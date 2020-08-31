Дила - Сабуртало 31 Августа прямая трансляция
31 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 23-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дила - Сабуртало, которое состоится 31 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 23-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дила
Гори
Сабуртало
Тбилиси
История личных встреч
|14.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|14-й тур
|1 : 4
|29.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|5-й тур
|3 : 1
|28.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|31-й тур
|3 : 0
|20.08.2023
|Грузия - Высшая лига
|22-й тур
|1 : 2
|09.05.2023
|Грузия - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 1
|12.03.2023
|Грузия - Высшая лига
|4-й тур
|0 : 0
|06.11.2022
|Грузия - Высшая лига
|33-й тур
|0 : 2
|30.08.2022
|Грузия - Высшая лига
|24-й тур
|3 : 0
|22.05.2022
|Грузия - Высшая лига
|15-й тур
|0 : 2
|02.04.2022
|Грузия - Высшая лига
|6-й тур
|1 : 0
|25.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|22-й тур
|1 : 5
|17.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|21-й тур
|1 : 1
|11.08.2024
|Грузия - Высшая лига
|20-й тур
|0 : 1
|03.08.2024
|Грузия - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 0
|02.06.2024
|Грузия - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 1
|25.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|22-й тур
|3 : 0
|19.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|21-й тур
|3 : 1
|15.08.2024
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 0
|08.08.2024
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 1
|04.08.2024
|Грузия - Высшая лига
|19-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Дила
|22
|47
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо Кт
|21
|41
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Сабуртало
|21
|39
|4
|Динамо Бт
|22
|34
|5
|Колхети-1913
|22
|27
|6
|Самгурали
|22
|26
|7
|Динамо Тб
|22
|25
| 8
Стыковая зона
|Телави
|22
|22
| 9
Стыковая зона
|Гагра
|22
|21
| 10
Зона вылета
|Самтредиа
|22
|14