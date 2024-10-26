Ланс - Лилль 26 Октября прямая трансляция
Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
26 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Лилль, которое состоится 26 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ланс
Ланс
Лилль
Лилль
|30
|вр
|Брис Самба
|25
|зщ
|Абдукодир Хусанов
|4
|зщ
|Кевин Дансо
|14
|зщ
|Факундо Медина
|29
|зщ
|Пшемыслав Франковски
|13
|зщ
|Джоаннер Чавес
|18
|пз
|Анди Диуф
|28
|пз
|Адриен Томассон
|11
|пз
|Анжело Фюльжини
|7
|нп
|Флорьян Сотока
|8
|нп
|Мбала Н'Зола
|30
|вр
|Люка Шевалье
|12
|зщ
|Тома Мёнье
|18
|зщ
|Бафоде Диаките
|4
|зщ
|Алешандро
|5
|зщ
|Габриэль Гудмундссон
|26
|пз
|Андре Гомеш
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|8
|пз
|Анхель Гомес
|11
|пз
|Осам Сахрауи
|23
|нп
|Эдон Жегрова
|9
|нп
|Джонатан Дэвид
Главные тренеры
|Уильям Стилл
|Бруно Женезио
История личных встреч
|29.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|2 : 1
|08.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|04.03.2023
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|1 : 1
|09.10.2022
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|1 : 0
|16.04.2022
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 2
|04.01.2022
|Кубок Франции
|1/16 финала
|2 : 2 4 : 3
|18.09.2021
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|1 : 0
|07.05.2021
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|0 : 3
|18.10.2020
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|4 : 0
|03.05.2015
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|3 : 1
|19.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|0 : 2
|06.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|2 : 2
|28.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|0 : 0
|21.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|1 : 1
|15.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|0 : 0
|23.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 3
|18.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|0 : 0
|05.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|2 : 1
|02.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 0
|28.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|8
|20
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|8
|20
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|8
|17
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|8
|14
| 5
Лига Европы
|Ланс
|8
|14
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реймс
|8
|14
|7
|Лион
|8
|13
|8
|Ницца
|8
|10
|9
|Нант
|8
|10
|10
|Страсбург
|8
|10
|11
|Брест
|8
|10
|12
|Осер
|8
|9
|13
|Ренн
|8
|8
|14
|Сент-Этьен
|8
|7
|15
|Тулуза
|8
|6
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|8
|6
| 17
Зона вылета
|Анже
|8
|4
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|8
|4