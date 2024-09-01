Анже - Ницца 01 Сентября прямая трансляция
Стадион: Раймон Копа (Анже, Франция), вместимость: 19000
01 Сентября 2024 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 3-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Ницца, которое состоится 01 Сентября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Раймон Копа (Анже, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Анже
Анже
Ницца
Ницца
|30
|вр
|Яхья Фофана
|2
|зщ
|Карлан Аркюс
|25
|зщ
|Абдулай Бамба
|22
|зщ
|Седрик Унтонджи
|21
|зщ
|Жордан Лефор
|3
|зщ
|Жак Экомье
|15
|пз
|Пьеррик Капелль
|12
|пз
|Зинедин Ульд-Халед
|14
|пз
|Яссин Белькдим
|10
|пз
|Химад Абделли
|11
|нп
|Сидики Шериф
|1
|вр
|Марцин Булка
|23
|зщ
|Джордан Лотомба
|64
|зщ
|Мойзе Бомбито
|4
|зщ
|Данте Бонфин
|92
|зщ
|Жонатан Клосс
|8
|зщ
|Пабло Паулино Росарио
|26
|зщ
|Мельвен Бар
|6
|пз
|Хишем Будауи
|22
|пз
|Тангай Н'Домбеле
|25
|пз
|Мохамед-Али Шо
|29
|нп
|Эванн Гессан
Главные тренеры
|Александр Дюжо
|Франк Эз
История личных встреч
|02.04.2023
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 1
|18.09.2022
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|0 : 1
|20.02.2022
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 0
|31.10.2021
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 2
|07.02.2021
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|3 : 0
|01.11.2020
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|0 : 3
|11.01.2020
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|1 : 1
|30.11.2019
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|3 : 1
|16.02.2019
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|3 : 0
|04.12.2018
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|0 : 0
|24.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|2 : 0
|18.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|0 : 1
|17.05.2024
|Франция - Лига 2
|38-й тур
|0 : 0
|10.05.2024
|Франция - Лига 2
|37-й тур
|1 : 2
|03.05.2024
|Франция - Лига 2
|36-й тур
|2 : 1
|25.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|1 : 1
|18.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|2 : 1
|04.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 3
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 2
|15.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Марсель
|3
|7
| 2
Лига чемпионов
|Нант
|3
|7
| 3
Лига чемпионов
|ПСЖ
|2
|6
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|2
|6
| 5
Лига Европы
|Монако
|2
|6
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|2
|6
|7
|Страсбург
|3
|4
|8
|Ренн
|2
|3
|9
|Гавр
|2
|3
|10
|Осер
|2
|3
|11
|Брест
|3
|3
|12
|Лион
|3
|3
|13
|Тулуза
|3
|2
|14
|Ницца
|2
|1
|15
|Реймс
|2
|1
| 16
Стыковая зона
|Монпелье
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Анже
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Сент-Этьен
|3
|0