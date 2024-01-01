Лас-Пальмас - Жирона 26 Октября прямая трансляция
Стадион: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания), вместимость: 32392
26 Октября 2024 года в 19:30 (+03:00). Испания — Примера, 11-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лас-Пальмас - Жирона, которое состоится 26 Октября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Жирона
Жирона
|1
|вр
|Яспер Силлессен
|4
|зщ
|Алекс Суарес
|15
|зщ
|Скотт Маккенна
|23
|зщ
|Алекс Муньос
|8
|пз
|Хосе Кампанья
|20
|пз
|Кирьян Родригес
|10
|пз
|Альберто Молейро
|18
|пз
|Росада Вити
|29
|пз
|Дариу Эсугу
|24
|нп
|Аднан Янузай
|37
|нп
|Фабиу Силва
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|16
|зщ
|Алехандро Франсес
|15
|зщ
|Хуанпе
|18
|зщ
|Ладислав Крейчи
|4
|зщ
|Арнау Мартинес
|5
|зщ
|Давид Лопес
|3
|зщ
|Мигель Гутьеррес
|11
|пз
|Арно Данжума
|21
|пз
|Янхель Эррера
|6
|пз
|Донни ван де Бек
|19
|нп
|Боян Миовски
Главные тренеры
|Луис Мигель Каррион
|Диего Пенас Мартинес
|Анхель Мичел
История личных встреч
|27.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|0 : 2
|03.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 0
|12.03.2022
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 31-й тур
|1 : 3
|22.08.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 2-й тур
|0 : 0
|19.03.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 30-й тур
|1 : 2
|09.11.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 11-й тур
|1 : 1
|13.06.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 32-й тур
|0 : 0
|22.09.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 7-й тур
|1 : 0
|19.05.2018
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 2
|13.01.2018
|Испания - Примера
|19-й тур
|6 : 0
|21.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|2 : 3
|05.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|0 : 1
|30.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|3 : 1
|26.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|1 : 1
|21.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|2 : 1
|22.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 0
|19.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|0 : 1
|06.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|2 : 1
|02.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 3
|29.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|10
|27
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|10
|24
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|10
|20
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|10
|18
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|10
|17
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Мальорка
|10
|17
|7
|Бетис
|10
|15
|8
|Осасуна
|10
|15
|9
|Райо Вальекано
|10
|13
|10
|Сельта
|10
|13
|11
|Реал Сосьедад
|10
|12
|12
|Жирона
|10
|12
|13
|Севилья
|10
|12
|14
|Эспаньол
|10
|10
|15
|Алавес
|10
|10
|16
|Хетафе
|10
|9
|17
|Леганес
|10
|8
| 18
Зона вылета
|Вальядолид
|10
|8
| 19
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|10
|6
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|10
|6