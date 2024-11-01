РБ Лейпциг - Боруссия М 09 Ноября прямая трансляция
Стадион: Лейпциг (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
09 Ноября 2024 года в 20:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 10-й тур
Главный судья: Кристиан Дингерт (Таллихтенберг, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Боруссия М, которое состоится 09 Ноября 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Лейпциг (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Боруссия М
Мёнхенгладбах
|1
|вр
|Петер Гулачи
|3
|зщ
|Лютсхарел Гертрейда
|16
|зщ
|Лукас Клостерман
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|39
|зщ
|Бенджамин Хенрихс
|14
|пз
|Кристоф Баумгартнер
|8
|пз
|Амаду Айдара
|18
|пз
|Артур Вермерен
|7
|нп
|Антонио Нуса
|11
|нп
|Луа Опенда
|30
|нп
|Беньямин Шешко
|33
|вр
|Мориц Николас
|29
|зщ
|Джозеф Скалли
|3
|зщ
|Коу Итакура
|5
|зщ
|Марвин Фридрих
|26
|зщ
|Лукас Ульрих
|27
|пз
|Рокко Райц
|8
|пз
|Юлиан Вайгль
|9
|пз
|Франк Онора
|7
|пз
|Кевин Штёгер
|25
|нп
|Робин Хак
|11
|нп
|Тим Кляйндинст
Главные тренеры
|Марко Розе
|Херардо Сеоане
История личных встреч
|17.02.2024
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|2 : 0
|23.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|0 : 1
|11.03.2023
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|3 : 0
|17.09.2022
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|3 : 0
|02.05.2022
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 1
|11.12.2021
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|4 : 1
|27.02.2021
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|3 : 2
|31.10.2020
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|1 : 0
|01.02.2020
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|2 : 2
|30.08.2019
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|1 : 3
|05.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|3 : 1
|02.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|2 : 1
|29.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|4 : 2
|26.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|3 : 1
|23.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 1
|03.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|4 : 1
|30.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 1
|25.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|1 : 1
|19.10.2024
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|3 : 2
|04.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|9
|23
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|9
|20
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|9
|17
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|9
|16
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|9
|16
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фрайбург
|9
|16
|7
|Унион
|9
|15
|8
|Штутгарт
|9
|13
|9
|Боруссия М
|9
|13
|10
|Вердер
|9
|12
|11
|Аугсбург
|9
|11
|12
|Хайденхайм
|9
|10
|13
|Майнц
|9
|10
|14
|Вольфсбург
|9
|9
|15
|Санкт-Паули
|9
|8
| 16
Стыковая зона
|Хоффенхайм
|9
|8
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|9
|5
| 18
Зона вылета
|Бохум
|9
|1