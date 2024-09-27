Дармштадт 98 - Магдебург 28 Сентября прямая трансляция
Стадион: Мерк ам Бёлленфалльтор (Дармштадт, Германия), вместимость: 17810
28 Сентября 2024 года в 14:00 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 7-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дармштадт 98 - Магдебург, которое состоится 28 Сентября 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Мерк ам Бёлленфалльтор (Дармштадт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дармштадт 98
Дармштадт
Магдебург
Магдебург
Главные тренеры
|Торстен Либеркнехт
|Кристиан Тиц
История личных встреч
|19.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|1 : 0
|10.11.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|16-й тур
|0 : 1
|13.09.2020
|Кубок Германии
|1-й раунд
|2 : 3 ДВ
|13.04.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|29-й тур
|0 : 1
|03.11.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|3 : 1
|17.08.2018
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 1
|20.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|6-й тур
|3 : 5
|14.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|5-й тур
|1 : 1
|31.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|4-й тур
|4 : 0
|25.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|3-й тур
|1 : 1
|18.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|1 : 3
|22.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|6-й тур
|2 : 2
|14.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|5-й тур
|1 : 2
|31.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|4-й тур
|0 : 4
|25.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|3-й тур
|2 : 2
|19.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Фортуна
|7
|17
| 2
Повышение
|Карлсруэ
|6
|14
| 3
Плей-офф за повышение
|Магдебург
|6
|12
|4
|Падерборн 07
|6
|12
|5
|Гамбург
|6
|11
|6
|Ганновер-96
|6
|10
|7
|Герта
|6
|10
|8
|Гройтер Фюрт
|7
|9
|9
|Кёльн
|6
|8
|10
|Кайзерслаутерн
|6
|8
|11
|Ульм 1846
|7
|7
|12
|Нюрнберг
|6
|7
|13
|Эльверсберг
|6
|6
|14
|Пройссен Мюнстер
|6
|5
|15
|Дармштадт 98
|6
|5
| 16
Стыковая зона
|Шальке-04
|6
|4
| 17
Зона вылета
|Айнтрахт Б
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Ян
|6
|3