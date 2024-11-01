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Хоффенхайм - Лион 07 Ноября прямая трансляция

Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
07 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 4-й тур
Хоффенхайм
Лион

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Лион, которое состоится 07 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм, Германия
Лион
Лион, Франция
Главные тренеры
СШАПеллегрино Матараццо
ФранцияПьер Саж
История личных встреч
07.11.2018Лига чемпионовГруппа F. 4-й турЛион2 : 2Хоффенхайм
23.10.2018Лига чемпионовГруппа F. 3-й турХоффенхайм3 : 3Лион
02.11.2024Германия — Бундеслига9-й турХоффенхайм0 : 2
30.10.2024Кубок Германии1/16 финалаХоффенхайм2 : 1
27.10.2024Германия — Бундеслига8-й тур0 : 0Хоффенхайм
24.10.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 3-й тур2 : 0Хоффенхайм
19.10.2024Германия — Бундеслига7-й турХоффенхайм3 : 1
01.11.2024Франция — Лига 110-й тур1 : 1Лион
27.10.2024Франция — Лига 19-й турЛион2 : 2
24.10.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 3-й турЛион0 : 1
20.10.2024Франция — Лига 18-й тур0 : 4Лион
06.10.2024Франция — Лига 17-й турЛион2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Лацио39
2
1/8 финала
Тоттенхэм Хотспур39
3
1/8 финала
Андерлехт39
4
1/8 финала
Аякс37
5
1/8 финала
Галатасарай37
6
1/8 финала
Айнтрахт Ф37
7
1/8 финала
Мидтьюлланн37
8
1/8 финала
Атлетик Б37
9
Плей-офф
Будё-Глимт37
10
Плей-офф
Лион36
11
Плей-офф
Рейнджерс36
12
Плей-офф
Олимпиакос36
13
Плей-офф
Стяуа36
14
Плей-офф
Бешикташ46
15
Плей-офф
Фенербахче35
16
Плей-офф
Порту34
17
Плей-офф
Славия П34
18
Плей-офф
Реал Сосьедад34
19
Плей-офф
Хоффенхайм34
20
Плей-офф
Рома34
21
Плей-офф
Виктория Пльзень33
22
Плей-офф
Манчестер Юнайтед33
23
Плей-офф
Эльфсборг33
24
Плей-офф
Ференцварош33
25 АЗ Алкмар33
26 Мальмё43
27 Брага33
28 Твенте32
29 Юнион31
30 ПАОК31
31 РФШ31
32 Ницца31
33 Лудогорец31
34 Маккаби Т-А30
35 Динамо К30
36 Карабах30

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