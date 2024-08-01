Монпелье - Страсбург 18 Августа прямая трансляция
Стадион: Моссон-Мондиаль 98 (Монпелье, Франция), вместимость: 32939
18 Августа 2024 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 1-й тур
Главный судья: Матьё Вернис (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монпелье - Страсбург, которое состоится 18 Августа 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Моссон-Мондиаль 98 (Монпелье, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монпелье
Монпелье
Страсбург
Страсбург
|40
|вр
|Бенжамен Леком
|29
|зщ
|Энцо Чато
|27
|зщ
|Бечир Омерагич
|4
|зщ
|Кики Куяте
|3
|зщ
|Иссиага Силла
|12
|пз
|Жордан Ферри
|13
|пз
|Жорис Шотар
|7
|пз
|Арно Норден
|11
|пз
|Тежи Саванье
|9
|пз
|Мусса Аль-Тамари
|8
|нп
|Акор Адамс
|40
|вр
|Робин Риссер
|22
|зщ
|Гела Дуэ
|24
|зщ
|Лубаде Силла
|13
|зщ
|Сайду Соу
|12
|зщ
|Кейлеб Уайли
|29
|пз
|Исмаэль Дукуре
|18
|пз
|Джуниор Мванга
|26
|пз
|Дилан Баква
|19
|пз
|Хабиб Диарра
|20
|пз
|Oscar Perea
|10
|нп
|Эмануэль Эмега
Главные тренеры
|Мишель Дер Закарян
|Патрик Виейра
История личных встреч
|03.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|2 : 2
|17.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|2 : 2
|05.02.2023
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|2 : 0
|17.09.2022
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|2 : 1
|16.01.2022
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|3 : 1
|02.01.2022
|Кубок Франции
|1/16 финала
|1 : 0
|02.10.2021
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 1
|09.05.2021
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|2 : 3
|10.02.2021
|Кубок Франции
|1/32 финала
|0 : 2
|22.11.2020
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|4 : 3
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 2
|12.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|0 : 2
|03.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 2
|26.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 1
|21.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|1 : 2
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 1
|12.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|2 : 1
|04.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|3 : 1
|28.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 3
|21.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Марсель
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|1
|3
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Анже
|0
|0
| 5
Лига Европы
|Осер
|0
|0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|0
|0
|7
|Лион
|0
|0
|8
|Монако
|0
|0
|9
|Нант
|0
|0
|10
|Ницца
|0
|0
|11
|Страсбург
|0
|0
|12
|Ренн
|0
|0
|13
|Сент-Этьен
|0
|0
|14
|Тулуза
|0
|0
|15
|Монпелье
|0
|0
| 16
Стыковая зона
|Реймс
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Гавр
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Брест
|1
|0