Валвейк - НЕК Неймеген 09 Ноября прямая трансляция
Стадион: Мандемакерс (Валвейк, Нидерланды), вместимость: 7508
09 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур
Главный судья: Эрвин Бланк (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валвейк - НЕК Неймеген, которое состоится 09 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Мандемакерс (Валвейк, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Валвейк
Валвейк
НЕК Неймеген
Неймеген
|1
|вр
|Йерун Хаувен
|4
|зщ
|Лиам ван Гелдерен
|17
|зщ
|Рошон ван Эйма
|3
|зщ
|Дарио Ван ден Бёйс
|34
|зщ
|Люк Ваутерс
|24
|пз
|Годфрид Румерату
|30
|пз
|Daouda Weidmann
|23
|пз
|Рихард ван дер Венне
|18
|нп
|Силвестер ван дер Ватер
|19
|нп
|Рихонелл Маргарет
|9
|нп
|Оскар Завада
|22
|вр
|Робин Руфс
|2
|зщ
|Брайанн Перейра
|4
|зщ
|Иван Маркес
|3
|зщ
|Филиппе Сандлер
|24
|зщ
|Калвин Вердонк
|6
|пз
|Мес Худемакерс
|23
|пз
|Кодаи Сано
|32
|пз
|Вито ван Кроой
|7
|нп
|Робер Гонсалес
|10
|нп
|Сонтье Хансен
|18
|нп
|Коки Огава
Главные тренеры
|Хенк Фразер
|Рогьер Мейер
История личных встреч
|09.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|2 : 0
|26.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|3 : 0
|18.03.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|1 : 3
|13.11.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|6 : 1
|19.02.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|1 : 1
|05.12.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|2 : 1
|14.05.2019
|Нидерланды - Переходной турнир
|1-й раунд. 2-й матч
|3 : 0
|10.05.2019
|Нидерланды - Переходной турнир
|1-й раунд. 1-й матч
|2 : 0
|22.04.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|36-й тур
|2 : 1
|23.11.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|15-й тур
|1 : 0
|03.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|2 : 0
|30.10.2024
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|3 : 1
|26.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|4 : 1
|19.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|2 : 2
|05.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|3 : 2
|03.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|6 : 0
|29.10.2024
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|4 : 3 ДВ
|25.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|1 : 0
|19.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|3 : 0
|05.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|11
|30
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|10
|25
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|10
|25
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|11
|22
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|11
|21
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|11
|17
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|11
|17
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|11
|15
|9
|НАК Бреда
|11
|15
|10
|НЕК Неймеген
|11
|13
|11
|Виллем II
|11
|12
|12
|Хераклес
|11
|12
|13
|Спарта
|11
|11
|14
|Херенвен
|11
|11
|15
|Гронинген
|11
|9
| 16
Стыковая зона
|ПЕК Зволле
|11
|9
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|11
|6
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|11
|4