Хоффенхайм - Хольштайн 24 Августа прямая трансляция
Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
24 Августа 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 1-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Хольштайн, которое состоится 24 Августа 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Хольштайн
Киль
|1
|вр
|Оливер Бауман
|4
|зщ
|Тим Дрекслер
|16
|зщ
|Антон Стах
|25
|зщ
|Кевин Акпогума
|3
|зщ
|Павел Кадержабек
|22
|зщ
|Александер Прасс
|6
|пз
|Гриша Прёмель
|11
|пз
|Флориан Гриллич
|27
|пз
|Андрей Крамарич
|23
|нп
|Адам Гложек
|21
|нп
|Мариус Бюльтер
|1
|вр
|Timon Weiner
|27
|зщ
|Тимотеуш Пухач
|17
|зщ
|Тимо Беккер
|4
|зщ
|Патрик Эррас
|6
|зщ
|Марко Ивезич
|8
|зщ
|Finn Porath
|10
|пз
|Льюис Холтби
|22
|пз
|Николай Ремберг
|24
|нп
|Магнус Кнудсен
|18
|нп
|Суто Матино
|9
|нп
|Бенедикт Пихлер
Главные тренеры
|Пеллегрино Матараццо
История личных встреч
|26.10.2021
|Кубок Германии
|2-й раунд
|5 : 1
|16.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|2 : 2 3 : 5
|18.05.2024
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|4 : 2
|12.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|0 : 6
|03.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|1 : 1
|26.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|3 : 2
|17.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|2 : 3
|19.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|1 : 2
|11.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|1 : 1
|05.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|0 : 1
|27.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Унион
|0
|0
| 3
Лига чемпионов
|Хольштайн
|0
|0
| 4
Лига чемпионов
|Санкт-Паули
|0
|0
| 5
Лига Европы
|Хоффенхайм
|0
|0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фрайбург
|0
|0
|7
|Аугсбург
|0
|0
|8
|Вердер
|0
|0
|9
|Вольфсбург
|0
|0
|10
|Боруссия Д
|0
|0
|11
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|12
|Бавария
|0
|0
|13
|Майнц
|0
|0
|14
|Бохум
|0
|0
|15
|Штутгарт
|0
|0
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|0
|0
| 17
Зона вылета
|РБ Лейпциг
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|1
|0