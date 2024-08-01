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НАК Бреда - Утрехт 24 Августа прямая трансляция

Стадион: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды), вместимость: 19000
24 Августа 2024 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 3-й тур
Главный судья: Ингмар Остром (Нидерланды);
НАК Бреда
Утрехт

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НАК Бреда - Утрехт, которое состоится 24 Августа 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
НАК Бреда
Бреда
Утрехт
Утрехт
99 Польша вр Даниэль Белица
25 Нидерланды зщ Cherrion Valerius
5 Бельгия зщ Ян ван ден Берг
4 Нидерланды зщ Бой Кемпер
2 Нидерланды зщ Бойд Люкассен
12 Австрия пз Лео Граймль
16 Австралия пз Максимильен Балар
6 Нидерланды пз Каспер Старинг
39 Чехия пз Доминик Яношек
7 Новая Зеландия пз Мэттью Гарбетт
10 Исландия нп Элиас Мар Омарссон
1 Греция вр Вассилис Баркас
2 Бельгия зщ Сибе Хореманс
3 Нидерланды зщ Mike van der Hoorn
24 Нидерланды зщ Ник Виргевер
16 Марокко зщ Суфьян Эль-Каруани
9 Нидерланды зщ Давид Мин
27 Бельгия пз Alonzo Engwanda
14 Ирак пз Зидан Икбал
18 Нидерланды пз Йенс Торнстра
21 США пз Пакстен Ааронсон
77 Нидерланды нп Оле тер Хар Ромени
Главные тренеры
Нидерланды Рон Янс
История личных встреч
14.12.2021 Кубок Нидерландов 2-й раунд НАК Бреда3 : 2Утрехт
16.03.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур НАК Бреда0 : 4Утрехт
05.10.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 8-й тур Утрехт2 : 1НАК Бреда
23.12.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 18-й тур НАК Бреда3 : 1Утрехт
29.10.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 10-й тур Утрехт2 : 2НАК Бреда
20.03.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Утрехт3 : 4НАК Бреда
29.11.2014 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 14-й тур НАК Бреда1 : 5Утрехт
28.03.2014 Нидерланды - Эредивизия 30-й тур НАК Бреда2 : 2Утрехт
19.10.2013 Нидерланды - Эредивизия 10-й тур Утрехт4 : 2НАК Бреда
21.04.2013 Нидерланды - Эредивизия 31-й тур Утрехт3 : 0НАК Бреда
18.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур НАК Бреда2 : 1
09.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур 4 : 1НАК Бреда
31.10.2023 Кубок Нидерландов 1-й раунд 1 : 0НАК Бреда
07.02.2023 Кубок Нидерландов 1/8 финала НАК Бреда1 : 2
10.01.2023 Кубок Нидерландов 1/16 финала НАК Бреда2 : 1 ДВ
17.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур 1 : 1Утрехт
11.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур Утрехт1 : 0
26.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Плей-офф за Лигу конференций. Финал Утрехт1 : 2 ДВ
23.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала Утрехт3 : 1
19.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур 3 : 3Утрехт
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен26
2
Лига чемпионов
Фортуна26
3
Квалификация Лиги чемпионов
Гронинген26
4
Квалификация Лиги Европы
АЗ Алкмар26
5
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд24
6
Плей-офф Лиги конференций
Виллем II24
7
Плей-офф Лиги конференций
Твенте24
8
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт24
9 Аякс23
10 НАК Бреда23
11 Спарта22
12 Херенвен21
13 Хераклес21
14 НЕК Неймеген20
15 Алмере Сити20
16
Стыковая зона
Гоу Эхед Иглс20
17
Зона вылета
Валвейк20
18
Зона вылета
ПЕК Зволле20

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