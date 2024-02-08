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Оренбург - Динамо М 01 Сентября прямая трансляция

Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 10046
01 Сентября 2024 года в 15:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия);
ОренбургДинамо М

Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Динамо М, которое состоится 01 Сентября 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Газовик (Оренбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оренбург
Оренбург
Динамо М
Москва
Главные тренеры
ИспанияДавид Деограсия
ЧехияМарцел Личка
История личных встреч
05.07.2024Россия — МФЛГруппа БДинамо М3 : 2Оренбург
24.04.2024МИР Российская Премьер-лига21-й турОренбург1 : 2Динамо М
17.04.2024Fonbet Кубок России1/2 финала (Путь регионов)Оренбург2 : 4Динамо М
05.04.2024Россия — МФЛГруппа БОренбург0 : 1Динамо М
08.02.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Динамо М4 : 1Оренбург
12.11.2023МИР Российская Премьер-лига15-й турДинамо М2 : 0Оренбург
03.06.2023МИР Российская Премьер-лига30-й турОренбург3 : 0Динамо М
22.01.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиДинамо М3 : 3Оренбург
27.11.2022Fonbet Кубок РоссииГруппа CДинамо М1 : 0Оренбург
15.10.2022МИР Российская Премьер-лига13-й турДинамо М3 : 2Оренбург
30.08.2024Россия — МФЛПлей-офф за право остатьсяОренбург3 : 2
28.08.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа B. 3-й турОренбург0 : 1
24.08.2024МИР Российская Премьер-лига6-й тур1 : 0Оренбург
23.08.2024Россия — МФЛПлей-офф за право остаться1 : 3Оренбург
17.08.2024МИР Российская Премьер-лига5-й тур3 : 2Оренбург
30.08.2024Россия — МФЛПлей-офф чемпионовДинамо М1 : 1
28.08.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа A. 3-й турДинамо М5 : 1
25.08.2024МИР Российская Премьер-лига6-й турДинамо М0 : 1
23.08.2024Россия — МФЛПлей-офф чемпионов3 : 0Динамо М
17.08.2024МИР Российская Премьер-лига5-й турДинамо М1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура РПЛ: «Оренбург» — «Динамо» (Москва). Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит717
2 Локомотив М615
3 Спартак М714
4 ЦСКА713
5 Краснодар612
6 Динамо М612
7 Рубин710
8 Ростов68
9 Крылья Советов66
10 Пари Нижний Новгород76
11 Химки76
12 Оренбург65
13
Стыковая зона
Динамо Мх65
14
Стыковая зона
Акрон75
15
Зона вылета
Ахмат75
16
Зона вылета
Факел64

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