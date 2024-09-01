01:12 ()
Свернуть список

Гагра - Динамо Тб 01 Октября прямая трансляция

01 Октября 2024 года в 19:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 27-й тур
Гагра
Динамо Тб

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гагра - Динамо Тб, которое состоится 01 Октября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 27-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гагра
Гагра
Динамо Тб
Тбилиси
История личных встреч
01.06.2024 Грузия — Высшая лига 18-й тур Динамо Тб2 : 0Гагра
16.04.2024 Грузия — Высшая лига 9-й тур Гагра0 : 2Динамо Тб
21.10.2023 Грузия - Высшая лига 30-й тур Динамо Тб0 : 1Гагра
13.08.2023 Грузия - Высшая лига 21-й тур Гагра1 : 6Динамо Тб
06.05.2023 Грузия - Высшая лига 12-й тур Динамо Тб0 : 0Гагра
08.03.2023 Грузия - Высшая лига 3-й тур Гагра3 : 5Динамо Тб
03.12.2022 Грузия - Высшая лига 36-й тур Динамо Тб2 : 1Гагра
18.09.2022 Грузия - Высшая лига 27-й тур Гагра0 : 1Динамо Тб
20.06.2022 Грузия - Высшая лига 18-й тур Динамо Тб5 : 0Гагра
23.04.2022 Грузия - Высшая лига 9-й тур Гагра1 : 0Динамо Тб
26.09.2024 Грузия — Высшая лига 26-й тур 1 : 1Гагра
22.09.2024 Грузия — Высшая лига 25-й тур Гагра0 : 3
14.09.2024 Грузия — Высшая лига 24-й тур 0 : 1Гагра
01.09.2024 Грузия — Высшая лига 23-й тур Гагра1 : 3
24.08.2024 Грузия — Высшая лига 22-й тур 2 : 0Гагра
27.09.2024 Грузия — Высшая лига 26-й тур Динамо Тб3 : 2
23.09.2024 Грузия — Высшая лига 25-й тур 1 : 1Динамо Тб
15.09.2024 Грузия — Высшая лига 24-й тур Динамо Тб1 : 1
31.08.2024 Грузия — Высшая лига 23-й тур Динамо Тб1 : 1
25.08.2024 Грузия — Высшая лига 22-й тур 3 : 0Динамо Тб
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Торпедо Кт2757
2
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало2752
3
Квалификация Лиги конференций
Дила2651
4 Динамо Бт2639
5 Самгурали2731
6 Динамо Тб2631
7 Колхети-19132628
8
Стыковая зона
Гагра2625
9
Стыковая зона
Телави2724
10
Зона вылета
Самтредиа2619

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close