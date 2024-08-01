Витория Гимарайнш - Эшторил 18 Августа прямая трансляция
Стадион: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия), вместимость: 30165
18 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 2-й тур
Главный судья: Андре Нарсизу (Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витория Гимарайнш - Эшторил, которое состоится 18 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Эшторил
Эшторил
|14
|вр
|Бруну Варела
|24
|зщ
|Тони Боревкович
|44
|зщ
|Жорже Фернандеш
|19
|зщ
|Рикарду Мангаш
|76
|зщ
|Бруну Гашпар
|20
|пз
|Саму
|13
|пз
|Joao Mendes
|10
|пз
|Тьягу Силва
|8
|пз
|Томас Гендель
|11
|нп
|Кайо Сезар
|9
|нп
|Jesus Ramirez
|99
|вр
|Даниэл Лейте
|5
|зщ
|Eliaquim Mangala
|23
|зщ
|Педру Алвару
|20
|зщ
|Wagner Pina
|24
|зщ
|Педру Амарал
|8
|пз
|Michel Costa
|7
|пз
|Винисиус Заносело
|6
|пз
|Алехандро Орельяна
|10
|нп
|Рафик Гюйтан
|9
|нп
|Алехандро Маркес
|14
|нп
|Янис Беграуи
Главные тренеры
|Руй Гомеш Боргеш
История личных встреч
|02.03.2024
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|1 : 3
|01.10.2023
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|3 : 2
|04.02.2023
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|0 : 1
|14.08.2022
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|1 : 0
|23.01.2022
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|3 : 1
|13.08.2021
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|0 : 0
|21.01.2018
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|3 : 1
|14.08.2017
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|3 : 0
|12.03.2017
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|3 : 3
|23.10.2016
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|0 : 2
|15.08.2024
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 0
|12.08.2024
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|0 : 1
|08.08.2024
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 3
|01.08.2024
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|4 : 0
|25.07.2024
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 1
|11.08.2024
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|1 : 4
|18.05.2024
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|2 : 1
|11.05.2024
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|0 : 1
|05.05.2024
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|3 : 2
|28.04.2024
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|2
|6
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|2
|6
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Фамаликан
|1
|3
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Санта-Клара
|2
|3
|5
|Морейренсе
|1
|3
|6
|Витория Гимарайнш
|1
|3
|7
|Боавишта
|1
|3
|8
|Жил Висенте
|2
|3
|9
|Риу Аве
|2
|3
|10
|Эштрела
|1
|1
|11
|Насьонал
|2
|1
|12
|Брага
|1
|1
|13
|АВС
|2
|1
|14
|Арока
|1
|0
|15
|Каза Пия
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Фаренсе
|2
|0
| 17
Зона вылета
|Бенфика
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Эшторил
|1
|0