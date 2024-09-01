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Кайсериспор - Бешикташ 30 Сентября прямая трансляция

Стадион: РХГ Энертюк Энерджи (Кайсери, Турция), вместимость: 40458
30 Сентября 2024 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 7-й тур
Кайсериспор
Бешикташ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайсериспор - Бешикташ, которое состоится 30 Сентября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: РХГ Энертюк Энерджи (Кайсери, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кайсериспор
Кайсери
Бешикташ
Стамбул
История личных встреч
12.02.2024 Турция - Суперлига 25-й тур Кайсериспор0 : 0Бешикташ
24.09.2023 Турция - Суперлига 6-й тур Бешикташ2 : 1Кайсериспор
22.01.2023 Турция - Суперлига 20-й тур Кайсериспор0 : 2Бешикташ
06.08.2022 Турция - Суперлига 1-й тур Бешикташ1 : 0Кайсериспор
01.05.2022 Турция - Суперлига 35-й тур Кайсериспор2 : 3Бешикташ
12.12.2021 Турция - Суперлига 16-й тур Бешикташ4 : 2Кайсериспор
24.04.2021 Турция - Суперлига 37-й тур Бешикташ3 : 1Кайсериспор
03.01.2021 Турция - Суперлига 16-й тур Кайсериспор0 : 2Бешикташ
06.07.2020 Турция - Суперлига 30-й тур Кайсериспор3 : 1Бешикташ
02.12.2019 Турция - Суперлига 13-й тур Бешикташ4 : 1Кайсериспор
23.09.2024 Турция — Суперлига 6-й тур 3 : 0Кайсериспор
19.09.2024 Турция — Суперлига 3-й тур 2 : 2Кайсериспор
15.09.2024 Турция — Суперлига 5-й тур Кайсериспор2 : 2
31.08.2024 Турция — Суперлига 4-й тур 0 : 0Кайсериспор
17.08.2024 Турция — Суперлига 2-й тур Кайсериспор1 : 2
26.09.2024 Лига Европы Общий этап. 1-й тур 4 : 0Бешикташ
22.09.2024 Турция — Суперлига 6-й тур Бешикташ2 : 1
15.09.2024 Турция — Суперлига 5-й тур 1 : 1Бешикташ
01.09.2024 Турция — Суперлига 4-й тур Бешикташ2 : 0
29.08.2024 Лига Европы Раунд плей-офф. 2-й матч Бешикташ5 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай719
2
Квалификация Лиги чемпионов
Фенербахче716
3
Квалификация Лиги Европы
Самсунспор715
4
Квалификация Лиги конференций
Бешикташ513
5 Истанбул Башакшехир613
6 Эюпспор712
7 Гёзтепе69
8 Аланьяспор79
9 Бодрум79
10 Трабзонспор68
11 Сивасспор78
12 Коньяспор78
13 Антальяспор78
14 Касымпаша77
15 Газиантеп64
16
Зона вылета
Ризеспор74
17
Зона вылета
Кайсериспор53
18
Зона вылета
Хатайспор62
19
Зона вылета
Адана Демирспор71

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