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Хетафе - Реал Сосьедад 01 Сентября прямая трансляция

Стадион: Колисеум (Хетафе, Испания), вместимость: 17393
01 Сентября 2024 года в 20:15 (+03:00). Испания — Примера, 4-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтеро (Испания);
Хетафе
Реал Сосьедад

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Реал Сосьедад, которое состоится 01 Сентября 2024 года в 20:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хетафе
Хетафе
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
13ИспанияврДавид Сория
21ИспаниязщХуан Иглесиас
2Тогозщ Джене
15ПарагвайзщОмар Альдерете
16ИспаниязщДиего Рико
27ФранциязщНабиль Аберден
5ИспанияпзЛуис Милья
7ИспанияпзАлекс Сола
11ИспанияпзКарлес Аленья
6НигерияпзКрисантус Уче
17ИспаниянпКарлес Сайоль
1ИспанияврАлекс Ремиро
18МализщАмари Траоре
5ИспаниязщИгор Субельдия
20ИспаниязщХон Пачеко
12ИспаниязщХавьер Лопес
17ИспаниязщСерхио Гомес
23ИспанияпзБрайс Мендес
4ИспанияпзМартин Субименди
22ИспанияпзБеньят Туррьентес
14ЯпониянпТакефуса Кубо
11НидерландынпШеральдо Бекер
Главные тренеры
ИспанияХосе Бордалас
ИспанияИманол Альгуасиль
История личных встреч
21.04.2024Испания - Примера32-й турХетафе1 : 1Реал Сосьедад
24.09.2023Испания - Примера6-й турРеал Сосьедад4 : 3Хетафе
08.04.2023Испания - Примера28-й турРеал Сосьедад2 : 0Хетафе
11.09.2022Испания - Примера5-й турХетафе2 : 1Реал Сосьедад
23.01.2022Испания - Примера22-й турРеал Сосьедад0 : 0Хетафе
03.10.2021Испания - Примера8-й турХетафе1 : 1Реал Сосьедад
14.02.2021Испания - Примера23-й турХетафе0 : 1Реал Сосьедад
03.10.2020Испания - Примера5-й турРеал Сосьедад3 : 0Хетафе
29.06.2020Испания - Примера32-й турХетафе2 : 1Реал Сосьедад
06.10.2019Испания - Примера8-й турРеал Сосьедад1 : 2Хетафе
24.08.2024Испания — Примера2-й турХетафе0 : 0
15.08.2024Испания — Примера1-й тур1 : 1Хетафе
03.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Хетафе1 : 3
26.05.2024Испания - Примера38-й турХетафе1 : 2
18.05.2024Испания - Примера37-й тур1 : 0Хетафе
28.08.2024Испания — Примера3-й турРеал Сосьедад1 : 2
24.08.2024Испания — Примера2-й тур0 : 1Реал Сосьедад
18.08.2024Испания — Примера1-й турРеал Сосьедад1 : 2
09.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20241 : 1Реал Сосьедад
03.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20242 : 0Реал Сосьедад
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона412
2
Лига чемпионов
Атлетико М48
3
Лига чемпионов
Вильярреал37
4
Лига чемпионов
Сельта36
5
Лига Европы
Реал Мадрид35
6
Квалификация Лиги конференций
Леганес35
7 Жирона34
8 Вальядолид44
9 Эспаньол44
10 Алавес34
11 Атлетик Б44
12 Райо Вальекано44
13 Осасуна34
14 Реал Сосьедад33
15 Севилья32
16 Лас-Пальмас32
17 Мальорка32
18
Зона вылета
Хетафе22
19
Зона вылета
Бетис22
20
Зона вылета
Валенсия30

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