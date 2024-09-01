Гавр - Осер 01 Сентября прямая трансляция
Стадион: Осеан (Гавр, Франция), вместимость: 25178
01 Сентября 2024 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 3-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - Осер, которое состоится 01 Сентября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гавр
Гавр
Осер
Осер
|30
|вр
|Артур Десма
|7
|зщ
|Лоик Него
|6
|зщ
|Этьен Юте-Кинкуэ
|4
|зщ
|Готье Льорис
|93
|зщ
|Аруна Санганте
|18
|зщ
|Янис Зуауи
|8
|зщ
|Ясин Кехта
|5
|пз
|Уссама Таргаллин
|94
|пз
|Абдулайе Туре
|29
|пз
|Самуэль Грандсир
|23
|пз
|Хосуэ Казимир
|16
|вр
|Донован Леон
|26
|зщ
|Поль Жоли
|4
|зщ
|Жубал
|3
|зщ
|Гэбриел Ошо
|23
|зщ
|Ки-Яна Хувер
|10
|пз
|Гаэтан Перрен
|97
|пз
|Райан Равелсон
|42
|пз
|Элиша Овусу
|17
|пз
|Лассин Синайоко
|19
|пз
|Флориан Ай
|9
|нп
|Тео Бэр
Главные тренеры
|Дидье Дигар
|Кристоф Пеллиссье
История личных встреч
|07.05.2022
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 37-й тур
|1 : 2
|21.12.2021
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 19-й тур
|2 : 3
|05.04.2021
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 31-й тур
|1 : 1
|01.12.2020
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 13-й тур
|1 : 1
|06.03.2020
|Франция - Лига 2
|28-й тур
|1 : 0
|05.10.2019
|Франция - Лига 2
|10-й тур
|2 : 0
|23.04.2019
|Франция - Лига 2
|34-й тур
|0 : 1
|30.11.2018
|Франция - Лига 2
|16-й тур
|1 : 1
|12.01.2018
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 20-й тур
|1 : 1
|04.08.2017
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 2-й тур
|4 : 1
|24.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|0 : 2
|16.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|1 : 4
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 6
|02.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|31.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|25.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|2 : 0
|18.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|2 : 1
|17.05.2024
|Франция - Лига 2
|38-й тур
|4 : 1
|10.05.2024
|Франция - Лига 2
|37-й тур
|0 : 0
|04.05.2024
|Франция - Лига 2
|36-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Марсель
|3
|7
| 2
Лига чемпионов
|Нант
|3
|7
| 3
Лига чемпионов
|ПСЖ
|2
|6
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|2
|6
| 5
Лига Европы
|Монако
|2
|6
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|2
|6
|7
|Страсбург
|3
|4
|8
|Ренн
|2
|3
|9
|Гавр
|2
|3
|10
|Осер
|2
|3
|11
|Брест
|3
|3
|12
|Лион
|3
|3
|13
|Тулуза
|3
|2
|14
|Ницца
|2
|1
|15
|Реймс
|2
|1
| 16
Стыковая зона
|Монпелье
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Анже
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Сент-Этьен
|3
|0