Сандерленд - Ковентри Сити 09 Ноября прямая трансляция
Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
09 Ноября 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 15-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Ковентри Сити, которое состоится 09 Ноября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Ковентри Сити
Ковентри
Главные тренеры
|Режис Ле Брис
|Марк Робинс
История личных встреч
|23.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|0 : 3
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|0 : 0
|25.02.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 34-й тур
|2 : 1
|31.07.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|1 : 1
|01.03.2020
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 36-й тур
|1 : 0
|23.11.2019
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 19-й тур
|1 : 1
|13.04.2019
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 42-й тур
|4 : 5
|29.09.2018
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 10-й тур
|1 : 1
|06.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|14-й тур
|0 : 0
|02.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|13-й тур
|0 : 0
|26.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|12-й тур
|2 : 0
|23.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|11-й тур
|1 : 2
|20.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|10-й тур
|0 : 1
|06.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|14-й тур
|1 : 2
|02.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|13-й тур
|0 : 3
|26.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|12-й тур
|3 : 2
|22.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|11-й тур
|1 : 1
|19.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|10-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Сандерленд
|14
|30
| 2
Повышение
|Шеффилд Юнайтед
|14
|28
| 3
Плей-офф
|Лидс Юнайтед
|14
|26
| 4
Плей-офф
|Бёрнли
|14
|24
| 5
Плей-офф
|Вест Бромвич Альбион
|14
|22
| 6
Плей-офф
|Миллуолл
|14
|22
|7
|Уотфорд
|14
|22
|8
|Мидлсбро
|14
|21
|9
|Суонси Сити
|14
|19
|10
|Блэкберн Роверс
|14
|19
|11
|Бристоль Сити
|14
|19
|12
|Норвич Сити
|14
|18
|13
|Дерби Каунти
|14
|18
|14
|Сток Сити
|14
|18
|15
|Шеффилд Уэнсдей
|14
|18
|16
|Оксфорд Юнайтед
|14
|17
|17
|Ковентри Сити
|14
|15
|18
|Халл Сити
|14
|15
|19
|Лутон Таун
|14
|15
|20
|Престон Норт Энд
|14
|15
|21
|Кардифф Сити
|14
|15
| 22
Зона вылета
|Плимут Аргайл
|14
|15
| 23
Зона вылета
|Куинз Парк Рейнджерс
|14
|10
| 24
Зона вылета
|Портсмут
|14
|9