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Норвич Сити - Мидлсбро 27 Октября прямая трансляция

Стадион: Кэрроу Роуд (Норвич, Англия), вместимость: 27606
27 Октября 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 12-й тур
Норвич Сити
Мидлсбро

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвич Сити - Мидлсбро, которое состоится 27 Октября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Кэрроу Роуд (Норвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Норвич Сити
Норидж
Мидлсбро
Мидлсбро
История личных встреч
06.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Мидлсбро3 : 1Норвич Сити
24.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Норвич Сити1 : 2Мидлсбро
14.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Мидлсбро5 : 1Норвич Сити
12.11.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Норвич Сити1 : 2Мидлсбро
30.01.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 27-й тур Норвич Сити0 : 0Мидлсбро
21.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Мидлсбро0 : 1Норвич Сити
30.03.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Мидлсбро0 : 1Норвич Сити
15.09.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Норвич Сити1 : 0Мидлсбро
03.02.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 30-й тур Норвич Сити1 : 0Мидлсбро
26.09.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Мидлсбро0 : 1Норвич Сити
22.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур 2 : 2Норвич Сити
19.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур 1 : 1Норвич Сити
05.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур Норвич Сити4 : 0
01.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур Норвич Сити1 : 1
28.09.2024 Англия — Чемпионшип 7-й тур 2 : 3Норвич Сити
23.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур Мидлсбро1 : 0
19.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур Мидлсбро0 : 2
05.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур 2 : 1Мидлсбро
01.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур 0 : 1Мидлсбро
28.09.2024 Англия — Чемпионшип 7-й тур Мидлсбро2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд1228
2
Повышение
Бёрнли1223
3
Плей-офф
Лидс Юнайтед1223
4
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед1222
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион1220
6
Плей-офф
Блэкберн Роверс1219
7 Уотфорд1219
8 Норвич Сити1117
9 Мидлсбро1117
10 Миллуолл1216
11 Бристоль Сити1216
12 Дерби Каунти1215
13 Шеффилд Уэнсдей1215
14 Оксфорд Юнайтед1214
15 Халл Сити1214
16 Престон Норт Энд1214
17 Суонси Сити1213
18 Ковентри Сити1212
19 Сток Сити1212
20 Кардифф Сити1212
21 Плимут Аргайл1212
22
Зона вылета
Лутон Таун1211
23
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс129
24
Зона вылета
Портсмут128

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