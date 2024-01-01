Бурирам Юнайтед - Пхохан Стилерс 22 Октября прямая трансляция
22 Октября 2024 года в 15:00 (+03:00). Элитная Лига Чемпионов АФК, Восток. 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бурирам Юнайтед - Пхохан Стилерс, которое состоится 22 Октября 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Элитная Лига Чемпионов АФК, Восток. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бурирам Юнайтед
Бурирам, Таиланд
Пхохан Стилерс
Пхохан, Южная Корея
История личных встреч
|01.10.2024
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Восток. 2-й тур
|1 : 2
|17.09.2024
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Восток. 1-й тур
|0 : 0
|12.12.2023
|Лига чемпионов АФК - 2024
|Группа H. 6-й тур
|2 : 3
|29.11.2023
|Лига чемпионов АФК - 2024
|Группа H. 5-й тур
|3 : 2
|08.11.2023
|Лига чемпионов АФК - 2024
|Группа H. 4-й тур
|0 : 1
|01.10.2024
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Восток. 2-й тур
|3 : 0
|17.09.2024
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Восток. 1-й тур
|4 : 1
|20.02.2024
|Лига чемпионов АФК - 2024
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 1
|14.02.2024
|Лига чемпионов АФК - 2024
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 0
|06.12.2023
|Лига чемпионов АФК - 2024
|Группа J. 6-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
Запад
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Аль-Садд
|3
|7
| 2
1/8 финала
|Аль-Хиляль
|2
|6
| 3
1/8 финала
|Аль-Ахли
|2
|6
| 4
1/8 финала
|Аль-Наср
|2
|4
| 5
1/8 финала
|Эстегляль
|2
|3
| 6
1/8 финала
|Аль-Гарафа
|2
|3
| 7
1/8 финала
|Аль-Васл
|2
|3
| 8
1/8 финала
|Пахтакор
|3
|2
|9
|Аль-Шорта
|3
|2
|10
|Аль-Айн
|2
|1
|11
|Персеполис
|3
|1
|12
|Аль-Райян
|2
|0
Восток
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Кванджу
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Джохор Дарул Тазим
|2
|4
| 3
1/8 финала
|Виссел Кобе
|2
|4
| 4
1/8 финала
|Бурирам Юнайтед
|2
|4
| 5
1/8 финала
|Шаньдун Тайшань
|2
|3
| 6
1/8 финала
|Иокогама Ф. Маринос
|2
|3
| 7
1/8 финала
|Шанхай Шэньхуа
|2
|3
| 8
1/8 финала
|Пхохан Стилерс
|2
|3
|9
|Кавасаки Фронтале
|2
|3
|10
|Шанхай Порт
|2
|1
|11
|Сентрал Кост Маринерс
|2
|0
|12
|Ульсан Хёндэ
|2
|0