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Дженоа - Комо 07 Ноября прямая трансляция

Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
07 Ноября 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 12-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия);
Дженоа
Комо

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Комо, которое состоится 07 Ноября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дженоа
Генуя
Комо
Комо
1 Италия вр Никола Леали
14 Италия зщ Алессандро Вольякко
22 Мексика зщ Хоан Васкес
33 Уругвай зщ Алан Маттурро
59 Италия зщ Алессандро Дзаноли
3 Испания зщ Аарон Кариколь
2 Норвегия пз Мортен Торсбю
47 Хорватия пз Милан Бадель
32 Дания пз Мортен Френнруп
19 Италия нп Андреа Пинамонти
21 Италия нп Джефф Эхатор
25 Испания вр Пепе Рейна
5 Италия зщ Эдоардо Гольданига
13 Италия зщ Альберто Доссена
2 Германия зщ Марк-Оливер Кемпф
18 Испания зщ Альберто Морено
26 Германия пз Янник Энгельхардт
79 Аргентина пз Николас Пас
4 Кот-д'Ивуар пз Бенджамин Коне
10 Италия нп Патрик Кутроне
7 Бразилия нп Габриэл Стрефезза
11 Италия нп Андреа Белотти
Главные тренеры
Италия Альберто Джилардино
Испания Сеск Фабрегас
История личных встреч
10.04.2023 Италия - Серия B Серия В. 32-й тур Комо2 : 2Дженоа
13.11.2022 Италия - Серия B Серия В. 13-й тур Дженоа1 : 1Комо
04.11.2024 Италия — Серия А 11-й тур 0 : 1Дженоа
31.10.2024 Италия — Серия А 10-й тур Дженоа0 : 1
27.10.2024 Италия — Серия А 9-й тур 3 : 0Дженоа
19.10.2024 Италия — Серия А 8-й тур Дженоа2 : 2
05.10.2024 Италия — Серия А 7-й тур 5 : 1Дженоа
04.11.2024 Италия — Серия А 11-й тур 1 : 0Комо
31.10.2024 Италия — Серия А 10-й тур Комо1 : 5
25.10.2024 Италия — Серия А 9-й тур 1 : 0Комо
19.10.2024 Италия — Серия А 8-й тур Комо1 : 1
04.10.2024 Италия — Серия А 7-й тур 3 : 1Комо
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи1125
2
Лига чемпионов
Интер М1124
3
Лига чемпионов
Аталанта1122
4
Лига чемпионов
Фиорентина1122
5
Лига Европы
Лацио1122
6
Квалификация Лиги конференций
Ювентус1121
7 Милан1017
8 Удинезе1116
9 Болонья1015
10 Торино1114
11 Эмполи1114
12 Рома1113
13 Верона1112
14 Кальяри119
15 Дженоа119
16 Комо119
17 Парма119
18
Зона вылета
Монца118
19
Зона вылета
Венеция118
20
Зона вылета
Лечче118

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