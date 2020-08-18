Сморгонь - Минск 18 Августа прямая трансляция
Стадион: Юность (Сморгонь, Беларусь), вместимость: 3200
18 Августа 2024 года в 17:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 18-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сморгонь - Минск, которое состоится 18 Августа 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Сморгонь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сморгонь
Сморгонь
Минск
Минск
История личных встреч
|05.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|2 : 3
|05.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|0 : 0
|10.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|2 : 1
|28.11.2021
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|1 : 0
|02.07.2021
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|2 : 2
|10.08.2024
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|0 : 2
|26.07.2024
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|1 : 2
|13.07.2024
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|0 : 1
|06.07.2024
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|0 : 0
|29.06.2024
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|2 : 1
|02.08.2024
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|0 : 1
|12.07.2024
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|3 : 1
|07.07.2024
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|0 : 2
|30.06.2024
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|1 : 0
|22.06.2024
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Неман
|17
|37
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|18
|36
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|15
|35
|4
|Динамо-Брест
|18
|32
|5
|Витебск
|18
|29
|6
|Славия-Мозырь
|18
|27
|7
|Арсенал
|18
|25
|8
|Слуцк
|18
|25
|9
|Ислочь
|18
|24
|10
|Гомель
|17
|22
|11
|БАТЭ
|17
|20
|12
|Нафтан
|16
|16
|13
|Сморгонь
|16
|16
|14
|Минск
|16
|8
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|18
|8
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|18
|-4