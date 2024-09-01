Ривер Плейт - Тальерес 30 Сентября прямая трансляция
30 Сентября 2024 года в 00:15 (+03:00). Аргентина — Примера, Лига Професиональ - 2-я фаза. 16-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ривер Плейт - Тальерес, которое состоится 30 Сентября 2024 года в 00:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Аргентина — Примера, Лига Професиональ - 2-я фаза. 16-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ривер Плейт
Буэнос-Айрес
Тальерес
Кордова
Главные тренеры
|Александер Медина
История личных встреч
|22.08.2024
|Кубок Либертадорес — 2024
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 1
|15.08.2024
|Кубок Либертадорес — 2024
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 1
|03.03.2024
|Аргентина — Примера
|Лига Професиональ - 1-я фаза. 8-й тур
|2 : 2
|08.10.2023
|Аргентина - Примера
|Примера - 2-я фаза. 8-й тур
|1 : 0
|21.07.2023
|Кубок Аргентины 2023
|1/16 финала
|0 : 1
|15.05.2023
|Аргентина - Примера
|Примера - 1-я фаза. 16-й тур
|2 : 1
|25.09.2022
|Аргентина - Примера
|Примера - 2-я фаза. 21-й тур
|0 : 1
|21.04.2022
|Аргентина - Примера
|Примера - 1-я фаза. 11-й тур
|1 : 0
|22.10.2021
|Аргентина - Примера
|Примера - 2-я фаза. 17-й тур
|0 : 2
|25.08.2019
|Аргентина - Примера
|4-й тур
|0 : 1
|25.09.2024
|Кубок Либертадорес — 2024
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 0
|21.09.2024
|Аргентина — Примера
|Лига Професиональ - 2-я фаза. 15-й тур
|0 : 1
|18.09.2024
|Кубок Либертадорес — 2024
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 1
|14.09.2024
|Аргентина — Примера
|Лига Професиональ - 2-я фаза. 14-й тур
|4 : 1
|01.09.2024
|Аргентина — Примера
|Лига Професиональ - 2-я фаза. 13-й тур
|0 : 0
|22.09.2024
|Аргентина — Примера
|Лига Професиональ - 2-я фаза. 15-й тур
|2 : 0
|15.09.2024
|Аргентина — Примера
|Лига Професиональ - 2-я фаза. 14-й тур
|2 : 2
|08.09.2024
|Кубок Аргентины 2024
|1/8 финала
|1 : 1 8 : 7
|01.09.2024
|Аргентина — Примера
|Лига Професиональ - 2-я фаза. 13-й тур
|1 : 0
|25.08.2024
|Аргентина — Примера
|Лига Професиональ - 2-я фаза. 12-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
Лига Професиональ - 1-я фаза
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Годой-Крус
|14
|29
|2
|Ривер Плейт
|14
|27
|3
|Эстудиантес ЛП
|14
|27
|4
|Аргентинос Хуниорс
|14
|26
|5
|Барракас Сентраль
|14
|26
|6
|Дефенса и Хустисия
|14
|26
|7
|Бока Хуниорс
|14
|25
|8
|Велес Сарсфилд
|14
|25
|9
|Расинг А
|14
|24
|10
|Тальерес
|14
|24
|11
|Ланус
|14
|23
|12
|Индепендьенте
|14
|23
|13
|Ньюэллс Олд Бойз
|14
|21
|14
|Унион
|14
|20
|15
|Платенсе
|14
|18
|16
|Институто
|14
|17
|17
|Банфилд
|14
|17
|18
|Уракан
|14
|16
|19
|Сан-Лоренсо
|14
|16
|20
|Химнасия и Эсгрима ЛП
|14
|16
|21
|Росарио Сентраль
|14
|15
|22
|Бельграно
|14
|14
|23
|Депортиво Риестра
|14
|13
|24
|Сентраль Кордова
|14
|11
|25
|Атлетико Тукуман
|14
|10
|26
|Атлетико Сармьенто
|14
|9
|27
|Индепендьенте Ривадавия
|14
|8
|28
|Тигре
|14
|5
Лига Професиональ - 2-я фаза
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Велес Сарсфилд
|15
|33
|2
|Уракан
|16
|28
|3
|Тальерес
|15
|27
|4
|Унион
|15
|27
|5
|Институто
|16
|25
|6
|Атлетико Тукуман
|15
|25
|7
|Ривер Плейт
|15
|24
|8
|Расинг А
|15
|24
|9
|Бельграно
|16
|24
|10
|Депортиво Риестра
|16
|24
|11
|Химнасия и Эсгрима ЛП
|15
|22
|12
|Бока Хуниорс
|16
|21
|13
|Эстудиантес ЛП
|16
|20
|14
|Росарио Сентраль
|15
|19
|15
|Годой-Крус
|15
|19
|16
|Платенсе
|15
|19
|17
|Ланус
|15
|19
|18
|Индепендьенте Ривадавия
|16
|19
|19
|Индепендьенте
|15
|18
|20
|Аргентинос Хуниорс
|15
|18
|21
|Сан-Лоренсо
|15
|17
|22
|Тигре
|15
|17
|23
|Банфилд
|16
|17
|24
|Ньюэллс Олд Бойз
|16
|17
|25
|Сентраль Кордова
|16
|16
|26
|Атлетико Сармьенто
|15
|15
|27
|Дефенса и Хустисия
|16
|12
| 28
Зона вылета
|Барракас Сентраль
|16
|11