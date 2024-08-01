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Фаренсе - Спортинг 23 Августа прямая трансляция

Стадион: Алгарве (Сан Жоау да Венда, Португалия), вместимость: 30305
23 Августа 2024 года в 22:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 3-й тур
Фаренсе
Спортинг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фаренсе - Спортинг, которое состоится 23 Августа 2024 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Алгарве (Сан Жоау да Венда, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фаренсе
Фару
Спортинг
Лиссабон
33 Португалия вр Рикарду Велью
70 Португалия зщ Rivaldo
3 Испания зщ Марко Морено
44 Бразилия зщ Лукас Африко
12 Бразилия зщ Талис Перейра
6 Бразилия пз Анжело Нето
29 Бразилия пз Клаудио Фалькан
21 Португалия пз Филипе Суареш
11 Испания пз Алекс Бермехо
62 Алжир нп Mohamed Belloumi
9 Португалия нп Тумане
13 Босния и Герцеговина вр Владан Ковачевич
72 Португалия зщ Эдуарду Куарежма
26 Кот-д'Ивуар зщ Усман Дьоманде
25 Португалия зщ Гонсалу Инасиу
21 Мозамбик зщ Джени Катамо
57 Португалия пз Джовани Кенда
5 Япония пз Хидемаса Морита
23 Португалия пз Дэниел Браганса
8 Португалия пз Педру Гонсалвеш
17 Португалия нп Франсиску Тринкан
9 Швеция нп Виктор Дьёкереш
Главные тренеры
Португалия Рубен Аморим
История личных встреч
03.03.2024 Португалия - Примейра 24-й тур Спортинг3 : 2Фаренсе
30.09.2023 Португалия - Примейра 7-й тур Фаренсе2 : 3Спортинг
30.11.2022 Португалия - Кубок лиги Группа B. 1-й тур Спортинг6 : 0Фаренсе
16.04.2021 Португалия - Примейра 27-й тур Фаренсе0 : 1Спортинг
19.12.2020 Португалия - Примейра 10-й тур Спортинг1 : 0Фаренсе
17.08.2024 Португалия — Примейра 2-й тур 1 : 0Фаренсе
11.08.2024 Португалия — Примейра 1-й тур Фаренсе1 : 2
18.05.2024 Португалия - Примейра 34-й тур Фаренсе1 : 3
12.05.2024 Португалия - Примейра 33-й тур 2 : 0Фаренсе
05.05.2024 Португалия - Примейра 32-й тур Фаренсе3 : 2
17.08.2024 Португалия — Примейра 2-й тур 1 : 6Спортинг
09.08.2024 Португалия — Примейра 1-й тур Спортинг3 : 1
03.08.2024 Суперкубок Португалии 2024 Финал Спортинг3 : 4 ДВ
26.05.2024 Кубок Португалии Финал 2 : 1 ДВСпортинг
18.05.2024 Португалия - Примейра 34-й тур Спортинг3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг26
2
Квалификация Лиги чемпионов
Фамаликан26
3
Квалификация Лиги Европы
Порту26
4
Квалификация Лиги конференций
Морейренсе26
5 Витория Гимарайнш26
6 Брага24
7 Санта-Клара23
8 Бенфика23
9 Боавишта23
10 Жил Висенте23
11 Риу Аве23
12 Насьонал21
13 АВС21
14 Эштрела21
15 Фаренсе20
16
Стыковая зона
Арока20
17
Зона вылета
Эшторил20
18
Зона вылета
Каза Пия20

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