Ноттингем Форест - Вест Хэм Юнайтед 02 Ноября прямая трансляция
Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30576
02 Ноября 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 02 Ноября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
|26
|вр
|Матц Селс
|34
|зщ
|Ола Айна
|31
|зщ
|Никола Миленкович
|5
|зщ
|Мурилло
|19
|зщ
|Алекс Морено
|22
|пз
|Райан Йейтс
|16
|пз
|Николас Домингес
|8
|пз
|Эллиот Андерсон
|21
|нп
|Энтони Эланга
|14
|нп
|Каллум Хадсон-Одои
|11
|нп
|Крис Вуд
|1
|вр
|Лукаш Фабианьски
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|25
|зщ
|Жан-Клер Тодибо
|26
|зщ
|Макс Килман
|33
|зщ
|Эмерсон Палмиери
|19
|пз
|Эдсон Альварес
|28
|пз
|Томаш Соучек
|10
|пз
|Лукас Пакета
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
|7
|нп
|Крисенсио Саммервилл
|9
|нп
|Майкл Антонио
Главные тренеры
|Нуну Эшпириту Санту
|Хулен Лопетеги
История личных встреч
|17.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 0
|12.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 2
|25.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|4 : 0
|14.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 0
|05.01.2014
|Кубок Англии
|1/32 финала
|5 : 0
|25.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 3
|21.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|06.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 1
|28.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 1
|22.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 2
|27.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|19.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|4 : 1
|05.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|4 : 1
|28.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|25.09.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|5 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|9
|23
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|9
|22
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|9
|18
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|9
|18
| 5
Лига Европы
|Челси
|9
|17
|6
|Брайтон энд Хоув Альбион
|9
|16
|7
|Ноттингем Форест
|9
|16
|8
|Тоттенхэм Хотспур
|9
|13
|9
|Брентфорд
|9
|13
|10
|Фулхэм
|9
|12
|11
|Борнмут
|9
|12
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|12
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|9
|11
|14
|Манчестер Юнайтед
|9
|11
|15
|Лестер Сити
|9
|9
|16
|Эвертон
|9
|9
|17
|Кристал Пэлас
|9
|6
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|9
|4
| 19
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|9
|2
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|9
|1