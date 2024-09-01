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Гавр - Осер 01 Сентября прямая трансляция

Стадион: Осеан (Гавр, Франция), вместимость: 25178
01 Сентября 2024 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 3-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция);
Гавр
Осер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - Осер, которое состоится 01 Сентября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гавр
Гавр
Осер
Осер
30ФранцияврАртур Десма
7ВенгриязщЛоик Него
6ФранциязщЭтьен Юте-Кинкуэ
4ФранциязщГотье Льорис
93СенегалзщАруна Санганте
18ФранциязщЯнис Зуауи
8МароккозщЯсин Кехта
5МароккопзУссама Таргаллин
94ГвинеяпзАбдулайе Туре
29ФранцияпзСамуэль Грандсир
23ФранцияпзХосуэ Казимир
16ГвианаврДонован Леон
26ФранциязщПоль Жоли
4Бразилиязщ Жубал
3АнглиязщГэбриел Ошо
23НидерландызщКи-Яна Хувер
10ФранцияпзГаэтан Перрен
97МадагаскарпзРайан Равелсон
42ГанапзЭлиша Овусу
17МалипзЛассин Синайоко
19ФранцияпзФлориан Ай
9КанаданпТео Бэр
Главные тренеры
ФранцияДидье Дигар
ФранцияКристоф Пеллиссье
История личных встреч
07.05.2022Франция - Лига 2Лига 2. 37-й турГавр1 : 2Осер
21.12.2021Франция - Лига 2Лига 2. 19-й турОсер2 : 3Гавр
05.04.2021Франция - Лига 2Лига 2. 31-й турОсер1 : 1Гавр
01.12.2020Франция - Лига 2Лига 2. 13-й турГавр1 : 1Осер
06.03.2020Франция - Лига 228-й турГавр1 : 0Осер
05.10.2019Франция - Лига 210-й турОсер2 : 0Гавр
23.04.2019Франция - Лига 234-й турОсер0 : 1Гавр
30.11.2018Франция - Лига 216-й турГавр1 : 1Осер
12.01.2018Франция - Лига 2Лига 2. 20-й турОсер1 : 1Гавр
04.08.2017Франция - Лига 2Лига 2. 2-й турГавр4 : 1Осер
24.08.2024Франция — Лига 12-й тур0 : 2Гавр
16.08.2024Франция — Лига 11-й турГавр1 : 4
10.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Гавр0 : 6
02.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20241 : 1Гавр
31.07.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20241 : 1Гавр
25.08.2024Франция — Лига 12-й тур2 : 0Осер
18.08.2024Франция — Лига 11-й турОсер2 : 1
17.05.2024Франция - Лига 238-й турОсер4 : 1
10.05.2024Франция - Лига 237-й тур0 : 0Осер
04.05.2024Франция - Лига 236-й турОсер2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Марсель37
2
Лига чемпионов
Нант37
3
Лига чемпионов
ПСЖ26
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль26
5
Лига Европы
Монако26
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс26
7 Страсбург34
8 Ренн23
9 Гавр23
10 Осер23
11 Брест33
12 Лион33
13 Тулуза32
14 Ницца21
15 Реймс21
16
Стыковая зона
Монпелье31
17
Зона вылета
Анже20
18
Зона вылета
Сент-Этьен30

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