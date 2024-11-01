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Валвейк - НЕК Неймеген 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: Мандемакерс (Валвейк, Нидерланды), вместимость: 7508
09 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур
Главный судья: Эрвин Бланк (Нидерланды);
Валвейк
НЕК Неймеген

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валвейк - НЕК Неймеген, которое состоится 09 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Мандемакерс (Валвейк, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Валвейк
Валвейк
НЕК Неймеген
Неймеген
1 Нидерланды вр Йерун Хаувен
4 Нидерланды зщ Лиам ван Гелдерен
17 Кюрасао зщ Рошон ван Эйма
3 Бельгия зщ Дарио Ван ден Бёйс
34 Нидерланды зщ Люк Ваутерс
24 Нидерланды пз Годфрид Румерату
30 Франция пз Daouda Weidmann
23 Нидерланды пз Рихард ван дер Венне
18 Нидерланды нп Силвестер ван дер Ватер
19 Нидерланды нп Рихонелл Маргарет
9 Польша нп Оскар Завада
22 Нидерланды вр Робин Руфс
2 Франция зщ Брайанн Перейра
4 Испания зщ Иван Маркес
3 Нидерланды зщ Филиппе Сандлер
24 Нидерланды зщ Калвин Вердонк
6 Нидерланды пз Мес Худемакерс
23 Япония пз Кодаи Сано
32 Нидерланды пз Вито ван Кроой
7 Испания нп Робер Гонсалес
10 Нидерланды нп Сонтье Хансен
18 Япония нп Коки Огава
Главные тренеры
Нидерланды Хенк Фразер
Нидерланды Рогьер Мейер
История личных встреч
09.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 21-й тур Валвейк2 : 0НЕК Неймеген
26.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 3-й тур НЕК Неймеген3 : 0Валвейк
18.03.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Валвейк1 : 3НЕК Неймеген
13.11.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 14-й тур НЕК Неймеген6 : 1Валвейк
19.02.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур НЕК Неймеген1 : 1Валвейк
05.12.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 15-й тур Валвейк2 : 1НЕК Неймеген
14.05.2019 Нидерланды - Переходной турнир 1-й раунд. 2-й матч Валвейк3 : 0НЕК Неймеген
10.05.2019 Нидерланды - Переходной турнир 1-й раунд. 1-й матч НЕК Неймеген2 : 0Валвейк
22.04.2019 Нидерланды - Первый дивизион 36-й тур НЕК Неймеген2 : 1Валвейк
23.11.2018 Нидерланды - Первый дивизион 15-й тур Валвейк1 : 0НЕК Неймеген
03.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур Валвейк2 : 0
30.10.2024 Кубок Нидерландов 1-й раунд Валвейк3 : 1
26.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур 4 : 1Валвейк
19.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур Валвейк2 : 2
05.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур 3 : 2Валвейк
03.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур НЕК Неймеген6 : 0
29.10.2024 Кубок Нидерландов 1-й раунд НЕК Неймеген4 : 3 ДВ
25.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур 1 : 0НЕК Неймеген
19.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур НЕК Неймеген3 : 0
05.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур 1 : 0НЕК Неймеген
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1130
2
Лига чемпионов
Аякс1025
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт1025
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд1122
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1121
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1117
7
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна1117
8
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс1115
9 НАК Бреда1115
10 НЕК Неймеген1113
11 Виллем II1112
12 Хераклес1112
13 Спарта1111
14 Херенвен1111
15 Гронинген119
16
Стыковая зона
ПЕК Зволле119
17
Зона вылета
Алмере Сити116
18
Зона вылета
Валвейк114

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