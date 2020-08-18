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Сморгонь - Минск 18 Августа прямая трансляция

Стадион: Юность (Сморгонь, Беларусь), вместимость: 3200
18 Августа 2024 года в 17:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 18-й тур
Сморгонь
Минск

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сморгонь - Минск, которое состоится 18 Августа 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Сморгонь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сморгонь
Сморгонь
Минск
Минск
История личных встреч
05.04.2024 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Минск2 : 3Сморгонь
05.11.2023 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Сморгонь0 : 0Минск
10.06.2023 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Минск2 : 1Сморгонь
28.11.2021 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Сморгонь1 : 0Минск
02.07.2021 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Минск2 : 2Сморгонь
10.08.2024 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Сморгонь0 : 2
26.07.2024 Кубок Беларуси 1/8 финала Сморгонь1 : 2
13.07.2024 Кубок Беларуси 1/16 финала 0 : 1Сморгонь
06.07.2024 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Сморгонь0 : 0
29.06.2024 Беларусь - Высшая лига 14-й тур 2 : 1Сморгонь
02.08.2024 Беларусь - Высшая лига 16-й тур 0 : 1Минск
12.07.2024 Кубок Беларуси 1/16 финала 3 : 1Минск
07.07.2024 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Минск0 : 2
30.06.2024 Беларусь - Высшая лига 14-й тур 1 : 0Минск
22.06.2024 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Минск1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Неман1737
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ1836
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1535
4 Динамо-Брест1832
5 Витебск1829
6 Славия-Мозырь1827
7 Арсенал1825
8 Слуцк1825
9 Ислочь1824
10 Гомель1722
11 БАТЭ1720
12 Нафтан1616
13 Сморгонь1616
14 Минск168
15
Зона вылета
Днепр М188
16
Зона вылета
Шахтёр С18-4

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