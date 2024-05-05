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Хильдесхайм - Эльверсберг 18 Августа прямая трансляция

Стадион: Фридрих Эберт (Хильдесхайм, Германия), вместимость: 8000
18 Августа 2024 года в 16:30 (+03:00). Кубок Германии, 1/32 финала
Хильдесхайм
Эльверсберг

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хильдесхайм - Эльверсберг, которое состоится 18 Августа 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: Фридрих Эберт (Хильдесхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хильдесхайм
Хильдесхайм
Эльверсберг
Шпизен-Эльверсберг
История личных встреч
10.08.2024Германия — Вторая Бундеслига2-й турЭльверсберг2 : 2
03.08.2024Германия — Вторая Бундеслига1-й тур0 : 0Эльверсберг
19.05.2024Германия - Вторая Бундеслига34-й турЭльверсберг0 : 3
11.05.2024Германия - Вторая Бундеслига33-й тур3 : 0Эльверсберг
05.05.2024Германия - Вторая Бундеслига32-й турЭльверсберг4 : 2

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