Франция - Лига 18-й турМонпелье2 : 1Страсбург
16.01.2022Франция - Лига 121-й турСтрасбург3 : 1Монпелье
02.01.2022Кубок Франции1/16 финалаМонпелье1 : 0Страсбург
02.10.2021Франция - Лига 19-й турМонпелье1 : 1Страсбург
09.05.2021Франция - Лига 136-й турСтрасбург2 : 3Монпелье
10.02.2021Кубок Франции1/32 финалаСтрасбург0 : 2Монпелье
22.11.2020Франция - Лига 111-й турМонпелье4 : 3Страсбург
19.05.2024Франция - Лига 134-й тур2 : 2Монпелье
12.05.2024Франция - Лига 133-й турМонпелье0 : 2
03.05.2024Франция - Лига 132-й тур1 : 2Монпелье
26.04.2024Франция - Лига 131-й турМонпелье1 : 1
21.04.2024Франция - Лига 130-й тур1 : 2Монпелье
19.05.2024Франция - Лига 134-й тур2 : 1Страсбург
12.05.2024Франция - Лига 133-й турСтрасбург2 : 1
04.05.2024Франция - Лига 132-й тур3 : 1Страсбург
28.04.2024Франция - Лига 131-й турСтрасбург1 : 3
21.04.2024Франция - Лига 130-й тур1 : 0Страсбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Марсель13
2
Лига чемпионов
ПСЖ13
3
Лига чемпионов
Лилль13
4
Квалификация Лиги чемпионов
Анже00
5
Лига Европы
Осер00
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс00
7 Лион00
8 Монако00
9 Нант00
10 Ницца00
11 Страсбург00
12 Ренн00
13 Сент-Этьен00
14 Тулуза00
15 Монпелье00
16
Стыковая зона
Реймс10
17
Зона вылета
Гавр10
18
Зона вылета
Брест10

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