Аталанта - Верона 26 Октября прямая трансляция
Стадион: Джевисс (Бергамо, Италия), вместимость: 21300
26 Октября 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 9-й тур
Главный судья: Эрманно Феличани (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Верона, которое состоится 26 Октября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аталанта
Бергамо
Верона
Верона
|29
|вр
|Марко Карнезекки
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|4
|зщ
|Исак Хин
|23
|зщ
|Сеад Колашинац
|16
|зщ
|Рауль Белланова
|15
|пз
|Мартен де Рон
|13
|пз
|Эдерсон
|22
|пз
|Маттео Руджери
|24
|пз
|Лазар Самарджич
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
|11
|нп
|Адемола Лукман
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|87
|зщ
|Даниэле Гиларди
|23
|зщ
|Джанджакомо Маньяни
|38
|зщ
|Джексон Тчатчуа
|12
|зщ
|Домагой Брадарич
|6
|пз
|Реда Белахьяне
|25
|пз
|Суат Сердар
|8
|пз
|Дарко Лазович
|31
|нп
|Томаш Суслов
|11
|нп
|Каспер Тенгстедт
|9
|нп
|Амин Сарр
Главные тренеры
|Джан Пьеро Гасперини
|Паоло Дзанетти
История личных встреч
|15.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|2 : 2
|27.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|0 : 1
|20.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 36-й тур
|3 : 1
|28.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 3-й тур
|0 : 1
|18.04.2022
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 2
|12.12.2021
|Италия - Серия А
|17-й тур
|1 : 2
|21.03.2021
|Италия - Серия А
|28-й тур
|0 : 2
|28.11.2020
|Италия - Серия А
|9-й тур
|0 : 2
|18.07.2020
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 1
|07.12.2019
|Италия - Серия А
|15-й тур
|3 : 2
|23.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 0
|20.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|0 : 2
|05.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|5 : 1
|02.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|0 : 3
|28.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|1 : 1
|21.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|0 : 3
|04.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|2 : 1
|29.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|3 : 2
|20.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 3
|16.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|8
|19
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|8
|17
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|8
|16
| 4
Лига чемпионов
|Удинезе
|9
|16
| 5
Лига Европы
|Милан
|8
|14
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|8
|13
|7
|Фиорентина
|8
|13
|8
|Лацио
|8
|13
|9
|Торино
|8
|11
|10
|Эмполи
|8
|10
|11
|Рома
|8
|10
|12
|Комо
|8
|9
|13
|Болонья
|8
|9
|14
|Кальяри
|9
|9
|15
|Верона
|8
|9
|16
|Монца
|8
|7
|17
|Парма
|8
|7
| 18
Зона вылета
|Дженоа
|8
|6
| 19
Зона вылета
|Лечче
|8
|5
| 20
Зона вылета
|Венеция
|8
|4