Оренбург - Динамо М 01 Сентября прямая трансляция
Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 10046
01 Сентября 2024 года в 15:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Динамо М, которое состоится 01 Сентября 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Газовик (Оренбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оренбург
Оренбург
Динамо М
Москва
Главные тренеры
|Давид Деограсия
|Марцел Личка
История личных встреч
|05.07.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|3 : 2
|24.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 2
|17.04.2024
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала (Путь регионов)
|2 : 4
|05.04.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|0 : 1
|08.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|4 : 1
|12.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 0
|03.06.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|30-й тур
|3 : 0
|22.01.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 3
|27.11.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|1 : 0
|15.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 2
|30.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|3 : 2
|28.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 3-й тур
|0 : 1
|24.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 0
|23.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|1 : 3
|17.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 2
|30.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|1 : 1
|28.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 3-й тур
|5 : 1
|25.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 1
|23.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|3 : 0
|17.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура РПЛ: «Оренбург» — «Динамо» (Москва). Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|7
|17
|2
|Локомотив М
|6
|15
|3
|Спартак М
|7
|14
|4
|ЦСКА
|7
|13
|5
|Краснодар
|6
|12
|6
|Динамо М
|6
|12
|7
|Рубин
|7
|10
|8
|Ростов
|6
|8
|9
|Крылья Советов
|6
|6
|10
|Пари Нижний Новгород
|7
|6
|11
|Химки
|7
|6
|12
|Оренбург
|6
|5
| 13
Стыковая зона
|Динамо Мх
|6
|5
| 14
Стыковая зона
|Акрон
|7
|5
| 15
Зона вылета
|Ахмат
|7
|5
| 16
Зона вылета
|Факел
|6
|4