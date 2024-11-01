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Кардифф Сити - Куинз Парк Рейнджерс 27 Ноября прямая трансляция

Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
27 Ноября 2024 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 17-й тур
Кардифф Сити
Куинз Парк Рейнджерс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кардифф Сити - Куинз Парк Рейнджерс, которое состоится 27 Ноября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кардифф Сити
Кардифф
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Главные тренеры
Испания Марти Сифуэнтес
История личных встреч
01.01.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 2Кардифф Сити
12.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Кардифф Сити1 : 2Куинз Парк Рейнджерс
26.12.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 24-й тур Кардифф Сити0 : 0Куинз Парк Рейнджерс
19.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Куинз Парк Рейнджерс3 : 0Кардифф Сити
05.03.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 2Кардифф Сити
03.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Кардифф Сити0 : 1Куинз Парк Рейнджерс
20.01.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 25-й тур Кардифф Сити0 : 1Куинз Парк Рейнджерс
31.10.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Куинз Парк Рейнджерс3 : 2Кардифф Сити
01.01.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Куинз Парк Рейнджерс6 : 1Кардифф Сити
02.10.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Кардифф Сити3 : 0Куинз Парк Рейнджерс
23.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур 1 : 1Кардифф Сити
09.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур Кардифф Сити1 : 3
06.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур 1 : 0Кардифф Сити
02.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур Кардифф Сити2 : 1
26.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур 0 : 0Кардифф Сити
23.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 1
09.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур 2 : 0Куинз Парк Рейнджерс
05.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 4
02.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 0
26.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур 0 : 0Куинз Парк Рейнджерс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед1632
2
Повышение
Сандерленд1632
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед1632
4
Плей-офф
Бёрнли1630
5
Плей-офф
Мидлсбро1627
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион1626
7 Уотфорд1626
8 Миллуолл1624
9 Блэкберн Роверс1522
10 Бристоль Сити1622
11 Дерби Каунти1620
12 Сток Сити1620
13 Норвич Сити1619
14 Суонси Сити1619
15 Шеффилд Уэнсдей1619
16 Лутон Таун1618
17 Ковентри Сити1617
18 Оксфорд Юнайтед1617
19 Плимут Аргайл1617
20 Престон Норт Энд1616
21 Кардифф Сити1616
22
Зона вылета
Халл Сити1615
23
Зона вылета
Портсмут1512
24
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс1611

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