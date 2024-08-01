Утрехт - Твенте 01 Сентября прямая трансляция
Стадион: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды), вместимость: 24426
01 Сентября 2024 года в 13:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Утрехт - Твенте, которое состоится 01 Сентября 2024 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Утрехт
Утрехт
Твенте
Энсхеде
|1
|вр
|Вассилис Баркас
|2
|зщ
|Сибе Хореманс
|3
|зщ
|Mike van der Hoorn
|24
|зщ
|Ник Виргевер
|16
|зщ
|Суфьян Эль-Каруани
|27
|пз
|Alonzo Engwanda
|14
|пз
|Зидан Икбал
|18
|пз
|Йенс Торнстра
|21
|пз
|Пакстен Ааронсон
|11
|пз
|Ноа Огайо
|77
|нп
|Оле тер Хар Ромени
|1
|вр
|Ларс Уннерсталл
|34
|зщ
|Анасс Салах-Эддин
|2
|зщ
|Мес Хилгерс
|38
|зщ
|Макс Брюнс
|5
|зщ
|Бас Кюйперс
|6
|пз
|Карел Эйтинг
|18
|пз
|Михел Влап
|14
|пз
|Сем Стейн
|11
|пз
|Дан Ротс
|7
|нп
|Митчелл ван Берген
|30
|нп
|Сайфалла Лтайеф
Главные тренеры
|Рон Янс
|Джозеф Остинг
История личных встреч
|18.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|0 : 1
|05.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|1 : 1
|16.04.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|1 : 0
|22.01.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|2 : 0
|22.12.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|1 : 1
|11.09.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|1 : 0
|25.04.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|1 : 2
|24.10.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|2 : 1
|23.02.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|2 : 1
|01.09.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|3 : 1
|24.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|1 : 2
|17.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|1 : 1
|11.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|1 : 0
|26.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. Финал
|1 : 2 ДВ
|23.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала
|3 : 1
|17.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|1 : 1
|13.08.2024
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 3
|10.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|1 : 2
|06.08.2024
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|24.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|4
|10
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|3
|9
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Гронинген
|4
|8
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Утрехт
|3
|7
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|4
|6
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|3
|6
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|4
|6
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|3
|5
|9
|Виллем II
|4
|5
|10
|Херенвен
|3
|4
|11
|Твенте
|2
|4
|12
|Аякс
|2
|3
|13
|Гоу Эхед Иглс
|3
|3
|14
|НАК Бреда
|4
|3
|15
|Хераклес
|3
|2
| 16
Стыковая зона
|Алмере Сити
|4
|1
| 17
Зона вылета
|ПЕК Зволле
|3
|0
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|4
|0