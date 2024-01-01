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Реал Сосьедад - Осасуна 27 Октября прямая трансляция

Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 40000
27 Октября 2024 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 11-й тур
Главный судья: Хуан Луис Пулидо Сантана (Испания);
Реал Сосьедад
Осасуна

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Осасуна, которое состоится 27 Октября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Осасуна
Памплона
1ИспанияврАлекс Ремиро
27ВенесуэлазщХон Арамбуру
5ИспаниязщИгор Субельдия
21МароккозщНайеф Агер
17ИспаниязщСерхио Гомес
23ИспанияпзБрайс Мендес
4ИспанияпзМартин Субименди
22ИспанияпзБеньят Туррьентес
10ИспаниянпМикель Оярсабаль
7ИспаниянпАндер Барренечеа
14ЯпониянпТакефуса Кубо
1ИспанияврСерхио Эррера
12ИспаниязщХесус Аресо
24ИспаниязщАлехандро Катена
22КамерунзщФлавьен Бойомо
6ИспанияпзЛукас Торро
8ИспанияпзПабло Ибаньес
14ИспанияпзРубен Гарсия
10ИспанияпзАймар Орос
23ИспанияпзАбель Бретонес
19ИспаниянпБрайан Сарагоса
17ХорватиянпАнте Будимир
Главные тренеры
ИспанияИманол Альгуасиль
ИспанияВисенте Морено
История личных встреч
31.07.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Реал Сосьедад1 : 2Осасуна
10.02.2024Испания - Примера24-й турРеал Сосьедад0 : 1Осасуна
17.01.2024Кубок Испании1/8 финалаОсасуна0 : 2Реал Сосьедад
02.12.2023Испания - Примера15-й турОсасуна1 : 1Реал Сосьедад
28.04.2023Испания - Примера32-й турОсасуна0 : 2Реал Сосьедад
31.12.2022Испания - Примера15-й турРеал Сосьедад2 : 0Осасуна
27.02.2022Испания - Примера26-й турРеал Сосьедад1 : 0Осасуна
07.11.2021Испания - Примера13-й турОсасуна0 : 2Реал Сосьедад
22.05.2021Испания - Примера38-й турОсасуна0 : 1Реал Сосьедад
03.01.2021Испания - Примера17-й турРеал Сосьедад1 : 1Осасуна
24.10.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 3-й тур1 : 2Реал Сосьедад
19.10.2024Испания — Примера10-й тур0 : 1Реал Сосьедад
06.10.2024Испания — Примера9-й турРеал Сосьедад1 : 1
03.10.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 2-й турРеал Сосьедад1 : 2
28.09.2024Испания — Примера8-й турРеал Сосьедад3 : 0
19.10.2024Испания — Примера10-й турОсасуна1 : 2
05.10.2024Испания — Примера9-й тур1 : 1Осасуна
28.09.2024Испания — Примера8-й турОсасуна4 : 2
24.09.2024Испания — Примера7-й тур0 : 0Осасуна
21.09.2024Испания — Примера6-й турОсасуна2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1027
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1024
3
Лига чемпионов
Вильярреал1121
4
Лига чемпионов
Атлетико М1020
5
Лига Европы
Атлетик Б1017
6
Квалификация Лиги конференций
Мальорка1017
7 Райо Вальекано1116
8 Севилья1115
9 Бетис1015
10 Осасуна1015
11 Сельта1013
12 Реал Сосьедад1012
13 Жирона1112
14 Эспаньол1110
15 Алавес1110
16 Хетафе109
17 Лас-Пальмас119
18
Зона вылета
Леганес108
19
Зона вылета
Вальядолид118
20
Зона вылета
Валенсия106

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