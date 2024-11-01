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Вест Бромвич Альбион - Бёрнли 07 Ноября прямая трансляция

Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003
07 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 14-й тур
Вест Бромвич Альбион
Бёрнли

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Бромвич Альбион - Бёрнли, которое состоится 07 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Бёрнли
Бёрнли
Главные тренеры
Испания Карлос Корберан
История личных встреч
20.01.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Бёрнли2 : 1Вест Бромвич Альбион
02.09.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 1Бёрнли
20.02.2021 Англия - Премьер-лига 25-й тур Бёрнли0 : 0Вест Бромвич Альбион
19.10.2020 Англия - Премьер-лига 5-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 0Бёрнли
31.03.2018 Англия - Премьер-лига 32-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 2Бёрнли
19.08.2017 Англия - Премьер-лига 2-й тур Бёрнли0 : 1Вест Бромвич Альбион
06.05.2017 Англия - Премьер-лига 36-й тур Бёрнли2 : 2Вест Бромвич Альбион
21.11.2016 Англия - Премьер-лига 12-й тур Вест Бромвич Альбион4 : 0Бёрнли
08.02.2015 Англия - Премьер-лига 24-й тур Бёрнли2 : 2Вест Бромвич Альбион
28.09.2014 Англия - Премьер-лига 6-й тур Вест Бромвич Альбион4 : 0Бёрнли
01.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур 1 : 1Вест Бромвич Альбион
26.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 0
23.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур 0 : 0Вест Бромвич Альбион
19.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур 1 : 1Вест Бромвич Альбион
05.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 0
03.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур 1 : 0Бёрнли
26.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур Бёрнли0 : 0
23.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур 1 : 1Бёрнли
19.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур 0 : 2Бёрнли
05.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур Бёрнли0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд1329
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед1428
3
Плей-офф
Лидс Юнайтед1426
4
Плей-офф
Бёрнли1323
5
Плей-офф
Миллуолл1422
6
Плей-офф
Уотфорд1422
7 Вест Бромвич Альбион1321
8 Мидлсбро1421
9 Суонси Сити1419
10 Блэкберн Роверс1419
11 Бристоль Сити1419
12 Норвич Сити1418
13 Дерби Каунти1418
14 Сток Сити1418
15 Шеффилд Уэнсдей1418
16 Оксфорд Юнайтед1417
17 Ковентри Сити1415
18 Халл Сити1415
19 Кардифф Сити1315
20 Плимут Аргайл1415
21 Престон Норт Энд1314
22
Зона вылета
Лутон Таун1312
23
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс1410
24
Зона вылета
Портсмут149

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