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Саутгемптон - Эвертон 02 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
02 Ноября 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Саутгемптон
Эвертон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Эвертон, которое состоится 02 Ноября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Эвертон
Ливерпуль
30АнглияврАарон Рамсдейл
2АнглиязщКайл Уолкер-Питерс
6АнглиязщТейлор Харвуд-Беллис
35ПольшазщЯн Беднарек
5АнглиязщДжек Стивенс
16ЯпониязщЮкинари Сугавара
18ПортугалияпзМатеуш Фернандеш
10АнглияпзАдам Лаллана
7НигерияпзДжо Арибо
33АнглиянпТайлер Диблинг
19АнглиянпКэмерон Арчер
1АнглияврДжордан Пикфорд
18АнглиязщЭшли Янг
6АнглиязщДжеймс Тарковски
5АнглиязщМайкл Кин
19УкраиназщВиталий Миколенко
27СенегалпзИдрисса Гейе
8БельгияпзОрель Мангала
16МалипзАбдулайе Дукуре
11АнглиянпДжек Харрисон
10СенегалнпИлиман Ндиайе
9АнглиянпДоминик Калверт-Льюин
Главные тренеры
ШотландияРасселл Мартин
АнглияШон Дайч
История личных встреч
17.09.2024Англия — Кубок лиги1/16 финалаЭвертон1 : 1 5 : 6Саутгемптон
14.01.2023Англия - Премьер-лига20-й турЭвертон1 : 2Саутгемптон
01.10.2022Англия - Премьер-лига9-й турСаутгемптон1 : 2Эвертон
19.02.2022Англия - Премьер-лига26-й турСаутгемптон2 : 0Эвертон
14.08.2021Англия - Премьер-лига1-й турЭвертон3 : 1Саутгемптон
01.03.2021Англия - Премьер-лига26-й турЭвертон1 : 0Саутгемптон
25.10.2020Англия - Премьер-лига6-й турСаутгемптон2 : 0Эвертон
09.07.2020Англия - Премьер-лига34-й турЭвертон1 : 1Саутгемптон
09.11.2019Англия - Премьер-лига12-й турСаутгемптон1 : 2Эвертон
19.01.2019Англия - Премьер-лига23-й турСаутгемптон2 : 1Эвертон
29.10.2024Англия — Кубок лиги1/8 финалаСаутгемптон3 : 2
26.10.2024Англия — Премьер-лига9-й тур1 : 0Саутгемптон
19.10.2024Англия — Премьер-лига8-й турСаутгемптон2 : 3
05.10.2024Англия — Премьер-лига7-й тур3 : 1Саутгемптон
30.09.2024Англия — Премьер-лига6-й тур3 : 1Саутгемптон
26.10.2024Англия — Премьер-лига9-й турЭвертон1 : 1
19.10.2024Англия — Премьер-лига8-й тур0 : 2Эвертон
05.10.2024Англия — Премьер-лига7-й турЭвертон0 : 0
28.09.2024Англия — Премьер-лига6-й турЭвертон2 : 1
21.09.2024Англия — Премьер-лига5-й тур1 : 1Эвертон
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити923
2
Лига чемпионов
Ливерпуль922
3
Лига чемпионов
Арсенал918
4
Лига чемпионов
Астон Вилла918
5
Лига Европы
Челси917
6 Брайтон энд Хоув Альбион916
7 Ноттингем Форест916
8 Тоттенхэм Хотспур913
9 Брентфорд913
10 Фулхэм912
11 Борнмут912
12 Ньюкасл Юнайтед912
13 Вест Хэм Юнайтед911
14 Манчестер Юнайтед911
15 Лестер Сити99
16 Эвертон99
17 Кристал Пэлас96
18
Зона вылета
Ипсвич Таун94
19
Зона вылета
Вулверхэмптон92
20
Зона вылета
Саутгемптон91

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