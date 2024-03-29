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Колхети-1913 - Телави 31 Августа прямая трансляция

31 Августа 2024 года в 19:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 23-й тур
Колхети-1913
Телави

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колхети-1913 - Телави, которое состоится 31 Августа 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 23-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Колхети-1913
Поти
Телави
Телави
История личных встреч
15.05.2024 Грузия - Высшая лига 14-й тур Телави1 : 1Колхети-1913
29.03.2024 Грузия - Высшая лига 5-й тур Колхети-19133 : 1Телави
24.08.2024 Грузия — Высшая лига 22-й тур 3 : 0Колхети-1913
17.08.2024 Грузия — Высшая лига 21-й тур Колхети-19132 : 1
10.08.2024 Грузия - Высшая лига 20-й тур 1 : 3Колхети-1913
04.08.2024 Грузия - Высшая лига 19-й тур 0 : 0Колхети-1913
02.06.2024 Грузия - Высшая лига 18-й тур 1 : 1Колхети-1913
24.08.2024 Грузия — Высшая лига 22-й тур Телави2 : 1
17.08.2024 Грузия — Высшая лига 21-й тур 1 : 1Телави
10.08.2024 Грузия - Высшая лига 20-й тур Телави0 : 1
04.08.2024 Грузия - Высшая лига 19-й тур 1 : 1Телави
01.06.2024 Грузия - Высшая лига 18-й тур 1 : 0Телави
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Дила2247
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо Кт2141
3
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало2139
4 Динамо Бт2234
5 Колхети-19132227
6 Самгурали2226
7 Динамо Тб2225
8
Стыковая зона
Телави2222
9
Стыковая зона
Гагра2221
10
Зона вылета
Самтредиа2214

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