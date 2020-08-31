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Болонья - Эмполи 31 Августа прямая трансляция

Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 39279
31 Августа 2024 года в 19:30 (+03:00). Италия — Серия А, 3-й тур
Главный судья: Ливио Маринелли (Италия);
Болонья
Эмполи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Эмполи, которое состоится 31 Августа 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Болонья
Болонья
Эмполи
Эмполи
1ПольшаврЛукаш Скорупски
3АвстриязщСтефан Пош
31НидерландызщСэм Бёкема
26КолумбиязщДжон Лукуми
33ИспаниязщХуан Миранда
20ШвейцарияпзМихел Эбишер
80ИталияпзДжованни Фаббьян
8ШвейцарияпзРемо Фройлер
10ШвецияпзЙеспер Карлссон
7ИталиянпРиккардо Орсолини
24НидерландынпТейс Даллинга
23КолумбияврДевис Васкес
35ИталиязщЛука Мариануччи
34АлбаниязщАрдиан Исмайли
21ИталиязщМаттиа Вити
3ИталиязщДжузеппе Пеццелла
10ИталияпзЯкопо Фаццини
5ИталияпзАльберто Грасси
93МароккопзЮссеф Мале
99ИталиянпСебастьяно Эспозито
11ГананпЭммануэль Гьяси
29ИталиянпЛоренцо Коломбо
Главные тренеры
ИталияВинченцо Итальяно
ИталияРоберто Д'Аверса
История личных встреч
15.03.2024Италия - Серия А29-й турЭмполи0 : 1Болонья
01.10.2023Италия - Серия А7-й турБолонья3 : 0Эмполи
04.05.2023Италия - Серия АСерия А. 33-й турЭмполи3 : 1Болонья
17.09.2022Италия - Серия АСерия А. 7-й турБолонья0 : 1Эмполи
06.02.2022Италия - Серия А24-й турБолонья0 : 0Эмполи
26.09.2021Италия - Серия А6-й турЭмполи4 : 2Болонья
27.04.2019Италия - Серия А34-й турБолонья3 : 1Эмполи
09.12.2018Италия - Серия А15-й турЭмполи2 : 1Болонья
07.05.2017Италия - Серия А35-й турЭмполи3 : 1Болонья
11.12.2016Италия - Серия А16-й турБолонья0 : 0Эмполи
25.08.2024Италия — Серия А2-й тур3 : 0Болонья
18.08.2024Италия — Серия А1-й турБолонья1 : 1
10.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20241 : 1Болонья
24.05.2024Италия - Серия А38-й тур2 : 0Болонья
20.05.2024Италия - Серия А37-й турБолонья3 : 3
25.08.2024Италия — Серия А2-й тур1 : 2Эмполи
17.08.2024Италия — Серия А1-й турЭмполи0 : 0
10.08.2024Кубок Италии1/32 финалаЭмполи4 : 1
26.05.2024Италия - Серия А38-й турЭмполи2 : 1
19.05.2024Италия - Серия А37-й тур1 : 1Эмполи
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Торино37
2
Лига чемпионов
Ювентус26
3
Лига чемпионов
Интер М24
4
Лига чемпионов
Дженоа24
5
Лига Европы
Удинезе24
6
Квалификация Лиги конференций
Парма24
7 Эмполи24
8 Верона23
9 Аталанта23
10 Лацио23
11 Наполи23
12 Кальяри22
13 Фиорентина22
14 Милан21
15 Рома21
16 Монца21
17 Венеция31
18
Зона вылета
Болонья21
19
Зона вылета
Комо21
20
Зона вылета
Лечче20

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