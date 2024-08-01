НАК Бреда - Утрехт 24 Августа прямая трансляция
Стадион: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды), вместимость: 19000
24 Августа 2024 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 3-й тур
Главный судья: Ингмар Остром (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НАК Бреда - Утрехт, которое состоится 24 Августа 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
НАК Бреда
Бреда
Утрехт
Утрехт
|99
|вр
|Даниэль Белица
|25
|зщ
|Cherrion Valerius
|5
|зщ
|Ян ван ден Берг
|4
|зщ
|Бой Кемпер
|2
|зщ
|Бойд Люкассен
|12
|пз
|Лео Граймль
|16
|пз
|Максимильен Балар
|6
|пз
|Каспер Старинг
|39
|пз
|Доминик Яношек
|7
|пз
|Мэттью Гарбетт
|10
|нп
|Элиас Мар Омарссон
|1
|вр
|Вассилис Баркас
|2
|зщ
|Сибе Хореманс
|3
|зщ
|Mike van der Hoorn
|24
|зщ
|Ник Виргевер
|16
|зщ
|Суфьян Эль-Каруани
|9
|зщ
|Давид Мин
|27
|пз
|Alonzo Engwanda
|14
|пз
|Зидан Икбал
|18
|пз
|Йенс Торнстра
|21
|пз
|Пакстен Ааронсон
|77
|нп
|Оле тер Хар Ромени
Главные тренеры
|Рон Янс
История личных встреч
|14.12.2021
|Кубок Нидерландов
|2-й раунд
|3 : 2
|16.03.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|0 : 4
|05.10.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|2 : 1
|23.12.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|3 : 1
|29.10.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|2 : 2
|20.03.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|3 : 4
|29.11.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|1 : 5
|28.03.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|30-й тур
|2 : 2
|19.10.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|10-й тур
|4 : 2
|21.04.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|31-й тур
|3 : 0
|18.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|2 : 1
|09.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|4 : 1
|31.10.2023
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|1 : 0
|07.02.2023
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|1 : 2
|10.01.2023
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|2 : 1 ДВ
|17.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|1 : 1
|11.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|1 : 0
|26.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. Финал
|1 : 2 ДВ
|23.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала
|3 : 1
|19.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|3 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Фортуна
|2
|6
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Гронинген
|2
|6
| 4
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|2
|6
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|2
|4
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Виллем II
|2
|4
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|2
|4
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|2
|4
|9
|Аякс
|2
|3
|10
|НАК Бреда
|2
|3
|11
|Спарта
|2
|2
|12
|Херенвен
|2
|1
|13
|Хераклес
|2
|1
|14
|НЕК Неймеген
|2
|0
|15
|Алмере Сити
|2
|0
| 16
Стыковая зона
|Гоу Эхед Иглс
|2
|0
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|2
|0
| 18
Зона вылета
|ПЕК Зволле
|2
|0