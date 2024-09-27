РБ Лейпциг - Аугсбург 28 Сентября прямая трансляция
Стадион: Лейпциг (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
28 Сентября 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 5-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Аугсбург, которое состоится 28 Сентября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Лейпциг (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Аугсбург
Аугсбург
|1
|вр
|Петер Гулачи
|3
|зщ
|Лютсхарел Гертрейда
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|23
|зщ
|Кастелло Люкеба
|22
|зщ
|Давид Раум
|8
|пз
|Амаду Айдара
|13
|пз
|Николас Зайвальд
|10
|пз
|Хави Симонс
|7
|нп
|Антонио Нуса
|30
|нп
|Беньямин Шешко
|11
|нп
|Луа Опенда
|22
|вр
|Неделько Лабрович
|23
|зщ
|Максимилиан Бауэр
|6
|зщ
|Джеффри Гауэлеув
|31
|зщ
|Кевен Шлоттербек
|11
|зщ
|Мариус Вольф
|13
|зщ
|Димитрис Яннулис
|17
|пз
|Кристиян Якич
|19
|пз
|Фрэнк Оньека
|8
|пз
|Эльвис Реджбечай
|16
|нп
|Рубен Варгас
|21
|нп
|Филлип Тиц
Главные тренеры
|Марко Розе
|Йесс Торуп
История личных встреч
|10.02.2024
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|2 : 2
|16.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|3 : 0
|15.04.2023
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|3 : 2
|22.10.2022
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|3 : 3
|08.05.2022
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|4 : 0
|15.12.2021
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|1 : 1
|12.02.2021
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|2 : 1
|22.12.2020
|Кубок Германии
|2-й раунд
|0 : 3
|17.10.2020
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|0 : 2
|27.06.2020
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|1 : 2
|22.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|0 : 0
|19.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 1
|14.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|0 : 0
|31.08.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|2 : 3
|24.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|1 : 0
|20.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|2 : 3
|15.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|3 : 1
|01.09.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|4 : 0
|24.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|2 : 2
|18.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|1 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|4
|9
| 3
Лига чемпионов
|Фрайбург
|4
|9
| 4
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|4
|9
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|4
|8
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Унион
|4
|8
|7
|Штутгарт
|4
|7
|8
|Боруссия Д
|4
|7
|9
|Хайденхайм
|4
|6
|10
|Майнц
|4
|5
|11
|Вердер
|4
|5
|12
|Аугсбург
|4
|4
|13
|Вольфсбург
|4
|3
|14
|Боруссия М
|4
|3
|15
|Хоффенхайм
|4
|3
| 16
Стыковая зона
|Бохум
|4
|1
| 17
Зона вылета
|Санкт-Паули
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|4
|1