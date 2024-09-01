Кайсериспор - Бешикташ 30 Сентября прямая трансляция
Стадион: РХГ Энертюк Энерджи (Кайсери, Турция), вместимость: 40458
30 Сентября 2024 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 7-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайсериспор - Бешикташ, которое состоится 30 Сентября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: РХГ Энертюк Энерджи (Кайсери, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кайсериспор
Кайсери
Бешикташ
Стамбул
История личных встреч
|12.02.2024
|Турция - Суперлига
|25-й тур
|0 : 0
|24.09.2023
|Турция - Суперлига
|6-й тур
|2 : 1
|22.01.2023
|Турция - Суперлига
|20-й тур
|0 : 2
|06.08.2022
|Турция - Суперлига
|1-й тур
|1 : 0
|01.05.2022
|Турция - Суперлига
|35-й тур
|2 : 3
|12.12.2021
|Турция - Суперлига
|16-й тур
|4 : 2
|24.04.2021
|Турция - Суперлига
|37-й тур
|3 : 1
|03.01.2021
|Турция - Суперлига
|16-й тур
|0 : 2
|06.07.2020
|Турция - Суперлига
|30-й тур
|3 : 1
|02.12.2019
|Турция - Суперлига
|13-й тур
|4 : 1
|23.09.2024
|Турция — Суперлига
|6-й тур
|3 : 0
|19.09.2024
|Турция — Суперлига
|3-й тур
|2 : 2
|15.09.2024
|Турция — Суперлига
|5-й тур
|2 : 2
|31.08.2024
|Турция — Суперлига
|4-й тур
|0 : 0
|17.08.2024
|Турция — Суперлига
|2-й тур
|1 : 2
|26.09.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|4 : 0
|22.09.2024
|Турция — Суперлига
|6-й тур
|2 : 1
|15.09.2024
|Турция — Суперлига
|5-й тур
|1 : 1
|01.09.2024
|Турция — Суперлига
|4-й тур
|2 : 0
|29.08.2024
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|5 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|7
|19
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Фенербахче
|7
|16
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Самсунспор
|7
|15
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Бешикташ
|5
|13
|5
|Истанбул Башакшехир
|6
|13
|6
|Эюпспор
|7
|12
|7
|Гёзтепе
|6
|9
|8
|Аланьяспор
|7
|9
|9
|Бодрум
|7
|9
|10
|Трабзонспор
|6
|8
|11
|Сивасспор
|7
|8
|12
|Коньяспор
|7
|8
|13
|Антальяспор
|7
|8
|14
|Касымпаша
|7
|7
|15
|Газиантеп
|6
|4
| 16
Зона вылета
|Ризеспор
|7
|4
| 17
Зона вылета
|Кайсериспор
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Хатайспор
|6
|2
| 19
Зона вылета
|Адана Демирспор
|7
|1