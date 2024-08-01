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Вальядолид - Эспаньол 19 Августа прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 27618
19 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). Испания — Примера, 1-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания);
Вальядолид
Эспаньол

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вальядолид - Эспаньол, которое состоится 19 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вальядолид
Вальядолид
Эспаньол
Барселона
Эстония вр Карл Хейн
2 Испания зщ Луис Перес
6 Камерун зщ Флавьен Бойомо
5 Испания зщ Хави Санчес
22 Бразилия зщ Лукас Роза
15 Швейцария зщ Эрай Джёмерт
4 Испания пз Виктор Месегер
8 Испания пз Кике Перес
19 Сенегал пз Амат Ндиайе
11 Испания пз Рауль Моро
7 Сенегал нп Мамаду Силла
1 Испания вр Жоан Гарсия
23 Марокко зщ Омар Эль-Хилали
5 Испания зщ Фернандо Калеро
6 Уругвай зщ Леандро Кабрера
12 Испания зщ Альваро Техеро
22 Испания зщ Карлос Ромеро
18 Испания пз Альваро Агуадо
15 Испания пз Хосе Грахера
17 Испания нп Хофре Каррерас
7 Испания нп Хавьер Пуадо
11 Испания нп Пере Милья
Главные тренеры
Уругвай Пауло Пессолано
Испания Маноло Гонсалес
История личных встреч
11.05.2024 Испания - Сегунда Сегунда. 39-й тур Вальядолид0 : 0Эспаньол
05.12.2023 Кубок Испании 2-й раунд Эспаньол3 : 1Вальядолид
14.10.2023 Испания - Сегунда Сегунда. 11-й тур Эспаньол2 : 0Вальядолид
05.03.2023 Испания - Примера 24-й тур Вальядолид2 : 1Эспаньол
16.10.2022 Испания - Примера 9-й тур Эспаньол1 : 0Вальядолид
23.02.2020 Испания - Примера 25-й тур Вальядолид2 : 1Эспаньол
29.09.2019 Испания - Примера 7-й тур Эспаньол0 : 2Вальядолид
02.03.2019 Испания - Примера 26-й тур Эспаньол3 : 1Вальядолид
26.10.2018 Испания - Примера 10-й тур Вальядолид1 : 1Эспаньол
04.05.2014 Испания - Примера 36-й тур Вальядолид1 : 0Эспаньол
02.06.2024 Испания - Сегунда Сегунда. 42-й тур 2 : 1Вальядолид
26.05.2024 Испания - Сегунда Сегунда. 41-й тур Вальядолид3 : 2
19.05.2024 Испания - Сегунда Сегунда. 40-й тур 1 : 1Вальядолид
11.05.2024 Испания - Сегунда Сегунда. 39-й тур Вальядолид0 : 0Эспаньол
04.05.2024 Испания - Сегунда Сегунда. 38-й тур 0 : 1Вальядолид
23.06.2024 Испания - Сегунда Плей-офф. Финал. 2-й матч Эспаньол2 : 0
16.06.2024 Испания - Сегунда Плей-офф. Финал. 1-й матч 1 : 0Эспаньол
13.06.2024 Испания - Сегунда Плей-офф. 1/2 финала. 2-й матч Эспаньол0 : 0
09.06.2024 Испания - Сегунда Плей-офф. 1/2 финала. 1-й матч 0 : 1Эспаньол
02.06.2024 Испания - Сегунда Сегунда. 42-й тур Эспаньол3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Райо Вальекано13
2
Лига чемпионов
Барселона13
3
Лига чемпионов
Сельта13
4
Лига чемпионов
Севилья11
5
Лига Европы
Лас-Пальмас11
6
Квалификация Лиги конференций
Жирона11
7 Леганес11
8 Хетафе11
9 Атлетик Б11
10 Осасуна11
11 Бетис11
12 Эспаньол00
13 Реал Мадрид00
14 Мальорка00
15 Атлетико М00
16 Вильярреал00
17 Вальядолид00
18
Зона вылета
Реал Сосьедад10
19
Зона вылета
Алавес10
20
Зона вылета
Валенсия10

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