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Аталанта - Верона 26 Октября прямая трансляция

Стадион: Джевисс (Бергамо, Италия), вместимость: 21300
26 Октября 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 9-й тур
Главный судья: Эрманно Феличани (Италия);
Аталанта
Верона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Верона, которое состоится 26 Октября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо
Верона
Верона
29 Италия вр Марко Карнезекки
19 Албания зщ Берат Джимсити
4 Швеция зщ Исак Хин
23 Босния и Герцеговина зщ Сеад Колашинац
16 Италия зщ Рауль Белланова
15 Нидерланды пз Мартен де Рон
13 Бразилия пз Эдерсон
22 Италия пз Маттео Руджери
24 Сербия пз Лазар Самарджич
17 Бельгия пз Шарль Де Кетеларе
11 Нигерия нп Адемола Лукман
1 Италия вр Лоренцо Монтипо
87 Италия зщ Даниэле Гиларди
23 Италия зщ Джанджакомо Маньяни
38 Бельгия зщ Джексон Тчатчуа
12 Хорватия зщ Домагой Брадарич
6 Франция пз Реда Белахьяне
25 Германия пз Суат Сердар
8 Сербия пз Дарко Лазович
31 Словакия нп Томаш Суслов
11 Дания нп Каспер Тенгстедт
9 Швеция нп Амин Сарр
Главные тренеры
Италия Джан Пьеро Гасперини
Италия Паоло Дзанетти
История личных встреч
15.04.2024 Италия - Серия А 32-й тур Аталанта2 : 2Верона
27.09.2023 Италия - Серия А 6-й тур Верона0 : 1Аталанта
20.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 36-й тур Аталанта3 : 1Верона
28.08.2022 Италия - Серия А Серия А. 3-й тур Верона0 : 1Аталанта
18.04.2022 Италия - Серия А 33-й тур Аталанта1 : 2Верона
12.12.2021 Италия - Серия А 17-й тур Верона1 : 2Аталанта
21.03.2021 Италия - Серия А 28-й тур Верона0 : 2Аталанта
28.11.2020 Италия - Серия А 9-й тур Аталанта0 : 2Верона
18.07.2020 Италия - Серия А 34-й тур Верона1 : 1Аталанта
07.12.2019 Италия - Серия А 15-й тур Аталанта3 : 2Верона
23.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур Аталанта0 : 0
20.10.2024 Италия — Серия А 8-й тур 0 : 2Аталанта
05.10.2024 Италия — Серия А 7-й тур Аталанта5 : 1
02.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 0 : 3Аталанта
28.09.2024 Италия — Серия А 6-й тур 1 : 1Аталанта
21.10.2024 Италия — Серия А 8-й тур Верона0 : 3
04.10.2024 Италия — Серия А 7-й тур Верона2 : 1
29.09.2024 Италия — Серия А 6-й тур 3 : 2Верона
20.09.2024 Италия — Серия А 5-й тур Верона2 : 3
16.09.2024 Италия — Серия А 4-й тур 2 : 1Верона
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи819
2
Лига чемпионов
Интер М817
3
Лига чемпионов
Ювентус816
4
Лига чемпионов
Удинезе916
5
Лига Европы
Милан814
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта813
7 Фиорентина813
8 Лацио813
9 Торино811
10 Эмполи810
11 Рома810
12 Комо89
13 Болонья89
14 Кальяри99
15 Верона89
16 Монца87
17 Парма87
18
Зона вылета
Дженоа86
19
Зона вылета
Лечче85
20
Зона вылета
Венеция84

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