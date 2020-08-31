Болонья - Эмполи 31 Августа прямая трансляция
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 39279
31 Августа 2024 года в 19:30 (+03:00). Италия — Серия А, 3-й тур
Главный судья: Ливио Маринелли (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Эмполи, которое состоится 31 Августа 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Болонья
Болонья
Эмполи
Эмполи
|1
|вр
|Лукаш Скорупски
|3
|зщ
|Стефан Пош
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|26
|зщ
|Джон Лукуми
|33
|зщ
|Хуан Миранда
|20
|пз
|Михел Эбишер
|80
|пз
|Джованни Фаббьян
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|10
|пз
|Йеспер Карлссон
|7
|нп
|Риккардо Орсолини
|24
|нп
|Тейс Даллинга
|23
|вр
|Девис Васкес
|35
|зщ
|Лука Мариануччи
|34
|зщ
|Ардиан Исмайли
|21
|зщ
|Маттиа Вити
|3
|зщ
|Джузеппе Пеццелла
|10
|пз
|Якопо Фаццини
|5
|пз
|Альберто Грасси
|93
|пз
|Юссеф Мале
|99
|нп
|Себастьяно Эспозито
|11
|нп
|Эммануэль Гьяси
|29
|нп
|Лоренцо Коломбо
Главные тренеры
|Винченцо Итальяно
|Роберто Д'Аверса
История личных встреч
|15.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|0 : 1
|01.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|3 : 0
|04.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 33-й тур
|3 : 1
|17.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 7-й тур
|0 : 1
|06.02.2022
|Италия - Серия А
|24-й тур
|0 : 0
|26.09.2021
|Италия - Серия А
|6-й тур
|4 : 2
|27.04.2019
|Италия - Серия А
|34-й тур
|3 : 1
|09.12.2018
|Италия - Серия А
|15-й тур
|2 : 1
|07.05.2017
|Италия - Серия А
|35-й тур
|3 : 1
|11.12.2016
|Италия - Серия А
|16-й тур
|0 : 0
|25.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|3 : 0
|18.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|1 : 1
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|24.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|2 : 0
|20.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|3 : 3
|25.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|1 : 2
|17.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|0 : 0
|10.08.2024
|Кубок Италии
|1/32 финала
|4 : 1
|26.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|2 : 1
|19.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Торино
|3
|7
| 2
Лига чемпионов
|Ювентус
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|2
|4
| 4
Лига чемпионов
|Дженоа
|2
|4
| 5
Лига Европы
|Удинезе
|2
|4
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Парма
|2
|4
|7
|Эмполи
|2
|4
|8
|Верона
|2
|3
|9
|Аталанта
|2
|3
|10
|Лацио
|2
|3
|11
|Наполи
|2
|3
|12
|Кальяри
|2
|2
|13
|Фиорентина
|2
|2
|14
|Милан
|2
|1
|15
|Рома
|2
|1
|16
|Монца
|2
|1
|17
|Венеция
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Болонья
|2
|1
| 19
Зона вылета
|Комо
|2
|1
| 20
Зона вылета
|Лечче
|2
|0