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Црвена Звезда - Штутгарт 27 Ноября прямая трансляция

Стадион: Райко Митич (Белград, Сербия), вместимость: 51862
27 Ноября 2024 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
Главный судья: Эрик Ламбрехтс (Бельгия);
Црвена Звезда
Штутгарт

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Црвена Звезда - Штутгарт, которое состоится 27 Ноября 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Райко Митич (Белград, Сербия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Штутгарт
Штутгарт, Германия
18ИзраильврОмри Глазер
66Южная КореязщСёл Юн Ву
24Буркина-ФасозщНассер Джига
5СербиязщУрош Спаич
23СербиязщМилан Родич
21СловенияпзТими Элшник
55СербияпзАндрия Максимович
15ДР КонгопзСилас Катомпа Мвумпа
6Босния и ГерцеговинапзРаде Крунич
8ГабонпзГелор Канга
9СенегалнпШериф Ндиайе
33ГерманияврАлександр Нюбель
4ГерманиязщЙоша Вагноман
20ШвейцариязщЛеонидас Стергиу
24ГерманиязщЮлиан Хабот
7ГерманиязщМаксимилиан Миттельштедт
6ГерманияпзАнгело Штиллер
29ФранцияпзАнтони Руо
16ТурцияпзАтакан Каразор
8ФранциянпЭнцо Мийо
27ГерманиянпКрис Фюрих
9Босния и ГерцеговинанпЭрмедин Демирович
Главные тренеры
СербияВладан Милоевич
ГерманияСебастьян Хёнес
История личных встреч
10.11.2024Сербия — Суперлига15-й тур0 : 1Црвена Звезда
06.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 4-й турЦрвена Звезда2 : 5
03.11.2024Сербия — Суперлига14-й турЦрвена Звезда3 : 0
26.10.2024Сербия — Суперлига13-й тур1 : 5Црвена Звезда
22.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 3-й тур5 : 1Црвена Звезда
23.11.2024Германия — Бундеслига11-й турШтутгарт2 : 0
10.11.2024Германия — Бундеслига10-й турШтутгарт2 : 3
06.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 4-й турШтутгарт0 : 2
01.11.2024Германия — Бундеслига9-й тур0 : 0Штутгарт
29.10.2024Кубок Германии1/16 финалаШтутгарт2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Црвена Звезда» — «Штутгарт». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Ливерпуль412
2
1/8 финала
Спортинг410
3
1/8 финала
Монако410
4
1/8 финала
Брест410
5
1/8 финала
Интер М410
6
1/8 финала
Барселона49
7
1/8 финала
Боруссия Д49
8
1/8 финала
Астон Вилла49
9
Плей-офф
Атлетико М59
10
Плей-офф
Милан59
11
Плей-офф
Аталанта48
12
Плей-офф
Манчестер Сити47
13
Плей-офф
Ювентус47
14
Плей-офф
Арсенал47
15
Плей-офф
Байер47
16
Плей-офф
Лилль47
17
Плей-офф
Селтик47
18
Плей-офф
Динамо З47
19
Плей-офф
Бавария46
20
Плей-офф
Реал Мадрид46
21
Плей-офф
Бенфика46
22
Плей-офф
Фейеноорд46
23
Плей-офф
Брюгге46
24
Плей-офф
ПСВ Эйндховен45
25 ПСЖ44
26 Штутгарт44
27 Шахтёр44
28 Спарта П54
29 Жирона43
30 Ред Булл Зальцбург43
31 Болонья41
32 РБ Лейпциг40
33 Штурм40
34 Янг Бойз40
35 Црвена Звезда40
36 Слован Бр50

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