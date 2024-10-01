Бавария - Унион 02 Ноября прямая трансляция
Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
02 Ноября 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 9-й тур
Главный судья: Маттиас Йёлленбек (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Унион, которое состоится 02 Ноября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бавария
Мюнхен
Унион
Берлин
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|22
|зщ
|Рафаэл Геррейру
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|16
|пз
|Жоау Пальинья
|42
|пз
|Джамал Мусиала
|17
|нп
|Майкл Олисе
|7
|нп
|Серж Гнабри
|9
|нп
|Гарри Кейн
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|5
|зщ
|Данило Дуки
|2
|зщ
|Кевин Фогт
|4
|зщ
|Диогу Лейте
|28
|зщ
|Кристофер Триммель
|15
|зщ
|Том Роте
|36
|пз
|Алёша Кемляйн
|8
|пз
|Рани Хедира
|11
|пз
|Чон У Ён
|7
|пз
|Йорбе Вертессен
|16
|нп
|Бенедикт Холлербах
Главные тренеры
|Венсан Компани
|Бо Свенссон
История личных встреч
|20.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 5
|24.01.2024
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|1 : 0
|26.02.2023
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|3 : 0
|03.09.2022
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|1 : 1
|19.03.2022
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|4 : 0
|30.10.2021
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 5
|10.04.2021
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 1
|12.12.2020
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|1 : 1
|17.05.2020
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|0 : 2
|26.10.2019
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 1
|30.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|0 : 4
|27.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|0 : 5
|23.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|4 : 1
|19.10.2024
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|4 : 0
|06.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|3 : 3
|30.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 0
|27.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|1 : 1
|20.10.2024
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|0 : 2
|05.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|2 : 1
|28.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|8
|20
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|8
|20
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|8
|15
| 4
Лига чемпионов
|Унион
|8
|15
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|8
|15
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|8
|14
|7
|Боруссия Д
|8
|13
|8
|Штутгарт
|8
|12
|9
|Вердер
|8
|12
|10
|Хайденхайм
|8
|10
|11
|Боруссия М
|8
|10
|12
|Аугсбург
|8
|10
|13
|Майнц
|8
|9
|14
|Вольфсбург
|8
|8
|15
|Хоффенхайм
|8
|8
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|8
|5
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|8
|2
| 18
Зона вылета
|Бохум
|8
|1