Вальядолид - Эспаньол 19 Августа прямая трансляция
Стадион: Мунисипаль Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 27618
19 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). Испания — Примера, 1-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вальядолид - Эспаньол, которое состоится 19 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вальядолид
Вальядолид
Эспаньол
Барселона
|вр
|Карл Хейн
|2
|зщ
|Луис Перес
|6
|зщ
|Флавьен Бойомо
|5
|зщ
|Хави Санчес
|22
|зщ
|Лукас Роза
|15
|зщ
|Эрай Джёмерт
|4
|пз
|Виктор Месегер
|8
|пз
|Кике Перес
|19
|пз
|Амат Ндиайе
|11
|пз
|Рауль Моро
|7
|нп
|Мамаду Силла
|1
|вр
|Жоан Гарсия
|23
|зщ
|Омар Эль-Хилали
|5
|зщ
|Фернандо Калеро
|6
|зщ
|Леандро Кабрера
|12
|зщ
|Альваро Техеро
|22
|зщ
|Карлос Ромеро
|18
|пз
|Альваро Агуадо
|15
|пз
|Хосе Грахера
|17
|нп
|Хофре Каррерас
|7
|нп
|Хавьер Пуадо
|11
|нп
|Пере Милья
Главные тренеры
|Пауло Пессолано
|Маноло Гонсалес
История личных встреч
|11.05.2024
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 39-й тур
|0 : 0
|05.12.2023
|Кубок Испании
|2-й раунд
|3 : 1
|14.10.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 11-й тур
|2 : 0
|05.03.2023
|Испания - Примера
|24-й тур
|2 : 1
|16.10.2022
|Испания - Примера
|9-й тур
|1 : 0
|23.02.2020
|Испания - Примера
|25-й тур
|2 : 1
|29.09.2019
|Испания - Примера
|7-й тур
|0 : 2
|02.03.2019
|Испания - Примера
|26-й тур
|3 : 1
|26.10.2018
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 1
|04.05.2014
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 0
|02.06.2024
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 42-й тур
|2 : 1
|26.05.2024
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 41-й тур
|3 : 2
|19.05.2024
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 40-й тур
|1 : 1
|11.05.2024
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 39-й тур
|0 : 0
|04.05.2024
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 38-й тур
|0 : 1
|23.06.2024
|Испания - Сегунда
|Плей-офф. Финал. 2-й матч
|2 : 0
|16.06.2024
|Испания - Сегунда
|Плей-офф. Финал. 1-й матч
|1 : 0
|13.06.2024
|Испания - Сегунда
|Плей-офф. 1/2 финала. 2-й матч
|0 : 0
|09.06.2024
|Испания - Сегунда
|Плей-офф. 1/2 финала. 1-й матч
|0 : 1
|02.06.2024
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 42-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Райо Вальекано
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Сельта
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Севилья
|1
|1
| 5
Лига Европы
|Лас-Пальмас
|1
|1
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Жирона
|1
|1
|7
|Леганес
|1
|1
|8
|Хетафе
|1
|1
|9
|Атлетик Б
|1
|1
|10
|Осасуна
|1
|1
|11
|Бетис
|1
|1
|12
|Эспаньол
|0
|0
|13
|Реал Мадрид
|0
|0
|14
|Мальорка
|0
|0
|15
|Атлетико М
|0
|0
|16
|Вильярреал
|0
|0
|17
|Вальядолид
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Реал Сосьедад
|1
|0
| 19
Зона вылета
|Алавес
|1
|0
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|1
|0