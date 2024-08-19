Ювентус - Комо 19 Августа прямая трансляция
Стадион: Альянц (Турин, Италия), вместимость: 45666
19 Августа 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 1-й тур
Главный судья: Маттео Марченаро (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Комо, которое состоится 19 Августа 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ювентус
Турин
Комо
Комо
|29
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|6
|зщ
|Данило
|3
|зщ
|Бремер
|4
|зщ
|Федерико Гатти
|27
|зщ
|Андреа Камбьязо
|19
|пз
|Кефрен Тюрам-Юльен
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|26
|пз
|Дуглас Луис
|22
|нп
|Тимоти Веа
|10
|нп
|Кенан Йылдыз
|9
|нп
|Душан Влахович
|25
|вр
|Пепе Рейна
|84
|зщ
|Томмазо Кассандро
|5
|зщ
|Эдоардо Гольданига
|13
|зщ
|Альберто Доссена
|18
|зщ
|Альберто Морено
|27
|пз
|Маттиас Браунёдер
|36
|пз
|Лука Маццители
|33
|пз
|Лукаш Да Кунья
|7
|нп
|Габриэл Стрефезза
|10
|нп
|Патрик Кутроне
|11
|нп
|Андреа Белотти
Главные тренеры
|Тьяго Мотта
|Сеск Фабрегас
История личных встреч
|11.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 0
|03.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2
|26.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 0
|25.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|2 : 0
|20.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|3 : 3
|11.08.2024
|Кубок Италии
|1/32 финала
|1 : 1 4 : 3
|29.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 0
|10.05.2024
|Италия - Серия B
|Серия В. 38-й тур
|1 : 1
|05.05.2024
|Италия - Серия B
|Серия В. 37-й тур
|0 : 0
|01.05.2024
|Италия - Серия B
|Серия В. 36-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Верона
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|1
|1
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|1
|1
| 4
Лига чемпионов
|Торино
|1
|1
| 5
Лига Европы
|Дженоа
|1
|1
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|1
|1
|7
|Удинезе
|1
|1
|8
|Болонья
|1
|1
|9
|Парма
|1
|1
|10
|Монца
|1
|1
|11
|Эмполи
|1
|1
|12
|Венеция
|0
|0
|13
|Аталанта
|0
|0
|14
|Кальяри
|0
|0
|15
|Лацио
|0
|0
|16
|Рома
|0
|0
|17
|Ювентус
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Лечче
|0
|0
| 19
Зона вылета
|Комо
|0
|0
| 20
Зона вылета
|Наполи
|1
|0