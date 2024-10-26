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Ланс - Лилль 26 Октября прямая трансляция

Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
26 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
Ланс
Лилль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Лилль, которое состоится 26 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ланс
Ланс
Лилль
Лилль
30 Франция вр Брис Самба
25 Узбекистан зщ Абдукодир Хусанов
4 Австрия зщ Кевин Дансо
14 Аргентина зщ Факундо Медина
29 Польша зщ Пшемыслав Франковски
13 Эквадор зщ Джоаннер Чавес
18 Франция пз Анди Диуф
28 Франция пз Адриен Томассон
11 Франция пз Анжело Фюльжини
7 Франция нп Флорьян Сотока
8 Ангола нп Мбала Н'Зола
30 Франция вр Люка Шевалье
12 Бельгия зщ Тома Мёнье
18 Франция зщ Бафоде Диаките
4 Бразилия зщ Алешандро
5 Швеция зщ Габриэль Гудмундссон
26 Португалия пз Андре Гомеш
21 Франция пз Бенжамен Андре
8 Англия пз Анхель Гомес
11 Норвегия пз Осам Сахрауи
23 Косово нп Эдон Жегрова
9 Канада нп Джонатан Дэвид
Главные тренеры
Бельгия Уильям Стилл
Франция Бруно Женезио
История личных встреч
29.03.2024 Франция - Лига 1 27-й тур Лилль2 : 1Ланс
08.10.2023 Франция - Лига 1 8-й тур Ланс1 : 1Лилль
04.03.2023 Франция - Лига 1 26-й тур Ланс1 : 1Лилль
09.10.2022 Франция - Лига 1 10-й тур Лилль1 : 0Ланс
16.04.2022 Франция - Лига 1 32-й тур Лилль1 : 2Ланс
04.01.2022 Кубок Франции 1/16 финала Ланс2 : 2 4 : 3Лилль
18.09.2021 Франция - Лига 1 6-й тур Ланс1 : 0Лилль
07.05.2021 Франция - Лига 1 36-й тур Ланс0 : 3Лилль
18.10.2020 Франция - Лига 1 7-й тур Лилль4 : 0Ланс
03.05.2015 Франция - Лига 1 35-й тур Лилль3 : 1Ланс
19.10.2024 Франция — Лига 1 8-й тур 0 : 2Ланс
06.10.2024 Франция — Лига 1 7-й тур 2 : 2Ланс
28.09.2024 Франция — Лига 1 6-й тур Ланс0 : 0
21.09.2024 Франция — Лига 1 5-й тур 1 : 1Ланс
15.09.2024 Франция — Лига 1 4-й тур Ланс0 : 0
23.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур 1 : 3Лилль
18.10.2024 Франция — Лига 1 8-й тур 0 : 0Лилль
05.10.2024 Франция — Лига 1 7-й тур Лилль2 : 1
02.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур Лилль1 : 0
28.09.2024 Франция — Лига 1 6-й тур 0 : 3Лилль
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ820
2
Лига чемпионов
Монако820
3
Лига чемпионов
Марсель817
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль814
5
Лига Европы
Ланс814
6
Квалификация Лиги конференций
Реймс814
7 Лион813
8 Ницца810
9 Нант810
10 Страсбург810
11 Брест810
12 Осер89
13 Ренн88
14 Сент-Этьен87
15 Тулуза86
16
Стыковая зона
Гавр86
17
Зона вылета
Анже84
18
Зона вылета
Монпелье84

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