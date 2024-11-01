Вест Бромвич Альбион - Бёрнли 07 Ноября прямая трансляция
Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003
07 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 14-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Бромвич Альбион - Бёрнли, которое состоится 07 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Бёрнли
Бёрнли
Главные тренеры
|Карлос Корберан
История личных встреч
|20.01.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 28-й тур
|2 : 1
|02.09.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|1 : 1
|20.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 0
|19.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 0
|31.03.2018
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 2
|19.08.2017
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 1
|06.05.2017
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 2
|21.11.2016
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|4 : 0
|08.02.2015
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 2
|28.09.2014
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|4 : 0
|01.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|13-й тур
|1 : 1
|26.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|12-й тур
|0 : 0
|23.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|11-й тур
|0 : 0
|19.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|10-й тур
|1 : 1
|05.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|9-й тур
|0 : 0
|03.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|13-й тур
|1 : 0
|26.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|12-й тур
|0 : 0
|23.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|11-й тур
|1 : 1
|19.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|10-й тур
|0 : 2
|05.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|9-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Сандерленд
|13
|29
| 2
Повышение
|Шеффилд Юнайтед
|14
|28
| 3
Плей-офф
|Лидс Юнайтед
|14
|26
| 4
Плей-офф
|Бёрнли
|13
|23
| 5
Плей-офф
|Миллуолл
|14
|22
| 6
Плей-офф
|Уотфорд
|14
|22
|7
|Вест Бромвич Альбион
|13
|21
|8
|Мидлсбро
|14
|21
|9
|Суонси Сити
|14
|19
|10
|Блэкберн Роверс
|14
|19
|11
|Бристоль Сити
|14
|19
|12
|Норвич Сити
|14
|18
|13
|Дерби Каунти
|14
|18
|14
|Сток Сити
|14
|18
|15
|Шеффилд Уэнсдей
|14
|18
|16
|Оксфорд Юнайтед
|14
|17
|17
|Ковентри Сити
|14
|15
|18
|Халл Сити
|14
|15
|19
|Кардифф Сити
|13
|15
|20
|Плимут Аргайл
|14
|15
|21
|Престон Норт Энд
|13
|14
| 22
Зона вылета
|Лутон Таун
|13
|12
| 23
Зона вылета
|Куинз Парк Рейнджерс
|14
|10
| 24
Зона вылета
|Портсмут
|14
|9