Фаренсе - Спортинг 23 Августа прямая трансляция
Стадион: Алгарве (Сан Жоау да Венда, Португалия), вместимость: 30305
23 Августа 2024 года в 22:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фаренсе - Спортинг, которое состоится 23 Августа 2024 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Алгарве (Сан Жоау да Венда, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фаренсе
Фару
Спортинг
Лиссабон
|33
|вр
|Рикарду Велью
|70
|зщ
|Rivaldo
|3
|зщ
|Марко Морено
|44
|зщ
|Лукас Африко
|12
|зщ
|Талис Перейра
|6
|пз
|Анжело Нето
|29
|пз
|Клаудио Фалькан
|21
|пз
|Филипе Суареш
|11
|пз
|Алекс Бермехо
|62
|нп
|Mohamed Belloumi
|9
|нп
|Тумане
|13
|вр
|Владан Ковачевич
|72
|зщ
|Эдуарду Куарежма
|26
|зщ
|Усман Дьоманде
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|21
|зщ
|Джени Катамо
|57
|пз
|Джовани Кенда
|5
|пз
|Хидемаса Морита
|23
|пз
|Дэниел Браганса
|8
|пз
|Педру Гонсалвеш
|17
|нп
|Франсиску Тринкан
|9
|нп
|Виктор Дьёкереш
Главные тренеры
|Рубен Аморим
История личных встреч
|03.03.2024
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|3 : 2
|30.09.2023
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|2 : 3
|30.11.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа B. 1-й тур
|6 : 0
|16.04.2021
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|0 : 1
|19.12.2020
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|1 : 0
|17.08.2024
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|1 : 0
|11.08.2024
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|1 : 2
|18.05.2024
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|1 : 3
|12.05.2024
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|2 : 0
|05.05.2024
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|3 : 2
|17.08.2024
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|1 : 6
|09.08.2024
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|3 : 1
|03.08.2024
|Суперкубок Португалии 2024
|Финал
|3 : 4 ДВ
|26.05.2024
|Кубок Португалии
|Финал
|2 : 1 ДВ
|18.05.2024
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|2
|6
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Фамаликан
|2
|6
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|2
|6
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Морейренсе
|2
|6
|5
|Витория Гимарайнш
|2
|6
|6
|Брага
|2
|4
|7
|Санта-Клара
|2
|3
|8
|Бенфика
|2
|3
|9
|Боавишта
|2
|3
|10
|Жил Висенте
|2
|3
|11
|Риу Аве
|2
|3
|12
|Насьонал
|2
|1
|13
|АВС
|2
|1
|14
|Эштрела
|2
|1
|15
|Фаренсе
|2
|0
| 16
Стыковая зона
|Арока
|2
|0
| 17
Зона вылета
|Эшторил
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Каза Пия
|2
|0