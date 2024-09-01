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Анже - Ницца 01 Сентября прямая трансляция

Стадион: Раймон Копа (Анже, Франция), вместимость: 19000
01 Сентября 2024 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 3-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
Анже
Ницца

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Ницца, которое состоится 01 Сентября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Раймон Копа (Анже, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Анже
Анже
Ницца
Ницца
30Кот-д'ИвуарврЯхья Фофана
2ГаитизщКарлан Аркюс
25Кот-д'ИвуарзщАбдулай Бамба
22БенинзщСедрик Унтонджи
21ФранциязщЖордан Лефор
3ГабонзщЖак Экомье
15ФранцияпзПьеррик Капелль
12ФранцияпзЗинедин Ульд-Халед
14МароккопзЯссин Белькдим
10АлжирпзХимад Абделли
11ФранциянпСидики Шериф
1ПольшаврМарцин Булка
23ШвейцариязщДжордан Лотомба
64КанадазщМойзе Бомбито
4Бразилиязщ Данте Бонфин
92ФранциязщЖонатан Клосс
8НидерландызщПабло Паулино Росарио
26ФранциязщМельвен Бар
6АлжирпзХишем Будауи
22ФранцияпзТангай Н'Домбеле
25ФранцияпзМохамед-Али Шо
29ФранциянпЭванн Гессан
Главные тренеры
ФранцияАлександр Дюжо
ФранцияФранк Эз
История личных встреч
02.04.2023Франция - Лига 129-й турАнже1 : 1Ницца
18.09.2022Франция - Лига 18-й турНицца0 : 1Анже
20.02.2022Франция - Лига 125-й турНицца1 : 0Анже
31.10.2021Франция - Лига 112-й турАнже1 : 2Ницца
07.02.2021Франция - Лига 124-й турНицца3 : 0Анже
01.11.2020Франция - Лига 19-й турАнже0 : 3Ницца
11.01.2020Франция - Лига 120-й турАнже1 : 1Ницца
30.11.2019Франция - Лига 115-й турНицца3 : 1Анже
16.02.2019Франция - Лига 125-й турАнже3 : 0Ницца
04.12.2018Франция - Лига 116-й турНицца0 : 0Анже
24.08.2024Франция — Лига 12-й тур2 : 0Анже
18.08.2024Франция — Лига 11-й турАнже0 : 1
17.05.2024Франция - Лига 238-й турАнже0 : 0
10.05.2024Франция - Лига 237-й тур1 : 2Анже
03.05.2024Франция - Лига 236-й турАнже2 : 1
25.08.2024Франция — Лига 12-й турНицца1 : 1
18.08.2024Франция — Лига 11-й тур2 : 1Ницца
04.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20242 : 3Ницца
19.05.2024Франция - Лига 134-й тур2 : 2Ницца
15.05.2024Франция - Лига 132-й турНицца1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Марсель37
2
Лига чемпионов
Нант37
3
Лига чемпионов
ПСЖ26
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль26
5
Лига Европы
Монако26
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс26
7 Страсбург34
8 Ренн23
9 Гавр23
10 Осер23
11 Брест33
12 Лион33
13 Тулуза32
14 Ницца21
15 Реймс21
16
Стыковая зона
Монпелье31
17
Зона вылета
Анже20
18
Зона вылета
Сент-Этьен30

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