Црвена Звезда - Штутгарт 27 Ноября прямая трансляция
Стадион: Райко Митич (Белград, Сербия), вместимость: 51862
27 Ноября 2024 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
Главный судья: Эрик Ламбрехтс (Бельгия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Црвена Звезда - Штутгарт, которое состоится 27 Ноября 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Райко Митич (Белград, Сербия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Штутгарт
Штутгарт, Германия
|18
|вр
|Омри Глазер
|66
|зщ
|Сёл Юн Ву
|24
|зщ
|Нассер Джига
|5
|зщ
|Урош Спаич
|23
|зщ
|Милан Родич
|21
|пз
|Тими Элшник
|55
|пз
|Андрия Максимович
|15
|пз
|Силас Катомпа Мвумпа
|6
|пз
|Раде Крунич
|8
|пз
|Гелор Канга
|9
|нп
|Шериф Ндиайе
|33
|вр
|Александр Нюбель
|4
|зщ
|Йоша Вагноман
|20
|зщ
|Леонидас Стергиу
|24
|зщ
|Юлиан Хабот
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|29
|пз
|Антони Руо
|16
|пз
|Атакан Каразор
|8
|нп
|Энцо Мийо
|27
|нп
|Крис Фюрих
|9
|нп
|Эрмедин Демирович
Главные тренеры
|Владан Милоевич
|Себастьян Хёнес
История личных встреч
|10.11.2024
|Сербия — Суперлига
|15-й тур
|0 : 1
|06.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 5
|03.11.2024
|Сербия — Суперлига
|14-й тур
|3 : 0
|26.10.2024
|Сербия — Суперлига
|13-й тур
|1 : 5
|22.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|5 : 1
|23.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|2 : 0
|10.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|2 : 3
|06.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 2
|01.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|0 : 0
|29.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Црвена Звезда» — «Штутгарт». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Ливерпуль
|4
|12
| 2
1/8 финала
|Спортинг
|4
|10
| 3
1/8 финала
|Монако
|4
|10
| 4
1/8 финала
|Брест
|4
|10
| 5
1/8 финала
|Интер М
|4
|10
| 6
1/8 финала
|Барселона
|4
|9
| 7
1/8 финала
|Боруссия Д
|4
|9
| 8
1/8 финала
|Астон Вилла
|4
|9
| 9
Плей-офф
|Атлетико М
|5
|9
| 10
Плей-офф
|Милан
|5
|9
| 11
Плей-офф
|Аталанта
|4
|8
| 12
Плей-офф
|Манчестер Сити
|4
|7
| 13
Плей-офф
|Ювентус
|4
|7
| 14
Плей-офф
|Арсенал
|4
|7
| 15
Плей-офф
|Байер
|4
|7
| 16
Плей-офф
|Лилль
|4
|7
| 17
Плей-офф
|Селтик
|4
|7
| 18
Плей-офф
|Динамо З
|4
|7
| 19
Плей-офф
|Бавария
|4
|6
| 20
Плей-офф
|Реал Мадрид
|4
|6
| 21
Плей-офф
|Бенфика
|4
|6
| 22
Плей-офф
|Фейеноорд
|4
|6
| 23
Плей-офф
|Брюгге
|4
|6
| 24
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|4
|5
|25
|ПСЖ
|4
|4
|26
|Штутгарт
|4
|4
|27
|Шахтёр
|4
|4
|28
|Спарта П
|5
|4
|29
|Жирона
|4
|3
|30
|Ред Булл Зальцбург
|4
|3
|31
|Болонья
|4
|1
|32
|РБ Лейпциг
|4
|0
|33
|Штурм
|4
|0
|34
|Янг Бойз
|4
|0
|35
|Црвена Звезда
|4
|0
|36
|Слован Бр
|5
|0