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Ювентус - Комо 19 Августа прямая трансляция

Стадион: Альянц (Турин, Италия), вместимость: 45666
19 Августа 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 1-й тур
Главный судья: Маттео Марченаро (Италия);
Ювентус
Комо

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Комо, которое состоится 19 Августа 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ювентус
Турин
Комо
Комо
29 Италия вр Микеле Ди Грегорио
6 Бразилия зщ Данило
3 Бразилия зщ Бремер
4 Италия зщ Федерико Гатти
27 Италия зщ Андреа Камбьязо
19 Франция пз Кефрен Тюрам-Юльен
5 Италия пз Мануэль Локателли
26 Бразилия пз Дуглас Луис
22 США нп Тимоти Веа
10 Турция нп Кенан Йылдыз
9 Сербия нп Душан Влахович
25 Испания вр Пепе Рейна
84 Италия зщ Томмазо Кассандро
5 Италия зщ Эдоардо Гольданига
13 Италия зщ Альберто Доссена
18 Испания зщ Альберто Морено
27 Австрия пз Маттиас Браунёдер
36 Италия пз Лука Маццители
33 Франция пз Лукаш Да Кунья
7 Бразилия нп Габриэл Стрефезза
10 Италия нп Патрик Кутроне
11 Италия нп Андреа Белотти
Главные тренеры
Италия Тьяго Мотта
Испания Сеск Фабрегас
История личных встреч
11.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 0Ювентус
03.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Ювентус2 : 2
26.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 3 : 0Ювентус
25.05.2024 Италия - Серия А 38-й тур Ювентус2 : 0
20.05.2024 Италия - Серия А 37-й тур 3 : 3Ювентус
11.08.2024 Кубок Италии 1/32 финала 1 : 1 4 : 3Комо
29.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 1 : 0Комо
10.05.2024 Италия - Серия B Серия В. 38-й тур Комо1 : 1
05.05.2024 Италия - Серия B Серия В. 37-й тур 0 : 0Комо
01.05.2024 Италия - Серия B Серия В. 36-й тур Комо2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Верона13
2
Лига чемпионов
Милан11
3
Лига чемпионов
Интер М11
4
Лига чемпионов
Торино11
5
Лига Европы
Дженоа11
6
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина11
7 Удинезе11
8 Болонья11
9 Парма11
10 Монца11
11 Эмполи11
12 Венеция00
13 Аталанта00
14 Кальяри00
15 Лацио00
16 Рома00
17 Ювентус00
18
Зона вылета
Лечче00
19
Зона вылета
Комо00
20
Зона вылета
Наполи10

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