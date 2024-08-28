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Олимпия Л - Риека 29 Августа прямая трансляция

Стадион: Стожице (Любляна, Словения), вместимость: 16432
29 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч
Олимпия Л
Риека

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Олимпия Л - Риека, которое состоится 29 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Стожице (Любляна, Словения). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Олимпия Л
Любляна, Словения
Риека
Риека, Хорватия
История личных встреч
22.08.2024 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч Риека1 : 1Олимпия Л
22.08.2024 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч Риека1 : 1Олимпия Л
15.08.2024 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 1Олимпия Л
08.08.2024 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Олимпия Л3 : 0
01.08.2024 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 2Олимпия Л
25.07.2024 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Олимпия Л2 : 0
25.08.2024 Хорватия — Первая лига 4-й тур 0 : 2Риека
22.08.2024 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч Риека1 : 1Олимпия Л
18.08.2024 Хорватия — Первая лига 3-й тур Риека4 : 0
15.08.2024 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 2 : 0Риека
11.08.2024 Хорватия — Первая лига 2-й тур 0 : 0Риека
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Вележ
Интер Клуб Эскальдес
1 : 1 5 : 1
Ауда
Б-36 Торсхавн
2 : 0 0 : 1
Шяуляй
Левадия
0 : 2 0 : 0
Актобе
Сараево
0 : 1 2 : 3 4 : 3
Малишева
Будучность
1 : 0 3 : 0
Лиепая
Викингур Г
1 : 1 2 : 0
Браво
Коннас Куэй
0 : 1 0 : 2 ДВ
Мэгпис
Дерри Сити
2 : 0 2 : 1 ДВ
Ноа
Шкендия
2 : 0 1 : 2
Калев
Урарту
1 : 2 2 : 0
Атлетик Клуб Эскальдес
Дюделанж
0 : 1 2 : 0
Флориана
Тре Пенне
3 : 1 1 : 1
ВПС
Жальгирис
1 : 2 1 : 0
Команда12
УНА Штрассен
КуПС
0 : 0 5 : 0
Торпедо Кт
Тирана
1 : 1 0 : 1
Торпедо-БелАЗ
Милсами
2 : 4 0 : 0
Карнарвон Таун
Крузейдерс
2 : 0 3 : 1 7 : 8
Партизани
Марсашлокк
1 : 1 1 : 2
Бала Таун
Пайде
1 : 2 1 : 1 ДВ
Тиквеш
Брейдаблик
3 : 2 3 : 1
Шелбурн
Сент-Джозефс
2 : 1 1 : 1
Морнар
Динамо Тб
2 : 1 1 : 1
Ла Фиорита
Ислочь
0 : 1 0 : 1 2 : 4
Валур
Влажния
2 : 2 0 : 4
Стьярнан
Линфилд
2 : 0 3 : 2
2-й квалификационный раунд
Команда12
Балкани
Хамрун Спартанс
0 : 0 0 : 2
Дифферданж
Ордабасы
1 : 0 4 : 3 4 : 3
Виртус
Флора
0 : 0 5 : 2 ДВ
Струга
Пюник
2 : 1 3 : 1
Рига
Шлёнск
1 : 0 3 : 1
Динамо Бт
Дечич
0 : 2 0 : 0
АЕК Афины
Интер Клуб Эскальдес
4 : 3 0 : 4
Клифтонвилл
Ауда
1 : 2 2 : 0
КуПС
Тромсё
0 : 1 1 : 0
Милсами
Астана
1 : 1 1 : 0
Иберия 1999
Партизани
2 : 0 0 : 0
Ноа
Слима Уондерерс
7 : 0 0 : 0
Жальгирис
Пафос
2 : 1 3 : 0 ДВ
Мэгпис
Копенгаген
0 : 3 5 : 1
Млада-Болеслав
Трансинвест
2 : 0 0 : 1
Сумгаит
Фехервар
1 : 2 0 : 0
Ильвес
Аустрия В
2 : 1 4 : 3 4 : 5
Омония
Торпедо Кт
3 : 1 1 : 2
Гоу Эхед Иглс
Бранн
0 : 0 2 : 1
Зиря
ДАК 1904
4 : 0 1 : 2
Зимбру
Арарат-Армения
0 : 3 3 : 1
Днепр-1
Академия Пушкаша
0 : 3 Т 3 : 0 Т
Брондбю
Лапи
6 : 0 2 : 2
Баник Острава
Урарту
5 : 1 0 : 2
Цюрих
Шелбурн
3 : 0 0 : 0
Команда12
Флориана
Витория Гимарайнш
0 : 1 4 : 0
Олимпия Л
Полесье
2 : 0 1 : 2
Дюделанж
Хеккен
2 : 6 6 : 1
Юргорден
Прогресс Нидеркорн
3 : 0 1 : 0
Хапоэль Б-Ш
Черно море
0 : 0 1 : 2
Маккаби Х
Сабах
0 : 3 3 : 6 3 : 2
ЦСКА 1948
Будучность
1 : 0 1 : 1 ДВ
ЧФР Клуж
Неман
0 : 0 0 : 5
Истанбул Башакшехир
Ла Фиорита
6 : 1 0 : 4
Санкт-Галлен
Тобол
4 : 1 0 : 1
Гент
Викингур Г
4 : 1 0 : 3
Осиек
Левадия
5 : 1 0 : 1
Раднички К
Морнар
1 : 0 2 : 1 4 : 3
Пакш
АЕК Ларнака
3 : 0 0 : 2
Марибор
Университатя Кр
2 : 0 3 : 2
Сент-Патрикс
Вадуц
3 : 1 2 : 2
Валур
Сент-Миррен
0 : 0 4 : 1
Легия
Карнарвон Таун
6 : 0 0 : 5
Викингур Р
Эгнатия
0 : 1 0 : 2
Хайдук
ХБ Торсхавн
2 : 0 0 : 0
Зриньски
Браво
0 : 1 1 : 3
Сараево
Спартак Тр
0 : 0 3 : 0
Стьярнан
Пайде
2 : 1 4 : 0
Брейдаблик
Дрита
1 : 2 1 : 0
3-й квалификационный раунд
Команда12
Ноа
АЕК Афины
3 : 1 1 : 0
Пакш
Морнар
3 : 0 2 : 2
Копенгаген
Баник Острава
1 : 0 1 : 0 1 : 2
Хеккен
Пайде
6 : 1 1 : 1
Санкт-Галлен
Шлёнск
2 : 0 3 : 2
Ауда
Дрита
1 : 0 3 : 1 ДВ
Ордабасы
Пюник
0 : 1 1 : 0
Арарат-Армения
Академия Пушкаша
0 : 1 3 : 3
Иберия 1999
Истанбул Башакшехир
0 : 1 2 : 0
ХИК
Дечич
1 : 0 2 : 1 3 : 4
Млада-Болеслав
Хапоэль Б-Ш
1 : 1 2 : 4
Ильвес
Юргорден
1 : 1 3 : 1
Ружомберок
Хайдук
0 : 0 0 : 1
Силькеборг
Гент
2 : 2 3 : 2 ДВ
Омония
Фехервар
1 : 0 0 : 2
Команда12
Брондбю
Легия
2 : 3 1 : 1
Олимпия Л
Шериф
3 : 0 0 : 1
Цюрих
Витория Гимарайнш
0 : 3 2 : 0
ЦСКА 1948
Пафос
2 : 1 4 : 0 ДВ
Корвинул
Астана
1 : 2 6 : 1
Килмарнок
Тромсё
2 : 2 0 : 1
Ботев П
Зриньски
2 : 1 2 : 0
Маккаби П-Т
ЧФР Клуж
0 : 1 1 : 0
Осиек
Зиря
1 : 1 2 : 2 2 : 1
Балкани
Ларн
0 : 1 0 : 1 4 : 1
Викингур Р
Флора
1 : 1 1 : 2
Марибор
Войводина
2 : 1 1 : 0 2 : 4
Спартак Тр
Висла Кр
3 : 1 3 : 1 12 : 11
Сент-Миррен
Бранн
1 : 1 3 : 1
Сент-Патрикс
Сабах
1 : 0 0 : 1
Раунд плей-офф
Команда12
Ноа
Ружомберок
3 : 0 29.08
Витория Гимарайнш
Зриньски
3 : 0 29.08
Легия
Дрита
2 : 0 29.08
Млада-Болеслав
Пакш
2 : 2 29.08
Пюник
Целе
1 : 0 29.08
Паневежис
ТНС
0 : 3 29.08
Хеккен
Хайденхайм
1 : 2 29.08
Бранн
Астана
2 : 0 29.08
Копенгаген
Килмарнок
2 : 0 29.08
Юргорден
Марибор
1 : 0 29.08
Омония
Зиря
6 : 0 29.08
ЧФР Клуж
Пафос
1 : 0 29.08
Команда12
Фиорентина
Академия Пушкаша
3 : 3 29.08
Кривбасс
Бетис
0 : 2 29.08
Риека
Олимпия Л
1 : 1 29.08
Викингур Р
Унио Эспортива Санта-Колома
5 : 0 29.08
Партизан
Гент
0 : 1 1 : 0
Висла Кр
Серкль Брюгге
1 : 6 29.08
КИ Клаксвик
ХИК
2 : 2 29.08
Сент-Патрикс
Истанбул Башакшехир
0 : 0 2 : 0
Санкт-Галлен
Трабзонспор
0 : 0 29.08
Линкольн
Ларн
2 : 1 29.08
Ланс
Панатинаикос
2 : 1 29.08
Челси
Серветт
2 : 0 29.08

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