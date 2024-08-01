Севилья - Вильярреал 23 Августа прямая трансляция
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 48649
23 Августа 2024 года в 22:30 (+03:00). Испания — Примера, 2-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Вильярреал, которое состоится 23 Августа 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Севилья
Севилья
Вильярреал
Вильярреал
|13
|вр
|Эрьян Нюланд
|16
|зщ
|Хесус Навас
|22
|зщ
|Луак Баде
|6
|зщ
|Неманья Гудель
|3
|зщ
|Адрия Педроса
|20
|пз
|Джибриль Соу
|18
|пз
|Люсьен Агуме
|17
|пз
|Сауль Ньигес
|11
|пз
|Доди Лукебакио
|7
|нп
|Исаак Ромеро
|5
|нп
|Лукас Окампос
|13
|вр
|Диего Конде
|17
|зщ
|Кико Фемения
|3
|зщ
|Рауль Альбиоль
|4
|зщ
|Эрик Бейи
|23
|зщ
|Серхи Кардона
|10
|пз
|Дани Парехо
|14
|пз
|Сантьяго Комесанья
|16
|пз
|Алекс Баэна
|9
|пз
|Арно Данжума
|21
|нп
|Йереми Пино
|7
|нп
|Херар Морено
Главные тренеры
|Гарсия Пимьента
|Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
|11.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|3 : 2
|03.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 1
|23.04.2023
|Испания - Примера
|30-й тур
|2 : 1
|18.09.2022
|Испания - Примера
|6-й тур
|1 : 1
|08.05.2022
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 1
|04.12.2021
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 0
|16.05.2021
|Испания - Примера
|37-й тур
|4 : 0
|29.12.2020
|Испания - Примера
|16-й тур
|2 : 0
|22.06.2020
|Испания - Примера
|31-й тур
|2 : 2
|15.12.2019
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 2
|16.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|2 : 2
|11.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|4 : 1
|26.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 2
|19.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 0
|15.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 1
|19.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|2 : 2
|06.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2
|25.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 1
|19.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|4 : 4
|14.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Райо Вальекано
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Сельта
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Вальядолид
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Севилья
|1
|1
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лас-Пальмас
|1
|1
|7
|Атлетико М
|1
|1
|8
|Вильярреал
|1
|1
|9
|Жирона
|1
|1
|10
|Леганес
|1
|1
|11
|Хетафе
|1
|1
|12
|Атлетик Б
|1
|1
|13
|Осасуна
|1
|1
|14
|Бетис
|1
|1
|15
|Реал Мадрид
|1
|1
|16
|Мальорка
|1
|1
|17
|Реал Сосьедад
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Алавес
|1
|0
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|1
|0
| 20
Зона вылета
|Эспаньол
|1
|0