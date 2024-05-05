Хильдесхайм - Эльверсберг 18 Августа прямая трансляция
Стадион: Фридрих Эберт (Хильдесхайм, Германия), вместимость: 8000
18 Августа 2024 года в 16:30 (+03:00). Кубок Германии, 1/32 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хильдесхайм - Эльверсберг, которое состоится 18 Августа 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: Фридрих Эберт (Хильдесхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хильдесхайм
Хильдесхайм
Эльверсберг
Шпизен-Эльверсберг
История личных встреч
|10.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|2 : 2
|03.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|0 : 0
|19.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|0 : 3
|11.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|3 : 0
|05.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|4 : 2