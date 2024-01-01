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Бурирам Юнайтед - Пхохан Стилерс 22 Октября прямая трансляция

22 Октября 2024 года в 15:00 (+03:00). Элитная Лига Чемпионов АФК, Восток. 3-й тур
Бурирам Юнайтед
Пхохан Стилерс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бурирам Юнайтед - Пхохан Стилерс, которое состоится 22 Октября 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Элитная Лига Чемпионов АФК, Восток. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бурирам Юнайтед
Бурирам, Таиланд
Пхохан Стилерс
Пхохан, Южная Корея
История личных встреч
01.10.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Восток. 2-й тур 1 : 2Бурирам Юнайтед
17.09.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Восток. 1-й тур Бурирам Юнайтед0 : 0
12.12.2023 Лига чемпионов АФК - 2024 Группа H. 6-й тур Бурирам Юнайтед2 : 3
29.11.2023 Лига чемпионов АФК - 2024 Группа H. 5-й тур 3 : 2Бурирам Юнайтед
08.11.2023 Лига чемпионов АФК - 2024 Группа H. 4-й тур 0 : 1Бурирам Юнайтед
01.10.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Восток. 2-й тур Пхохан Стилерс3 : 0
17.09.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Восток. 1-й тур 4 : 1Пхохан Стилерс
20.02.2024 Лига чемпионов АФК - 2024 1/8 финала. 2-й матч Пхохан Стилерс1 : 1
14.02.2024 Лига чемпионов АФК - 2024 1/8 финала. 1-й матч 2 : 0Пхохан Стилерс
06.12.2023 Лига чемпионов АФК - 2024 Группа J. 6-й тур 1 : 1Пхохан Стилерс
Турнирная таблица
Запад
КомандаИО
1
1/8 финала
Аль-Садд37
2
1/8 финала
Аль-Хиляль26
3
1/8 финала
Аль-Ахли26
4
1/8 финала
Аль-Наср24
5
1/8 финала
Эстегляль23
6
1/8 финала
Аль-Гарафа23
7
1/8 финала
Аль-Васл23
8
1/8 финала
Пахтакор32
9 Аль-Шорта32
10 Аль-Айн21
11 Персеполис31
12 Аль-Райян20
Восток
КомандаИО
1
1/8 финала
Кванджу26
2
1/8 финала
Джохор Дарул Тазим24
3
1/8 финала
Виссел Кобе24
4
1/8 финала
Бурирам Юнайтед24
5
1/8 финала
Шаньдун Тайшань23
6
1/8 финала
Иокогама Ф. Маринос23
7
1/8 финала
Шанхай Шэньхуа23
8
1/8 финала
Пхохан Стилерс23
9 Кавасаки Фронтале23
10 Шанхай Порт21
11 Сентрал Кост Маринерс20
12 Ульсан Хёндэ20

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