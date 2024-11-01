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РБ Лейпциг - Боруссия М 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: Лейпциг (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
09 Ноября 2024 года в 20:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 10-й тур
Главный судья: Кристиан Дингерт (Таллихтенберг, Германия);
РБ Лейпциг
Боруссия М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Боруссия М, которое состоится 09 Ноября 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Лейпциг (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Боруссия М
Мёнхенгладбах
1ВенгрияврПетер Гулачи
3НидерландызщЛютсхарел Гертрейда
16ГерманиязщЛукас Клостерман
4ВенгриязщВилли Орбан
39ГерманиязщБенджамин Хенрихс
14АвстрияпзКристоф Баумгартнер
8МалипзАмаду Айдара
18БельгияпзАртур Вермерен
7НорвегиянпАнтонио Нуса
11БельгиянпЛуа Опенда
30СловениянпБеньямин Шешко
33ГерманияврМориц Николас
29СШАзщДжозеф Скалли
3ЯпониязщКоу Итакура
5ГерманиязщМарвин Фридрих
26ГерманиязщЛукас Ульрих
27ГерманияпзРокко Райц
8ГерманияпзЮлиан Вайгль
9ФранцияпзФранк Онора
7АвстрияпзКевин Штёгер
25ГерманиянпРобин Хак
11ГерманиянпТим Кляйндинст
Главные тренеры
ГерманияМарко Розе
ШвейцарияХерардо Сеоане
История личных встреч
17.02.2024Германия - Бундеслига22-й турРБ Лейпциг2 : 0Боруссия М
23.09.2023Германия - Бундеслига5-й турБоруссия М0 : 1РБ Лейпциг
11.03.2023Германия - Бундеслига24-й турРБ Лейпциг3 : 0Боруссия М
17.09.2022Германия - Бундеслига7-й турБоруссия М3 : 0РБ Лейпциг
02.05.2022Германия - Бундеслига32-й турБоруссия М3 : 1РБ Лейпциг
11.12.2021Германия - Бундеслига15-й турРБ Лейпциг4 : 1Боруссия М
27.02.2021Германия - Бундеслига23-й турРБ Лейпциг3 : 2Боруссия М
31.10.2020Германия - Бундеслига6-й турБоруссия М1 : 0РБ Лейпциг
01.02.2020Германия - Бундеслига20-й турРБ Лейпциг2 : 2Боруссия М
30.08.2019Германия - Бундеслига3-й турБоруссия М1 : 3РБ Лейпциг
05.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 4-й тур3 : 1РБ Лейпциг
02.11.2024Германия — Бундеслига9-й тур2 : 1РБ Лейпциг
29.10.2024Кубок Германии1/16 финалаРБ Лейпциг4 : 2
26.10.2024Германия — Бундеслига8-й турРБ Лейпциг3 : 1
23.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 3-й турРБ Лейпциг0 : 1
03.11.2024Германия — Бундеслига9-й турБоруссия М4 : 1
30.10.2024Кубок Германии1/16 финала2 : 1Боруссия М
25.10.2024Германия — Бундеслига8-й тур1 : 1Боруссия М
19.10.2024Германия — Бундеслига7-й турБоруссия М3 : 2
04.10.2024Германия — Бундеслига6-й тур2 : 1Боруссия М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария923
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг920
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф917
4
Лига чемпионов
Байер916
5
Лига Европы
Боруссия Д916
6
Квалификация Лиги конференций
Фрайбург916
7 Унион915
8 Штутгарт913
9 Боруссия М913
10 Вердер912
11 Аугсбург911
12 Хайденхайм910
13 Майнц910
14 Вольфсбург99
15 Санкт-Паули98
16
Стыковая зона
Хоффенхайм98
17
Зона вылета
Хольштайн95
18
Зона вылета
Бохум91

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