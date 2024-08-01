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Утрехт - Твенте 01 Сентября прямая трансляция

Стадион: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды), вместимость: 24426
01 Сентября 2024 года в 13:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды);
Утрехт
Твенте

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Утрехт - Твенте, которое состоится 01 Сентября 2024 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Утрехт
Утрехт
Твенте
Энсхеде
1ГрецияврВассилис Баркас
2БельгиязщСибе Хореманс
3НидерландызщMike van der Hoorn
24НидерландызщНик Виргевер
16МароккозщСуфьян Эль-Каруани
27БельгияпзAlonzo Engwanda
14ИракпзЗидан Икбал
18НидерландыпзЙенс Торнстра
21СШАпзПакстен Ааронсон
11НидерландыпзНоа Огайо
77НидерландынпОле тер Хар Ромени
1ГерманияврЛарс Уннерсталл
34НидерландызщАнасс Салах-Эддин
2НидерландызщМес Хилгерс
38НидерландызщМакс Брюнс
5НидерландызщБас Кюйперс
6НидерландыпзКарел Эйтинг
18НидерландыпзМихел Влап
14НидерландыпзСем Стейн
11НидерландыпзДан Ротс
7НидерландынпМитчелл ван Берген
30ТуниснпСайфалла Лтайеф
Главные тренеры
НидерландыРон Янс
НидерландыДжозеф Остинг
История личных встреч
18.02.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 22-й турТвенте0 : 1Утрехт
05.11.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 11-й турУтрехт1 : 1Твенте
16.04.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 29-й турУтрехт1 : 0Твенте
22.01.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 17-й турТвенте2 : 0Утрехт
22.12.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 18-й турУтрехт1 : 1Твенте
11.09.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 4-й турТвенте1 : 0Утрехт
25.04.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 30-й турТвенте1 : 2Утрехт
24.10.2020Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 6-й турУтрехт2 : 1Твенте
23.02.2020Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 24-й турУтрехт2 : 1Твенте
01.09.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 5-й турТвенте3 : 1Утрехт
24.08.2024Нидерланды — Эредивизия3-й тур1 : 2Утрехт
17.08.2024Нидерланды — Эредивизия2-й тур1 : 1Утрехт
11.08.2024Нидерланды — Эредивизия1-й турУтрехт1 : 0
26.05.2024Нидерланды - ЭредивизияПлей-офф за Лигу конференций. ФиналУтрехт1 : 2 ДВ
23.05.2024Нидерланды - ЭредивизияПлей-офф за Лигу конференций. 1/2 финалаУтрехт3 : 1
17.08.2024Нидерланды — Эредивизия2-й турТвенте1 : 1
13.08.2024Лига чемпионов3-й квалификационный раунд. 2-й матчТвенте3 : 3
10.08.2024Нидерланды — Эредивизия1-й тур1 : 2Твенте
06.08.2024Лига чемпионов3-й квалификационный раунд. 1-й матч2 : 1Твенте
24.07.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20240 : 0Твенте
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
АЗ Алкмар410
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен39
3
Квалификация Лиги чемпионов
Гронинген48
4
Квалификация Лиги Европы
Утрехт37
5
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген46
6
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна36
7
Плей-офф Лиги конференций
Спарта46
8
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд35
9 Виллем II45
10 Херенвен34
11 Твенте24
12 Аякс23
13 Гоу Эхед Иглс33
14 НАК Бреда43
15 Хераклес32
16
Стыковая зона
Алмере Сити41
17
Зона вылета
ПЕК Зволле30
18
Зона вылета
Валвейк40

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