Дженоа - Комо 07 Ноября прямая трансляция
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
07 Ноября 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 12-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия);
Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Комо, которое состоится 07 Ноября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дженоа
Генуя
Комо
Комо
|1
|вр
|Никола Леали
|14
|зщ
|Алессандро Вольякко
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|33
|зщ
|Алан Маттурро
|59
|зщ
|Алессандро Дзаноли
|3
|зщ
|Аарон Кариколь
|2
|пз
|Мортен Торсбю
|47
|пз
|Милан Бадель
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|19
|нп
|Андреа Пинамонти
|21
|нп
|Джефф Эхатор
|25
|вр
|Пепе Рейна
|5
|зщ
|Эдоардо Гольданига
|13
|зщ
|Альберто Доссена
|2
|зщ
|Марк-Оливер Кемпф
|18
|зщ
|Альберто Морено
|26
|пз
|Янник Энгельхардт
|79
|пз
|Николас Пас
|4
|пз
|Бенджамин Коне
|10
|нп
|Патрик Кутроне
|7
|нп
|Габриэл Стрефезза
|11
|нп
|Андреа Белотти
Главные тренеры
|Альберто Джилардино
|Сеск Фабрегас
История личных встреч
|10.04.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 32-й тур
|2 : 2
|13.11.2022
|Италия - Серия B
|Серия В. 13-й тур
|1 : 1
|04.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 1
|31.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|0 : 1
|27.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|3 : 0
|19.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|2 : 2
|05.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|5 : 1
|04.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|1 : 0
|31.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 5
|25.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|1 : 0
|19.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|1 : 1
|04.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|11
|25
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|11
|24
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|11
|22
| 4
Лига чемпионов
|Фиорентина
|11
|22
| 5
Лига Европы
|Лацио
|11
|22
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ювентус
|11
|21
|7
|Милан
|10
|17
|8
|Удинезе
|11
|16
|9
|Болонья
|10
|15
|10
|Торино
|11
|14
|11
|Эмполи
|11
|14
|12
|Рома
|11
|13
|13
|Верона
|11
|12
|14
|Кальяри
|11
|9
|15
|Дженоа
|11
|9
|16
|Комо
|11
|9
|17
|Парма
|11
|9
| 18
Зона вылета
|Монца
|11
|8
| 19
Зона вылета
|Венеция
|11
|8
| 20
Зона вылета
|Лечче
|11
|8