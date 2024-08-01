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Витория Гимарайнш - Эшторил 18 Августа прямая трансляция

Стадион: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия), вместимость: 30165
18 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 2-й тур
Главный судья: Андре Нарсизу (Португалия);
Витория Гимарайнш
Эшторил

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витория Гимарайнш - Эшторил, которое состоится 18 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Эшторил
Эшторил
14ПортугалияврБруну Варела
24ХорватиязщТони Боревкович
44ПортугалиязщЖорже Фернандеш
19ПортугалиязщРикарду Мангаш
76АнголазщБруну Гашпар
20Португалияпз Саму
13ПортугалияпзJoao Mendes
10ПортугалияпзТьягу Силва
8ПортугалияпзТомас Гендель
11БразилиянпКайо Сезар
9ВенесуэланпJesus Ramirez
99ПортугалияврДаниэл Лейте
5ФранциязщEliaquim Mangala
23ПортугалиязщПедру Алвару
20ПортугалиязщWagner Pina
24ПортугалиязщПедру Амарал
8БразилияпзMichel Costa
7БразилияпзВинисиус Заносело
6ИспанияпзАлехандро Орельяна
10ФранциянпРафик Гюйтан
9ИспаниянпАлехандро Маркес
14ФранциянпЯнис Беграуи
Главные тренеры
ПортугалияРуй Гомеш Боргеш
История личных встреч
02.03.2024Португалия - Примейра24-й турЭшторил1 : 3Витория Гимарайнш
01.10.2023Португалия - Примейра7-й турВитория Гимарайнш3 : 2Эшторил
04.02.2023Португалия - Примейра19-й турЭшторил0 : 1Витория Гимарайнш
14.08.2022Португалия - Примейра2-й турВитория Гимарайнш1 : 0Эшторил
23.01.2022Португалия - Примейра19-й турВитория Гимарайнш3 : 1Эшторил
13.08.2021Португалия - Примейра2-й турЭшторил0 : 0Витория Гимарайнш
21.01.2018Португалия - Примейра19-й турВитория Гимарайнш3 : 1Эшторил
14.08.2017Португалия - Примейра2-й турЭшторил3 : 0Витория Гимарайнш
12.03.2017Португалия - Примейра25-й турВитория Гимарайнш3 : 3Эшторил
23.10.2016Португалия - Примейра8-й турЭшторил0 : 2Витория Гимарайнш
15.08.2024Лига конференций3-й квалификационный раунд. 2-й матчВитория Гимарайнш2 : 0
12.08.2024Португалия — Примейра1-й тур0 : 1Витория Гимарайнш
08.08.2024Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матч0 : 3Витория Гимарайнш
01.08.2024Лига конференций2-й квалификационный раунд. 2-й матчВитория Гимарайнш4 : 0
25.07.2024Лига конференций2-й квалификационный раунд. 1-й матч0 : 1Витория Гимарайнш
11.08.2024Португалия — Примейра1-й турЭшторил1 : 4
18.05.2024Португалия - Примейра34-й тур2 : 1Эшторил
11.05.2024Португалия - Примейра33-й турЭшторил0 : 1
05.05.2024Португалия - Примейра32-й тур3 : 2Эшторил
28.04.2024Португалия - Примейра31-й турЭшторил1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг26
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту26
3
Квалификация Лиги Европы
Фамаликан13
4
Квалификация Лиги конференций
Санта-Клара23
5 Морейренсе13
6 Витория Гимарайнш13
7 Боавишта13
8 Жил Висенте23
9 Риу Аве23
10 Эштрела11
11 Насьонал21
12 Брага11
13 АВС21
14 Арока10
15 Каза Пия10
16
Стыковая зона
Фаренсе20
17
Зона вылета
Бенфика10
18
Зона вылета
Эшторил10

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