01:52 ()
Онлайн трансляции
Суббота 28 сентября
Свернуть список

Дармштадт 98 - Магдебург 28 Сентября прямая трансляция

Стадион: Мерк ам Бёлленфалльтор (Дармштадт, Германия), вместимость: 17810
28 Сентября 2024 года в 14:00 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 7-й тур
Дармштадт 98
Магдебург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дармштадт 98 - Магдебург, которое состоится 28 Сентября 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Мерк ам Бёлленфалльтор (Дармштадт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дармштадт 98
Дармштадт
Магдебург
Магдебург
Главные тренеры
ГерманияТорстен Либеркнехт
ГерманияКристиан Тиц
История личных встреч
19.05.2023Германия - Вторая Бундеслига33-й турДармштадт 981 : 0Магдебург
10.11.2022Германия - Вторая Бундеслига16-й турМагдебург0 : 1Дармштадт 98
13.09.2020Кубок Германии1-й раундМагдебург2 : 3 ДВДармштадт 98
13.04.2019Германия - Вторая Бундеслига29-й турМагдебург0 : 1Дармштадт 98
03.11.2018Германия - Вторая Бундеслига12-й турДармштадт 983 : 1Магдебург
17.08.2018Кубок Германии1-й раундМагдебург0 : 1Дармштадт 98
20.09.2024Германия — Вторая Бундеслига6-й тур3 : 5Дармштадт 98
14.09.2024Германия — Вторая Бундеслига5-й турДармштадт 981 : 1
31.08.2024Германия — Вторая Бундеслига4-й тур4 : 0Дармштадт 98
25.08.2024Германия — Вторая Бундеслига3-й турДармштадт 981 : 1
18.08.2024Кубок Германии1/32 финала1 : 3Дармштадт 98
22.09.2024Германия — Вторая Бундеслига6-й турМагдебург2 : 2
14.09.2024Германия — Вторая Бундеслига5-й тур1 : 2Магдебург
31.08.2024Германия — Вторая Бундеслига4-й тур0 : 4Магдебург
25.08.2024Германия — Вторая Бундеслига3-й турМагдебург2 : 2
19.08.2024Кубок Германии1/32 финала2 : 1Магдебург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Фортуна717
2
Повышение
Карлсруэ614
3
Плей-офф за повышение
Магдебург612
4 Падерборн 07612
5 Гамбург611
6 Ганновер-96610
7 Герта610
8 Гройтер Фюрт79
9 Кёльн68
10 Кайзерслаутерн68
11 Ульм 184677
12 Нюрнберг67
13 Эльверсберг66
14 Пройссен Мюнстер65
15 Дармштадт 9865
16
Стыковая зона
Шальке-0464
17
Зона вылета
Айнтрахт Б74
18
Зона вылета
Ян63

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close