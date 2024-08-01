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Лидс Юнайтед - Халл Сити 31 Августа прямая трансляция

Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 40204
31 Августа 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 4-й тур
Лидс Юнайтед
Халл Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Халл Сити, которое состоится 31 Августа 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Главные тренеры
Германия Даниэль Фарке
Германия Тим Вальтер
Германия Тим Вальтер
История личных встреч
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Лидс Юнайтед3 : 1Халл Сити
20.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Халл Сити0 : 0Лидс Юнайтед
16.09.2020 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Лидс Юнайтед1 : 1 8 : 9Халл Сити
29.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Халл Сити0 : 4Лидс Юнайтед
10.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Лидс Юнайтед2 : 0Халл Сити
29.12.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 25-й тур Лидс Юнайтед0 : 2Халл Сити
02.10.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Халл Сити0 : 1Лидс Юнайтед
30.01.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Халл Сити0 : 0Лидс Юнайтед
23.12.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур Лидс Юнайтед1 : 0Халл Сити
23.04.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Халл Сити2 : 2Лидс Юнайтед
23.08.2024 Англия — Чемпионшип 3-й тур 0 : 2Лидс Юнайтед
17.08.2024 Англия — Чемпионшип 2-й тур 0 : 0Лидс Юнайтед
14.08.2024 Англия — Кубок лиги 1-й раунд Лидс Юнайтед0 : 3
10.08.2024 Англия — Чемпионшип 1-й тур Лидс Юнайтед3 : 3
26.05.2024 Англия - Чемпионшип Плей-офф. Финал Лидс Юнайтед0 : 1
24.08.2024 Англия — Чемпионшип 3-й тур Халл Сити0 : 0
17.08.2024 Англия — Чемпионшип 2-й тур 1 : 1Халл Сити
14.08.2024 Англия — Кубок лиги 1-й раунд Халл Сити1 : 2
10.08.2024 Англия — Чемпионшип 1-й тур Халл Сити1 : 1
04.05.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур 1 : 0Халл Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд39
2
Повышение
Уотфорд39
3
Плей-офф
Блэкберн Роверс37
4
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион37
5
Плей-офф
Бёрнли36
6
Плей-офф
Лидс Юнайтед35
7 Бристоль Сити35
8 Суонси Сити34
9 Ковентри Сити34
10 Мидлсбро34
11 Шеффилд Юнайтед33
12 Оксфорд Юнайтед33
13 Портсмут33
14 Халл Сити33
15 Дерби Каунти33
16 Шеффилд Уэнсдей33
17 Сток Сити33
18 Престон Норт Энд33
19 Куинз Парк Рейнджерс32
20 Норвич Сити32
21 Плимут Аргайл32
22
Зона вылета
Миллуолл31
23
Зона вылета
Лутон Таун31
24
Зона вылета
Кардифф Сити31

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