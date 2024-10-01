01:18 ()
Онлайн трансляции
Пятница 01 ноября
Суббота 02 ноября
Свернуть список

Ноттингем Форест - Вест Хэм Юнайтед 02 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30576
02 Ноября 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Ноттингем Форест
Вест Хэм Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 02 Ноября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
26 Бельгия вр Матц Селс
34 Нигерия зщ Ола Айна
31 Сербия зщ Никола Миленкович
5 Бразилия зщ Мурилло
19 Испания зщ Алекс Морено
22 Англия пз Райан Йейтс
16 Аргентина пз Николас Домингес
8 Шотландия пз Эллиот Андерсон
21 Швеция нп Энтони Эланга
14 Англия нп Каллум Хадсон-Одои
11 Новая Зеландия нп Крис Вуд
1 Польша вр Лукаш Фабианьски
29 Англия зщ Аарон Ван-Биссака
25 Франция зщ Жан-Клер Тодибо
26 Англия зщ Макс Килман
33 Италия зщ Эмерсон Палмиери
19 Мексика пз Эдсон Альварес
28 Чехия пз Томаш Соучек
10 Бразилия пз Лукас Пакета
20 Англия нп Джаррод Боуэн
7 Нидерланды нп Крисенсио Саммервилл
9 Ямайка нп Майкл Антонио
Главные тренеры
Португалия Нуну Эшпириту Санту
Испания Хулен Лопетеги
История личных встреч
17.02.2024 Англия - Премьер-лига 25-й тур Ноттингем Форест2 : 0Вест Хэм Юнайтед
12.11.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 2Ноттингем Форест
25.02.2023 Англия - Премьер-лига 25-й тур Вест Хэм Юнайтед4 : 0Ноттингем Форест
14.08.2022 Англия - Премьер-лига 2-й тур Ноттингем Форест1 : 0Вест Хэм Юнайтед
05.01.2014 Кубок Англии 1/32 финала Ноттингем Форест5 : 0Вест Хэм Юнайтед
25.10.2024 Англия — Премьер-лига 9-й тур 1 : 3Ноттингем Форест
21.10.2024 Англия — Премьер-лига 8-й тур Ноттингем Форест1 : 0
06.10.2024 Англия — Премьер-лига 7-й тур 1 : 1Ноттингем Форест
28.09.2024 Англия — Премьер-лига 6-й тур Ноттингем Форест0 : 1
22.09.2024 Англия — Премьер-лига 5-й тур 2 : 2Ноттингем Форест
27.10.2024 Англия — Премьер-лига 9-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 1
19.10.2024 Англия — Премьер-лига 8-й тур 4 : 1Вест Хэм Юнайтед
05.10.2024 Англия — Премьер-лига 7-й тур Вест Хэм Юнайтед4 : 1
28.09.2024 Англия — Премьер-лига 6-й тур 1 : 1Вест Хэм Юнайтед
25.09.2024 Англия — Кубок лиги 1/16 финала 5 : 1Вест Хэм Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити923
2
Лига чемпионов
Ливерпуль922
3
Лига чемпионов
Арсенал918
4
Лига чемпионов
Астон Вилла918
5
Лига Европы
Челси917
6 Брайтон энд Хоув Альбион916
7 Ноттингем Форест916
8 Тоттенхэм Хотспур913
9 Брентфорд913
10 Фулхэм912
11 Борнмут912
12 Ньюкасл Юнайтед912
13 Вест Хэм Юнайтед911
14 Манчестер Юнайтед911
15 Лестер Сити99
16 Эвертон99
17 Кристал Пэлас96
18
Зона вылета
Ипсвич Таун94
19
Зона вылета
Вулверхэмптон92
20
Зона вылета
Саутгемптон91

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close