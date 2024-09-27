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РБ Лейпциг - Аугсбург 28 Сентября прямая трансляция

Стадион: Лейпциг (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
28 Сентября 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 5-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
РБ Лейпциг
Аугсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Аугсбург, которое состоится 28 Сентября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Лейпциг (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Аугсбург
Аугсбург
1ВенгрияврПетер Гулачи
3НидерландызщЛютсхарел Гертрейда
4ВенгриязщВилли Орбан
23ФранциязщКастелло Люкеба
22ГерманиязщДавид Раум
8МалипзАмаду Айдара
13АвстрияпзНиколас Зайвальд
10НидерландыпзХави Симонс
7НорвегиянпАнтонио Нуса
30СловениянпБеньямин Шешко
11БельгиянпЛуа Опенда
22ХорватияврНеделько Лабрович
23ГерманиязщМаксимилиан Бауэр
6НидерландызщДжеффри Гауэлеув
31ГерманиязщКевен Шлоттербек
11ГерманиязщМариус Вольф
13ГрециязщДимитрис Яннулис
17ХорватияпзКристиян Якич
19НигерияпзФрэнк Оньека
8КосовопзЭльвис Реджбечай
16ШвейцариянпРубен Варгас
21ГерманиянпФиллип Тиц
Главные тренеры
ГерманияМарко Розе
ДанияЙесс Торуп
История личных встреч
10.02.2024Германия - Бундеслига21-й турАугсбург2 : 2РБ Лейпциг
16.09.2023Германия - Бундеслига4-й турРБ Лейпциг3 : 0Аугсбург
15.04.2023Германия - Бундеслига28-й турРБ Лейпциг3 : 2Аугсбург
22.10.2022Германия - Бундеслига11-й турАугсбург3 : 3РБ Лейпциг
08.05.2022Германия - Бундеслига33-й турРБ Лейпциг4 : 0Аугсбург
15.12.2021Германия - Бундеслига16-й турАугсбург1 : 1РБ Лейпциг
12.02.2021Германия - Бундеслига21-й турРБ Лейпциг2 : 1Аугсбург
22.12.2020Кубок Германии2-й раундАугсбург0 : 3РБ Лейпциг
17.10.2020Германия - Бундеслига4-й турАугсбург0 : 2РБ Лейпциг
27.06.2020Германия - Бундеслига34-й турАугсбург1 : 2РБ Лейпциг
22.09.2024Германия — Бундеслига4-й тур0 : 0РБ Лейпциг
19.09.2024Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур2 : 1РБ Лейпциг
14.09.2024Германия — Бундеслига3-й турРБ Лейпциг0 : 0
31.08.2024Германия — Бундеслига2-й тур2 : 3РБ Лейпциг
24.08.2024Германия — Бундеслига1-й турРБ Лейпциг1 : 0
20.09.2024Германия — Бундеслига4-й турАугсбург2 : 3
15.09.2024Германия — Бундеслига3-й турАугсбург3 : 1
01.09.2024Германия — Бундеслига2-й тур4 : 0Аугсбург
24.08.2024Германия — Бундеслига1-й турАугсбург2 : 2
18.08.2024Кубок Германии1/32 финала1 : 4Аугсбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария412
2
Лига чемпионов
Байер49
3
Лига чемпионов
Фрайбург49
4
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф49
5
Лига Европы
РБ Лейпциг48
6
Квалификация Лиги конференций
Унион48
7 Штутгарт47
8 Боруссия Д47
9 Хайденхайм46
10 Майнц45
11 Вердер45
12 Аугсбург44
13 Вольфсбург43
14 Боруссия М43
15 Хоффенхайм43
16
Стыковая зона
Бохум41
17
Зона вылета
Санкт-Паули41
18
Зона вылета
Хольштайн41

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