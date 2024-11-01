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Сандерленд - Ковентри Сити 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
09 Ноября 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 15-й тур
Сандерленд
Ковентри Сити

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Ковентри Сити, которое состоится 09 Ноября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Ковентри Сити
Ковентри
Главные тренеры
Франция Режис Ле Брис
Англия Марк Робинс
История личных встреч
23.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур Сандерленд0 : 3Ковентри Сити
26.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур Ковентри Сити0 : 0Сандерленд
25.02.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Ковентри Сити2 : 1Сандерленд
31.07.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Сандерленд1 : 1Ковентри Сити
01.03.2020 Англия - Первая лига Первая лига. 36-й тур Ковентри Сити1 : 0Сандерленд
23.11.2019 Англия - Первая лига Первая лига. 19-й тур Сандерленд1 : 1Ковентри Сити
13.04.2019 Англия - Первая лига Первая лига. 42-й тур Сандерленд4 : 5Ковентри Сити
29.09.2018 Англия - Первая лига Первая лига. 10-й тур Ковентри Сити1 : 1Сандерленд
06.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур 0 : 0Сандерленд
02.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур 0 : 0Сандерленд
26.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур Сандерленд2 : 0
23.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур 1 : 2Сандерленд
20.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур 0 : 1Сандерленд
06.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур Ковентри Сити1 : 2
02.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур 0 : 3Ковентри Сити
26.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур Ковентри Сити3 : 2
22.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур 1 : 1Ковентри Сити
19.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур 1 : 0Ковентри Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд1430
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед1428
3
Плей-офф
Лидс Юнайтед1426
4
Плей-офф
Бёрнли1424
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион1422
6
Плей-офф
Миллуолл1422
7 Уотфорд1422
8 Мидлсбро1421
9 Суонси Сити1419
10 Блэкберн Роверс1419
11 Бристоль Сити1419
12 Норвич Сити1418
13 Дерби Каунти1418
14 Сток Сити1418
15 Шеффилд Уэнсдей1418
16 Оксфорд Юнайтед1417
17 Ковентри Сити1415
18 Халл Сити1415
19 Лутон Таун1415
20 Престон Норт Энд1415
21 Кардифф Сити1415
22
Зона вылета
Плимут Аргайл1415
23
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс1410
24
Зона вылета
Портсмут149

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