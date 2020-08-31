02:17 ()
Онлайн трансляции
Суббота 31 августа
Свернуть список

Дила - Сабуртало 31 Августа прямая трансляция

31 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 23-й тур
Дила
Сабуртало

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дила - Сабуртало, которое состоится 31 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 23-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дила
Гори
Сабуртало
Тбилиси
История личных встреч
14.05.2024 Грузия - Высшая лига 14-й тур Сабуртало1 : 4Дила
29.03.2024 Грузия - Высшая лига 5-й тур Дила3 : 1Сабуртало
28.10.2023 Грузия - Высшая лига 31-й тур Дила3 : 0Сабуртало
20.08.2023 Грузия - Высшая лига 22-й тур Сабуртало1 : 2Дила
09.05.2023 Грузия - Высшая лига 13-й тур Дила1 : 1Сабуртало
12.03.2023 Грузия - Высшая лига 4-й тур Сабуртало0 : 0Дила
06.11.2022 Грузия - Высшая лига 33-й тур Сабуртало0 : 2Дила
30.08.2022 Грузия - Высшая лига 24-й тур Дила3 : 0Сабуртало
22.05.2022 Грузия - Высшая лига 15-й тур Сабуртало0 : 2Дила
02.04.2022 Грузия - Высшая лига 6-й тур Дила1 : 0Сабуртало
25.08.2024 Грузия — Высшая лига 22-й тур 1 : 5Дила
17.08.2024 Грузия — Высшая лига 21-й тур Дила1 : 1
11.08.2024 Грузия - Высшая лига 20-й тур 0 : 1Дила
03.08.2024 Грузия - Высшая лига 19-й тур Дила0 : 0
02.06.2024 Грузия - Высшая лига 18-й тур Дила1 : 1
25.08.2024 Грузия — Высшая лига 22-й тур Сабуртало3 : 0
19.08.2024 Грузия — Высшая лига 21-й тур Сабуртало3 : 1
15.08.2024 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 2 : 0Сабуртало
08.08.2024 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Сабуртало0 : 1
04.08.2024 Грузия - Высшая лига 19-й тур Сабуртало1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Дила2247
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо Кт2141
3
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало2139
4 Динамо Бт2234
5 Колхети-19132227
6 Самгурали2226
7 Динамо Тб2225
8
Стыковая зона
Телави2222
9
Стыковая зона
Гагра2221
10
Зона вылета
Самтредиа2214

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close