Самгурали - Колхети-1913 24 Августа прямая трансляция
24 Августа 2024 года в 16:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 22-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Самгурали - Колхети-1913, которое состоится 24 Августа 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 22-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Самгурали
Цхалтубо
Колхети-1913
Поти
История личных встреч
|10.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|13-й тур
|3 : 3
|15.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|4-й тур
|1 : 1
|18.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|21-й тур
|0 : 0
|11.08.2024
|Грузия - Высшая лига
|20-й тур
|0 : 1
|03.08.2024
|Грузия - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 1
|01.06.2024
|Грузия - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 2
|28.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|17-й тур
|1 : 3
|17.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|21-й тур
|2 : 1
|10.08.2024
|Грузия - Высшая лига
|20-й тур
|1 : 3
|04.08.2024
|Грузия - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 0
|02.06.2024
|Грузия - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 1
|27.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|17-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Дила
|21
|44
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо Кт
|20
|41
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Сабуртало
|20
|36
|4
|Динамо Бт
|21
|34
|5
|Колхети-1913
|21
|27
|6
|Динамо Тб
|21
|25
|7
|Самгурали
|21
|23
| 8
Стыковая зона
|Гагра
|21
|21
| 9
Стыковая зона
|Телави
|21
|19
| 10
Зона вылета
|Самтредиа
|21
|11