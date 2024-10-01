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Бавария - Унион 02 Ноября прямая трансляция

Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
02 Ноября 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 9-й тур
Главный судья: Маттиас Йёлленбек (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия);
Бавария
Унион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Унион, которое состоится 02 Ноября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен
Унион
Берлин
1ГерманияврМануэль Нойер
22ПортугалиязщРафаэл Геррейру
2ФранциязщДеотшанкюль Юпамекано
3Южная КореязщКим Мин Джэ
19КанадазщАльфонсо Дэвис
6ГерманияпзЙозуа Киммих
16ПортугалияпзЖоау Пальинья
42ГерманияпзДжамал Мусиала
17ФранциянпМайкл Олисе
7ГерманиянпСерж Гнабри
9АнглиянпГарри Кейн
1ДанияврФредерик Рённов
5НидерландызщДанило Дуки
2ГерманиязщКевин Фогт
4ПортугалиязщДиогу Лейте
28АвстриязщКристофер Триммель
15ГерманиязщТом Роте
36ГерманияпзАлёша Кемляйн
8ГерманияпзРани Хедира
11Южная КореяпзЧон У Ён
7БельгияпзЙорбе Вертессен
16ГерманиянпБенедикт Холлербах
Главные тренеры
БельгияВенсан Компани
ДанияБо Свенссон
История личных встреч
20.04.2024Германия - Бундеслига30-й турУнион1 : 5Бавария
24.01.2024Германия - Бундеслига13-й турБавария1 : 0Унион
26.02.2023Германия - Бундеслига22-й турБавария3 : 0Унион
03.09.2022Германия - Бундеслига5-й турУнион1 : 1Бавария
19.03.2022Германия - Бундеслига27-й турБавария4 : 0Унион
30.10.2021Германия - Бундеслига10-й турУнион2 : 5Бавария
10.04.2021Германия - Бундеслига28-й турБавария1 : 1Унион
12.12.2020Германия - Бундеслига11-й турУнион1 : 1Бавария
17.05.2020Германия - Бундеслига26-й турУнион0 : 2Бавария
26.10.2019Германия - Бундеслига9-й турБавария2 : 1Унион
30.10.2024Кубок Германии1/16 финала0 : 4Бавария
27.10.2024Германия — Бундеслига8-й тур0 : 5Бавария
23.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 3-й тур4 : 1Бавария
19.10.2024Германия — Бундеслига7-й турБавария4 : 0
06.10.2024Германия — Бундеслига6-й тур3 : 3Бавария
30.10.2024Кубок Германии1/16 финала2 : 0Унион
27.10.2024Германия — Бундеслига8-й турУнион1 : 1
20.10.2024Германия — Бундеслига7-й тур0 : 2Унион
05.10.2024Германия — Бундеслига6-й турУнион2 : 1
28.09.2024Германия — Бундеслига5-й тур1 : 0Унион
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария820
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг820
3
Лига чемпионов
Байер815
4
Лига чемпионов
Унион815
5
Лига Европы
Фрайбург815
6
Квалификация Лиги конференций
Айнтрахт Ф814
7 Боруссия Д813
8 Штутгарт812
9 Вердер812
10 Хайденхайм810
11 Боруссия М810
12 Аугсбург810
13 Майнц89
14 Вольфсбург88
15 Хоффенхайм88
16
Стыковая зона
Санкт-Паули85
17
Зона вылета
Хольштайн82
18
Зона вылета
Бохум81

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