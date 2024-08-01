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Хоффенхайм - Хольштайн 24 Августа прямая трансляция

Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
24 Августа 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 1-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия)
Хоффенхайм
Хольштайн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Хольштайн, которое состоится 24 Августа 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Хольштайн
Киль
1ГерманияврОливер Бауман
4ГерманиязщТим Дрекслер
16ГерманиязщАнтон Стах
25НигериязщКевин Акпогума
3ЧехиязщПавел Кадержабек
22АвстриязщАлександер Прасс
6ГерманияпзГриша Прёмель
11АвстрияпзФлориан Гриллич
27ХорватияпзАндрей Крамарич
23ЧехиянпАдам Гложек
21ГерманиянпМариус Бюльтер
1ГерманияврTimon Weiner
27ПольшазщТимотеуш Пухач
17ГерманиязщТимо Беккер
4ГерманиязщПатрик Эррас
6СербиязщМарко Ивезич
8ГерманиязщFinn Porath
10ГерманияпзЛьюис Холтби
22ГерманияпзНиколай Ремберг
24НорвегиянпМагнус Кнудсен
18ЯпониянпСуто Матино
9АвстриянпБенедикт Пихлер
Главные тренеры
СШАПеллегрино Матараццо
История личных встреч
26.10.2021Кубок Германии2-й раундХоффенхайм5 : 1Хольштайн
16.08.2024Кубок Германии1/32 финала2 : 2 3 : 5Хоффенхайм
18.05.2024Германия - Бундеслига34-й турХоффенхайм4 : 2
12.05.2024Германия - Бундеслига33-й тур0 : 6Хоффенхайм
03.05.2024Германия - Бундеслига32-й турХоффенхайм1 : 1
26.04.2024Германия - Бундеслига31-й тур3 : 2Хоффенхайм
17.08.2024Кубок Германии1/32 финала2 : 3Хольштайн
19.05.2024Германия - Вторая Бундеслига34-й тур1 : 2Хольштайн
11.05.2024Германия - Вторая Бундеслига33-й турХольштайн1 : 1
05.05.2024Германия - Вторая Бундеслига32-й тур0 : 1Хольштайн
27.04.2024Германия - Вторая Бундеслига31-й турХольштайн1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер13
2
Лига чемпионов
Унион00
3
Лига чемпионов
Хольштайн00
4
Лига чемпионов
Санкт-Паули00
5
Лига Европы
Хоффенхайм00
6
Квалификация Лиги конференций
Фрайбург00
7 Аугсбург00
8 Вердер00
9 Вольфсбург00
10 Боруссия Д00
11 Айнтрахт Ф00
12 Бавария00
13 Майнц00
14 Бохум00
15 Штутгарт00
16
Стыковая зона
Хайденхайм00
17
Зона вылета
РБ Лейпциг00
18
Зона вылета
Боруссия М10

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