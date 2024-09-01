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Ривер Плейт - Тальерес 30 Сентября прямая трансляция

30 Сентября 2024 года в 00:15 (+03:00). Аргентина — Примера, Лига Професиональ - 2-я фаза. 16-й тур
Ривер Плейт
Тальерес

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ривер Плейт - Тальерес, которое состоится 30 Сентября 2024 года в 00:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Аргентина — Примера, Лига Професиональ - 2-я фаза. 16-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ривер Плейт
Буэнос-Айрес
Тальерес
Кордова
Главные тренеры
Уругвай Александер Медина
История личных встреч
22.08.2024 Кубок Либертадорес — 2024 1/8 финала. 2-й матч Ривер Плейт2 : 1Тальерес
15.08.2024 Кубок Либертадорес — 2024 1/8 финала. 1-й матч Тальерес0 : 1Ривер Плейт
03.03.2024 Аргентина — Примера Лига Професиональ - 1-я фаза. 8-й тур Тальерес2 : 2Ривер Плейт
08.10.2023 Аргентина - Примера Примера - 2-я фаза. 8-й тур Ривер Плейт1 : 0Тальерес
21.07.2023 Кубок Аргентины 2023 1/16 финала Ривер Плейт0 : 1Тальерес
15.05.2023 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. 16-й тур Тальерес2 : 1Ривер Плейт
25.09.2022 Аргентина - Примера Примера - 2-я фаза. 21-й тур Ривер Плейт0 : 1Тальерес
21.04.2022 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. 11-й тур Тальерес1 : 0Ривер Плейт
22.10.2021 Аргентина - Примера Примера - 2-я фаза. 17-й тур Тальерес0 : 2Ривер Плейт
25.08.2019 Аргентина - Примера 4-й тур Ривер Плейт0 : 1Тальерес
25.09.2024 Кубок Либертадорес — 2024 1/4 финала. 2-й матч Ривер Плейт1 : 0
21.09.2024 Аргентина — Примера Лига Професиональ - 2-я фаза. 15-й тур 0 : 1Ривер Плейт
18.09.2024 Кубок Либертадорес — 2024 1/4 финала. 1-й матч 1 : 1Ривер Плейт
14.09.2024 Аргентина — Примера Лига Професиональ - 2-я фаза. 14-й тур Ривер Плейт4 : 1
01.09.2024 Аргентина — Примера Лига Професиональ - 2-я фаза. 13-й тур 0 : 0Ривер Плейт
22.09.2024 Аргентина — Примера Лига Професиональ - 2-я фаза. 15-й тур Тальерес2 : 0
15.09.2024 Аргентина — Примера Лига Професиональ - 2-я фаза. 14-й тур 2 : 2Тальерес
08.09.2024 Кубок Аргентины 2024 1/8 финала 1 : 1 8 : 7Тальерес
01.09.2024 Аргентина — Примера Лига Професиональ - 2-я фаза. 13-й тур Тальерес1 : 0
25.08.2024 Аргентина — Примера Лига Професиональ - 2-я фаза. 12-й тур 2 : 0Тальерес
Турнирная таблица
Лига Професиональ - 1-я фаза
КомандаИО
1 Годой-Крус1429
2 Ривер Плейт1427
3 Эстудиантес ЛП1427
4 Аргентинос Хуниорс1426
5 Барракас Сентраль1426
6 Дефенса и Хустисия1426
7 Бока Хуниорс1425
8 Велес Сарсфилд1425
9 Расинг А1424
10 Тальерес1424
11 Ланус1423
12 Индепендьенте1423
13 Ньюэллс Олд Бойз1421
14 Унион1420
15 Платенсе1418
16 Институто1417
17 Банфилд1417
18 Уракан1416
19 Сан-Лоренсо1416
20 Химнасия и Эсгрима ЛП1416
21 Росарио Сентраль1415
22 Бельграно1414
23 Депортиво Риестра1413
24 Сентраль Кордова1411
25 Атлетико Тукуман1410
26 Атлетико Сармьенто149
27 Индепендьенте Ривадавия148
28 Тигре145
Лига Професиональ - 2-я фаза
КомандаИО
1 Велес Сарсфилд1533
2 Уракан1628
3 Тальерес1527
4 Унион1527
5 Институто1625
6 Атлетико Тукуман1525
7 Ривер Плейт1524
8 Расинг А1524
9 Бельграно1624
10 Депортиво Риестра1624
11 Химнасия и Эсгрима ЛП1522
12 Бока Хуниорс1621
13 Эстудиантес ЛП1620
14 Росарио Сентраль1519
15 Годой-Крус1519
16 Платенсе1519
17 Ланус1519
18 Индепендьенте Ривадавия1619
19 Индепендьенте1518
20 Аргентинос Хуниорс1518
21 Сан-Лоренсо1517
22 Тигре1517
23 Банфилд1617
24 Ньюэллс Олд Бойз1617
25 Сентраль Кордова1616
26 Атлетико Сармьенто1515
27 Дефенса и Хустисия1612
28
Зона вылета
Барракас Сентраль1611

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