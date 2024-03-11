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Гагра - Колхети-1913 27 Октября прямая трансляция

27 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 30-й тур
Гагра
Колхети-1913

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гагра - Колхети-1913, которое состоится 27 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 30-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гагра
Гагра
Колхети-1913
Поти
История личных встреч
17.08.2024 Грузия — Высшая лига 21-й тур Колхети-19132 : 1Гагра
01.05.2024 Грузия — Высшая лига 12-й тур Гагра2 : 0Колхети-1913
11.03.2024 Грузия — Высшая лига 3-й тур Колхети-19132 : 1Гагра
18.10.2024 Грузия — Высшая лига 29-й тур 3 : 2Гагра
06.10.2024 Грузия — Высшая лига 28-й тур Гагра0 : 5
01.10.2024 Грузия — Высшая лига 27-й тур Гагра0 : 0
26.09.2024 Грузия — Высшая лига 26-й тур 1 : 1Гагра
22.09.2024 Грузия — Высшая лига 25-й тур Гагра0 : 3
19.10.2024 Грузия — Высшая лига 29-й тур Колхети-19130 : 0
05.10.2024 Грузия — Высшая лига 28-й тур Колхети-19130 : 1
01.10.2024 Грузия — Высшая лига 27-й тур Колхети-19132 : 2
27.09.2024 Грузия — Высшая лига 26-й тур 3 : 2Колхети-1913
22.09.2024 Грузия — Высшая лига 25-й тур Колхети-19132 : 6
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Дила2958
2
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало2958
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо Кт2957
4 Динамо Бт2945
5 Динамо Тб2938
6 Самгурали2931
7 Колхети-19132930
8
Стыковая зона
Гагра2926
9
Стыковая зона
Самтредиа2926
10
Зона вылета
Телави2924

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