Хетафе - Реал Сосьедад 01 Сентября прямая трансляция
Стадион: Колисеум (Хетафе, Испания), вместимость: 17393
01 Сентября 2024 года в 20:15 (+03:00). Испания — Примера, 4-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтеро (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Реал Сосьедад, которое состоится 01 Сентября 2024 года в 20:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хетафе
Хетафе
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
|13
|вр
|Давид Сория
|21
|зщ
|Хуан Иглесиас
|2
|зщ
|Джене
|15
|зщ
|Омар Альдерете
|16
|зщ
|Диего Рико
|27
|зщ
|Набиль Аберден
|5
|пз
|Луис Милья
|7
|пз
|Алекс Сола
|11
|пз
|Карлес Аленья
|6
|пз
|Крисантус Уче
|17
|нп
|Карлес Сайоль
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|18
|зщ
|Амари Траоре
|5
|зщ
|Игор Субельдия
|20
|зщ
|Хон Пачеко
|12
|зщ
|Хавьер Лопес
|17
|зщ
|Серхио Гомес
|23
|пз
|Брайс Мендес
|4
|пз
|Мартин Субименди
|22
|пз
|Беньят Туррьентес
|14
|нп
|Такефуса Кубо
|11
|нп
|Шеральдо Бекер
Главные тренеры
|Хосе Бордалас
|Иманол Альгуасиль
История личных встреч
|21.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 1
|24.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|4 : 3
|08.04.2023
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 0
|11.09.2022
|Испания - Примера
|5-й тур
|2 : 1
|23.01.2022
|Испания - Примера
|22-й тур
|0 : 0
|03.10.2021
|Испания - Примера
|8-й тур
|1 : 1
|14.02.2021
|Испания - Примера
|23-й тур
|0 : 1
|03.10.2020
|Испания - Примера
|5-й тур
|3 : 0
|29.06.2020
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 1
|06.10.2019
|Испания - Примера
|8-й тур
|1 : 2
|24.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|0 : 0
|15.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 1
|03.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 3
|26.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 2
|18.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 0
|28.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 2
|24.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|0 : 1
|18.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 2
|09.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|03.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|4
|8
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Сельта
|3
|6
| 5
Лига Европы
|Реал Мадрид
|3
|5
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Леганес
|3
|5
|7
|Жирона
|3
|4
|8
|Вальядолид
|4
|4
|9
|Эспаньол
|4
|4
|10
|Алавес
|3
|4
|11
|Атлетик Б
|4
|4
|12
|Райо Вальекано
|4
|4
|13
|Осасуна
|3
|4
|14
|Реал Сосьедад
|3
|3
|15
|Севилья
|3
|2
|16
|Лас-Пальмас
|3
|2
|17
|Мальорка
|3
|2
| 18
Зона вылета
|Хетафе
|2
|2
| 19
Зона вылета
|Бетис
|2
|2
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|3
|0