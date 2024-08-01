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Севилья - Вильярреал 23 Августа прямая трансляция

Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 48649
23 Августа 2024 года в 22:30 (+03:00). Испания — Примера, 2-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания);
Севилья
Вильярреал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Вильярреал, которое состоится 23 Августа 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Севилья
Севилья
Вильярреал
Вильярреал
13 Норвегия вр Эрьян Нюланд
16 Испания зщ Хесус Навас
22 Франция зщ Луак Баде
6 Сербия зщ Неманья Гудель
3 Испания зщ Адрия Педроса
20 Швейцария пз Джибриль Соу
18 Франция пз Люсьен Агуме
17 Испания пз Сауль Ньигес
11 Бельгия пз Доди Лукебакио
7 Испания нп Исаак Ромеро
5 Аргентина нп Лукас Окампос
13 Испания вр Диего Конде
17 Испания зщ Кико Фемения
3 Испания зщ Рауль Альбиоль
4 Кот-д'Ивуар зщ Эрик Бейи
23 Испания зщ Серхи Кардона
10 Испания пз Дани Парехо
14 Испания пз Сантьяго Комесанья
16 Испания пз Алекс Баэна
9 Нидерланды пз Арно Данжума
21 Испания нп Йереми Пино
7 Испания нп Херар Морено
Главные тренеры
Испания Гарсия Пимьента
Испания Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
11.05.2024 Испания - Примера 35-й тур Вильярреал3 : 2Севилья
03.12.2023 Испания - Примера 15-й тур Севилья1 : 1Вильярреал
23.04.2023 Испания - Примера 30-й тур Севилья2 : 1Вильярреал
18.09.2022 Испания - Примера 6-й тур Вильярреал1 : 1Севилья
08.05.2022 Испания - Примера 35-й тур Вильярреал1 : 1Севилья
04.12.2021 Испания - Примера 16-й тур Севилья1 : 0Вильярреал
16.05.2021 Испания - Примера 37-й тур Вильярреал4 : 0Севилья
29.12.2020 Испания - Примера 16-й тур Севилья2 : 0Вильярреал
22.06.2020 Испания - Примера 31-й тур Вильярреал2 : 2Севилья
15.12.2019 Испания - Примера 17-й тур Севилья1 : 2Вильярреал
16.08.2024 Испания — Примера 1-й тур 2 : 2Севилья
11.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 4 : 1Севилья
26.05.2024 Испания - Примера 38-й тур Севилья1 : 2
19.05.2024 Испания - Примера 37-й тур 2 : 0Севилья
15.05.2024 Испания - Примера 36-й тур Севилья0 : 1
19.08.2024 Испания — Примера 1-й тур Вильярреал2 : 2
06.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 2Вильярреал
25.05.2024 Испания - Примера 38-й тур 1 : 1Вильярреал
19.05.2024 Испания - Примера 37-й тур Вильярреал4 : 4
14.05.2024 Испания - Примера 36-й тур 0 : 1Вильярреал
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Райо Вальекано13
2
Лига чемпионов
Барселона13
3
Лига чемпионов
Сельта13
4
Лига чемпионов
Вальядолид13
5
Лига Европы
Севилья11
6
Квалификация Лиги конференций
Лас-Пальмас11
7 Атлетико М11
8 Вильярреал11
9 Жирона11
10 Леганес11
11 Хетафе11
12 Атлетик Б11
13 Осасуна11
14 Бетис11
15 Реал Мадрид11
16 Мальорка11
17 Реал Сосьедад10
18
Зона вылета
Алавес10
19
Зона вылета
Валенсия10
20
Зона вылета
Эспаньол10

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