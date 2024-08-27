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Ахмат - ЦСКА 27 Августа прямая трансляция

27 Августа 2024 года в 17:15 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа C. 3-й тур
Ахмат
ЦСКА

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - ЦСКА, которое состоится 27 Августа 2024 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа C. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ахмат
Грозный
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
Сербия Марко Николич
История личных встреч
26.07.2024 Россия — МФЛ Группа Б ЦСКА6 : 1Ахмат
13.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 ЦСКА2 : 2Ахмат
26.04.2024 Россия — МФЛ Группа Б Ахмат2 : 4ЦСКА
20.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур ЦСКА1 : 2Ахмат
30.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Ахмат2 : 3ЦСКА
29.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур Ахмат1 : 3ЦСКА
11.02.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи ЦСКА1 : 1Ахмат
21.08.2022 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур ЦСКА4 : 2Ахмат
01.05.2022 Россия - Премьер-Лига 27-й тур Ахмат2 : 0ЦСКА
21.08.2021 Россия - Премьер-Лига 5-й тур ЦСКА2 : 0Ахмат
24.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур Ахмат3 : 3
23.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться 4 : 1Ахмат
19.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур 1 : 0Ахмат
15.08.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 2-й тур 1 : 0Ахмат
11.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур 0 : 0Ахмат
24.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур ЦСКА4 : 0
23.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 2 : 3ЦСКА
18.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур ЦСКА0 : 1
14.08.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 2-й тур ЦСКА1 : 1 4 : 2
10.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур 2 : 1ЦСКА
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Кубка России — 2024/2025: «Ахмат» — ЦСКА. Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 17:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Спартак М26
2 Динамо М23
3 Динамо Мх23
4 Крылья Советов20
Группа B
КомандаИО
1 Локомотив М26
2 Ростов23
3 Химки23
4 Оренбург20
Группа C
КомандаИО
1 Краснодар26
2 Ахмат23
3 ЦСКА22
4 Пари Нижний Новгород21
Группа D
КомандаИО
1 Зенит26
2 Рубин23
3 Акрон23
4 Факел20

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