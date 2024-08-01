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Леганес - Мальорка 31 Августа прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль де Бутарке (Леганес, Испания), вместимость: 12450
31 Августа 2024 года в 22:30 (+03:00). Испания — Примера, 4-й тур
Главный судья: Марио Мелеро Лопес (Малага, Испания);
Леганес
Мальорка

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Леганес - Мальорка, которое состоится 31 Августа 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Бутарке (Леганес, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Леганес
Леганес
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1ИспанияврХуан Сориано
15ИспаниязщЭнрик Франкеса
12ФранциязщВалентин Розье
3ИспаниязщХорхе Саэнс
6ИспаниязщСерхио Гонсалес
20ИспаниязщХавьер Эрнандес
8ГвинеяпзСейдуба Сиссе
7ИспанияпзОскар Родригес
17КамерунпзИван Неу
11ИспаниянпХуан Крус
9ИспаниянпМигель Де ла Фуэнте
1СловакияврДоминик Грейф
23ИспаниязщПабло Маффео
24СловакиязщМартин Вальент
21ИспаниязщАнтонио Раильо
22КолумбиязщХоан Мохика
12ПортугалияпзСаму Кошта
10ИспанияпзСерхи Дардер
5ИспанияпзОмар Маскарель
14ИспанияпзДани Родригес
7КосовонпВедат Мурики
11ЯпониянпТакума Асано
Главные тренеры
ИспанияБорха Саэс Хименес
ИспанияХагоба Аррасате
История личных встреч
01.04.2021Испания - СегундаСегунда. 32-й турМальорка1 : 0Леганес
12.12.2020Испания - СегундаСегунда. 18-й турЛеганес0 : 1Мальорка
19.06.2020Испания - Примера30-й турМальорка1 : 1Леганес
26.10.2019Испания - Примера10-й турЛеганес1 : 0Мальорка
02.04.2016Испания - СегундаСегунда. 32-й турМальорка3 : 0Леганес
01.11.2015Испания - СегундаСегунда. 11-й турЛеганес0 : 0Мальорка
08.02.2015Испания - СегундаСегунда. 24-й турМальорка0 : 2Леганес
07.09.2014Испания - СегундаСегунда. 3-й турЛеганес3 : 1Мальорка
28.08.2024Испания — Примера3-й тур0 : 0Леганес
25.08.2024Испания — Примера2-й турЛеганес2 : 1
17.08.2024Испания — Примера1-й тур1 : 1Леганес
02.06.2024Испания - СегундаСегунда. 42-й турЛеганес2 : 0
26.05.2024Испания - СегундаСегунда. 41-й тур2 : 2Леганес
27.08.2024Испания — Примера3-й турМальорка0 : 0
24.08.2024Испания — Примера2-й тур1 : 0Мальорка
18.08.2024Испания — Примера1-й турМальорка1 : 1
10.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Мальорка1 : 1
26.05.2024Испания - Примера38-й тур1 : 2Мальорка
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона39
2
Лига чемпионов
Вильярреал37
3
Лига чемпионов
Сельта36
4
Лига чемпионов
Реал Мадрид35
5
Лига Европы
Атлетико М35
6
Квалификация Лиги конференций
Леганес35
7 Жирона34
8 Атлетик Б34
9 Райо Вальекано34
10 Алавес34
11 Вальядолид34
12 Осасуна34
13 Реал Сосьедад33
14 Севилья32
15 Лас-Пальмас32
16 Мальорка32
17 Хетафе22
18
Зона вылета
Бетис22
19
Зона вылета
Эспаньол31
20
Зона вылета
Валенсия30

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