Леганес - Мальорка 31 Августа прямая трансляция
Стадион: Мунисипаль де Бутарке (Леганес, Испания), вместимость: 12450
31 Августа 2024 года в 22:30 (+03:00). Испания — Примера, 4-й тур
Главный судья: Марио Мелеро Лопес (Малага, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Леганес - Мальорка, которое состоится 31 Августа 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Бутарке (Леганес, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Леганес
Леганес
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
|1
|вр
|Хуан Сориано
|15
|зщ
|Энрик Франкеса
|12
|зщ
|Валентин Розье
|3
|зщ
|Хорхе Саэнс
|6
|зщ
|Серхио Гонсалес
|20
|зщ
|Хавьер Эрнандес
|8
|пз
|Сейдуба Сиссе
|7
|пз
|Оскар Родригес
|17
|пз
|Иван Неу
|11
|нп
|Хуан Крус
|9
|нп
|Мигель Де ла Фуэнте
|1
|вр
|Доминик Грейф
|23
|зщ
|Пабло Маффео
|24
|зщ
|Мартин Вальент
|21
|зщ
|Антонио Раильо
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|12
|пз
|Саму Кошта
|10
|пз
|Серхи Дардер
|5
|пз
|Омар Маскарель
|14
|пз
|Дани Родригес
|7
|нп
|Ведат Мурики
|11
|нп
|Такума Асано
Главные тренеры
|Борха Саэс Хименес
|Хагоба Аррасате
История личных встреч
|01.04.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 32-й тур
|1 : 0
|12.12.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 18-й тур
|0 : 1
|19.06.2020
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 1
|26.10.2019
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 0
|02.04.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 32-й тур
|3 : 0
|01.11.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 11-й тур
|0 : 0
|08.02.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 24-й тур
|0 : 2
|07.09.2014
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 3-й тур
|3 : 1
|28.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|0 : 0
|25.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|2 : 1
|17.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 1
|02.06.2024
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 42-й тур
|2 : 0
|26.05.2024
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 41-й тур
|2 : 2
|27.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|0 : 0
|24.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|1 : 0
|18.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 1
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|26.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Вильярреал
|3
|7
| 3
Лига чемпионов
|Сельта
|3
|6
| 4
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|3
|5
| 5
Лига Европы
|Атлетико М
|3
|5
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Леганес
|3
|5
|7
|Жирона
|3
|4
|8
|Атлетик Б
|3
|4
|9
|Райо Вальекано
|3
|4
|10
|Алавес
|3
|4
|11
|Вальядолид
|3
|4
|12
|Осасуна
|3
|4
|13
|Реал Сосьедад
|3
|3
|14
|Севилья
|3
|2
|15
|Лас-Пальмас
|3
|2
|16
|Мальорка
|3
|2
|17
|Хетафе
|2
|2
| 18
Зона вылета
|Бетис
|2
|2
| 19
Зона вылета
|Эспаньол
|3
|1
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|3
|0