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Лас-Пальмас - Жирона 26 Октября прямая трансляция

Стадион: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания), вместимость: 32392
26 Октября 2024 года в 19:30 (+03:00). Испания — Примера, 11-й тур
Лас-Пальмас
Жирона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лас-Пальмас - Жирона, которое состоится 26 Октября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Жирона
Жирона
1НидерландыврЯспер Силлессен
4ИспаниязщАлекс Суарес
15ШотландиязщСкотт Маккенна
23ИспаниязщАлекс Муньос
8ИспанияпзХосе Кампанья
20ИспанияпзКирьян Родригес
10ИспанияпзАльберто Молейро
18ИспанияпзРосада Вити
29ПортугалияпзДариу Эсугу
24БельгиянпАднан Янузай
37ПортугалиянпФабиу Силва
13АргентинаврПауло Гассанига
16ИспаниязщАлехандро Франсес
15Испаниязщ Хуанпе
18ЧехиязщЛадислав Крейчи
4ИспаниязщАрнау Мартинес
5ИспаниязщДавид Лопес
3ИспаниязщМигель Гутьеррес
11НидерландыпзАрно Данжума
21ВенесуэлапзЯнхель Эррера
6НидерландыпзДонни ван де Бек
19Северная МакедониянпБоян Миовски
Главные тренеры
ИспанияЛуис Мигель Каррион
ИспанияДиего Пенас Мартинес
ИспанияАнхель Мичел
История личных встреч
27.04.2024Испания - Примера33-й турЛас-Пальмас0 : 2Жирона
03.09.2023Испания - Примера4-й турЖирона1 : 0Лас-Пальмас
12.03.2022Испания - СегундаСегунда. 31-й турЛас-Пальмас1 : 3Жирона
22.08.2021Испания - СегундаСегунда. 2-й турЖирона0 : 0Лас-Пальмас
19.03.2021Испания - СегундаСегунда. 30-й турЛас-Пальмас1 : 2Жирона
09.11.2020Испания - СегундаСегунда. 11-й турЖирона1 : 1Лас-Пальмас
13.06.2020Испания - СегундаСегунда. 32-й турЛас-Пальмас0 : 0Жирона
22.09.2019Испания - СегундаСегунда. 7-й турЖирона1 : 0Лас-Пальмас
19.05.2018Испания - Примера38-й турЛас-Пальмас1 : 2Жирона
13.01.2018Испания - Примера19-й турЖирона6 : 0Лас-Пальмас
21.10.2024Испания — Примера10-й тур2 : 3Лас-Пальмас
05.10.2024Испания — Примера9-й турЛас-Пальмас0 : 1
30.09.2024Испания — Примера8-й тур3 : 1Лас-Пальмас
26.09.2024Испания — Примера7-й турЛас-Пальмас1 : 1
21.09.2024Испания — Примера6-й тур2 : 1Лас-Пальмас
22.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 3-й турЖирона2 : 0
19.10.2024Испания — Примера10-й турЖирона0 : 1
06.10.2024Испания — Примера9-й турЖирона2 : 1
02.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 2-й турЖирона2 : 3
29.09.2024Испания — Примера8-й тур1 : 1Жирона
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1027
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1024
3
Лига чемпионов
Атлетико М1020
4
Лига чемпионов
Вильярреал1018
5
Лига Европы
Атлетик Б1017
6
Квалификация Лиги конференций
Мальорка1017
7 Бетис1015
8 Осасуна1015
9 Райо Вальекано1013
10 Сельта1013
11 Реал Сосьедад1012
12 Жирона1012
13 Севилья1012
14 Эспаньол1010
15 Алавес1010
16 Хетафе109
17 Леганес108
18
Зона вылета
Вальядолид108
19
Зона вылета
Лас-Пальмас106
20
Зона вылета
Валенсия106

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