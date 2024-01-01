Реал Сосьедад - Осасуна 27 Октября прямая трансляция
Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 40000
27 Октября 2024 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 11-й тур
Главный судья: Хуан Луис Пулидо Сантана (Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Осасуна, которое состоится 27 Октября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Осасуна
Памплона
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|27
|зщ
|Хон Арамбуру
|5
|зщ
|Игор Субельдия
|21
|зщ
|Найеф Агер
|17
|зщ
|Серхио Гомес
|23
|пз
|Брайс Мендес
|4
|пз
|Мартин Субименди
|22
|пз
|Беньят Туррьентес
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
|7
|нп
|Андер Барренечеа
|14
|нп
|Такефуса Кубо
|1
|вр
|Серхио Эррера
|12
|зщ
|Хесус Аресо
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|22
|зщ
|Флавьен Бойомо
|6
|пз
|Лукас Торро
|8
|пз
|Пабло Ибаньес
|14
|пз
|Рубен Гарсия
|10
|пз
|Аймар Орос
|23
|пз
|Абель Бретонес
|19
|нп
|Брайан Сарагоса
|17
|нп
|Анте Будимир
Главные тренеры
|Иманол Альгуасиль
|Висенте Морено
История личных встреч
|31.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 2
|10.02.2024
|Испания - Примера
|24-й тур
|0 : 1
|17.01.2024
|Кубок Испании
|1/8 финала
|0 : 2
|02.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 1
|28.04.2023
|Испания - Примера
|32-й тур
|0 : 2
|31.12.2022
|Испания - Примера
|15-й тур
|2 : 0
|27.02.2022
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 0
|07.11.2021
|Испания - Примера
|13-й тур
|0 : 2
|22.05.2021
|Испания - Примера
|38-й тур
|0 : 1
|03.01.2021
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 1
|24.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 2
|19.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|0 : 1
|06.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|1 : 1
|03.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 2
|28.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|3 : 0
|19.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|1 : 2
|05.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|1 : 1
|28.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|4 : 2
|24.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|0 : 0
|21.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|10
|27
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|10
|24
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|11
|21
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|10
|20
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|10
|17
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Мальорка
|10
|17
|7
|Райо Вальекано
|11
|16
|8
|Севилья
|11
|15
|9
|Бетис
|10
|15
|10
|Осасуна
|10
|15
|11
|Сельта
|10
|13
|12
|Реал Сосьедад
|10
|12
|13
|Жирона
|11
|12
|14
|Эспаньол
|11
|10
|15
|Алавес
|11
|10
|16
|Хетафе
|10
|9
|17
|Лас-Пальмас
|11
|9
| 18
Зона вылета
|Леганес
|10
|8
| 19
Зона вылета
|Вальядолид
|11
|8
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|10
|6