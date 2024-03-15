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Самгурали - Колхети-1913 24 Августа прямая трансляция

24 Августа 2024 года в 16:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 22-й тур
Самгурали
Колхети-1913

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Самгурали - Колхети-1913, которое состоится 24 Августа 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 22-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Самгурали
Цхалтубо
Колхети-1913
Поти
История личных встреч
10.05.2024 Грузия - Высшая лига 13-й тур Колхети-19133 : 3Самгурали
15.03.2024 Грузия - Высшая лига 4-й тур Самгурали1 : 1Колхети-1913
18.08.2024 Грузия — Высшая лига 21-й тур 0 : 0Самгурали
11.08.2024 Грузия - Высшая лига 20-й тур Самгурали0 : 1
03.08.2024 Грузия - Высшая лига 19-й тур 0 : 1Самгурали
01.06.2024 Грузия - Высшая лига 18-й тур 1 : 2Самгурали
28.05.2024 Грузия - Высшая лига 17-й тур Самгурали1 : 3
17.08.2024 Грузия — Высшая лига 21-й тур Колхети-19132 : 1
10.08.2024 Грузия - Высшая лига 20-й тур 1 : 3Колхети-1913
04.08.2024 Грузия - Высшая лига 19-й тур 0 : 0Колхети-1913
02.06.2024 Грузия - Высшая лига 18-й тур 1 : 1Колхети-1913
27.05.2024 Грузия - Высшая лига 17-й тур Колхети-19132 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Дила2144
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо Кт2041
3
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало2036
4 Динамо Бт2134
5 Колхети-19132127
6 Динамо Тб2125
7 Самгурали2123
8
Стыковая зона
Гагра2121
9
Стыковая зона
Телави2119
10
Зона вылета
Самтредиа2111

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