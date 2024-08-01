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Динамо Тб - Самтредиа 31 Августа прямая трансляция

31 Августа 2024 года в 19:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 23-й тур
Динамо Тб
Самтредиа

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Тб - Самтредиа, которое состоится 31 Августа 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 23-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Тб
Тбилиси
Самтредиа
Самтредиа
История личных встреч
14.05.2024 Грузия - Высшая лига 14-й тур Самтредиа0 : 0Динамо Тб
30.03.2024 Грузия - Высшая лига 5-й тур Динамо Тб1 : 1Самтредиа
07.10.2023 Грузия - Высшая лига 29-й тур Самтредиа3 : 2Динамо Тб
05.06.2023 Грузия - Высшая лига 20-й тур Динамо Тб3 : 0Самтредиа
30.04.2023 Грузия - Высшая лига 11-й тур Самтредиа0 : 2Динамо Тб
04.03.2023 Грузия - Высшая лига 2-й тур Динамо Тб4 : 0Самтредиа
28.11.2021 Грузия - Высшая лига 35-й тур Самтредиа0 : 0Динамо Тб
24.09.2021 Грузия - Высшая лига 26-й тур Динамо Тб5 : 1Самтредиа
13.06.2021 Грузия - Высшая лига 17-й тур Самтредиа0 : 2Динамо Тб
11.04.2021 Грузия - Высшая лига 8-й тур Динамо Тб2 : 1Самтредиа
25.08.2024 Грузия — Высшая лига 22-й тур 3 : 0Динамо Тб
18.08.2024 Грузия — Высшая лига 21-й тур Динамо Тб1 : 2
10.08.2024 Грузия - Высшая лига 20-й тур 0 : 1Динамо Тб
03.08.2024 Грузия - Высшая лига 19-й тур Динамо Тб0 : 1
18.07.2024 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Динамо Тб1 : 1
24.08.2024 Грузия — Высшая лига 22-й тур Самтредиа2 : 0
19.08.2024 Грузия — Высшая лига 21-й тур 3 : 1Самтредиа
10.08.2024 Грузия - Высшая лига 20-й тур Самтредиа1 : 3
05.08.2024 Грузия - Высшая лига 19-й тур 2 : 1Самтредиа
01.06.2024 Грузия - Высшая лига 18-й тур Самтредиа2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Дила2247
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо Кт2141
3
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало2139
4 Динамо Бт2234
5 Колхети-19132227
6 Самгурали2226
7 Динамо Тб2225
8
Стыковая зона
Телави2222
9
Стыковая зона
Гагра2221
10
Зона вылета
Самтредиа2214

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