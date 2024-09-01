Гагра - Динамо Тб 01 Октября прямая трансляция
01 Октября 2024 года в 19:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 27-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гагра - Динамо Тб, которое состоится 01 Октября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 27-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гагра
Гагра
Динамо Тб
Тбилиси
История личных встреч
|01.06.2024
|Грузия — Высшая лига
|18-й тур
|2 : 0
|16.04.2024
|Грузия — Высшая лига
|9-й тур
|0 : 2
|21.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|30-й тур
|0 : 1
|13.08.2023
|Грузия - Высшая лига
|21-й тур
|1 : 6
|06.05.2023
|Грузия - Высшая лига
|12-й тур
|0 : 0
|08.03.2023
|Грузия - Высшая лига
|3-й тур
|3 : 5
|03.12.2022
|Грузия - Высшая лига
|36-й тур
|2 : 1
|18.09.2022
|Грузия - Высшая лига
|27-й тур
|0 : 1
|20.06.2022
|Грузия - Высшая лига
|18-й тур
|5 : 0
|23.04.2022
|Грузия - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 0
|26.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|26-й тур
|1 : 1
|22.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|25-й тур
|0 : 3
|14.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|24-й тур
|0 : 1
|01.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|23-й тур
|1 : 3
|24.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|22-й тур
|2 : 0
|27.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|26-й тур
|3 : 2
|23.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|25-й тур
|1 : 1
|15.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|24-й тур
|1 : 1
|31.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|23-й тур
|1 : 1
|25.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|22-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Торпедо Кт
|27
|57
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Сабуртало
|27
|52
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Дила
|26
|51
|4
|Динамо Бт
|26
|39
|5
|Самгурали
|27
|31
|6
|Динамо Тб
|26
|31
|7
|Колхети-1913
|26
|28
| 8
Стыковая зона
|Гагра
|26
|25
| 9
Стыковая зона
|Телави
|27
|24
| 10
Зона вылета
|Самтредиа
|26
|19