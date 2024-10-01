Саутгемптон - Эвертон 02 Ноября прямая трансляция
Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
02 Ноября 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Эвертон, которое состоится 02 Ноября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Эвертон
Ливерпуль
|30
|вр
|Аарон Рамсдейл
|2
|зщ
|Кайл Уолкер-Питерс
|6
|зщ
|Тейлор Харвуд-Беллис
|35
|зщ
|Ян Беднарек
|5
|зщ
|Джек Стивенс
|16
|зщ
|Юкинари Сугавара
|18
|пз
|Матеуш Фернандеш
|10
|пз
|Адам Лаллана
|7
|пз
|Джо Арибо
|33
|нп
|Тайлер Диблинг
|19
|нп
|Кэмерон Арчер
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|18
|зщ
|Эшли Янг
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|5
|зщ
|Майкл Кин
|19
|зщ
|Виталий Миколенко
|27
|пз
|Идрисса Гейе
|8
|пз
|Орель Мангала
|16
|пз
|Абдулайе Дукуре
|11
|нп
|Джек Харрисон
|10
|нп
|Илиман Ндиайе
|9
|нп
|Доминик Калверт-Льюин
Главные тренеры
|Расселл Мартин
|Шон Дайч
История личных встреч
|17.09.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 1 5 : 6
|14.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 2
|01.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2
|19.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 0
|14.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|3 : 1
|01.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 0
|25.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 0
|09.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 1
|09.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 2
|19.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 1
|29.10.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|3 : 2
|26.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|19.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 3
|05.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 1
|30.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|26.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
|19.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 2
|05.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 0
|28.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 1
|21.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|9
|23
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|9
|22
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|9
|18
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|9
|18
| 5
Лига Европы
|Челси
|9
|17
|6
|Брайтон энд Хоув Альбион
|9
|16
|7
|Ноттингем Форест
|9
|16
|8
|Тоттенхэм Хотспур
|9
|13
|9
|Брентфорд
|9
|13
|10
|Фулхэм
|9
|12
|11
|Борнмут
|9
|12
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|12
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|9
|11
|14
|Манчестер Юнайтед
|9
|11
|15
|Лестер Сити
|9
|9
|16
|Эвертон
|9
|9
|17
|Кристал Пэлас
|9
|6
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|9
|4
| 19
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|9
|2
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|9
|1