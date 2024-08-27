Ахмат - ЦСКА 27 Августа прямая трансляция
27 Августа 2024 года в 17:15 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа C. 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - ЦСКА, которое состоится 27 Августа 2024 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа C. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ахмат
Грозный
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
|Марко Николич
История личных встреч
|26.07.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|6 : 1
|13.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2
|26.04.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|2 : 4
|20.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 2
|30.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 3
|29.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 3
|11.02.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|21.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|4 : 2
|01.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|27-й тур
|2 : 0
|21.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|5-й тур
|2 : 0
|24.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 3
|23.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|4 : 1
|19.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 0
|15.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 2-й тур
|1 : 0
|11.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 0
|24.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|4 : 0
|23.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|2 : 3
|18.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 1
|14.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 2-й тур
|1 : 1 4 : 2
|10.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Кубка России — 2024/2025: «Ахмат» — ЦСКА. Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 17:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|2
|6
|2
|Динамо М
|2
|3
|3
|Динамо Мх
|2
|3
|4
|Крылья Советов
|2
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Локомотив М
|2
|6
|2
|Ростов
|2
|3
|3
|Химки
|2
|3
|4
|Оренбург
|2
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|2
|6
|2
|Ахмат
|2
|3
|3
|ЦСКА
|2
|2
|4
|Пари Нижний Новгород
|2
|1
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|2
|6
|2
|Рубин
|2
|3
|3
|Акрон
|2
|3
|4
|Факел
|2
|0